 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
В Совфеде предложили разрешить тратить маткапитал на детские спортсекции
Мир
Баку обвинил Ереван в обстреле азербайджанских позиций
Общество
Вильфанд спрогнозировал дожди и холод на юге России и в Сибири
Мир
Воздушная тревога объявлена на юге Израиля у границы с сектором Газа
Мир
Посольство РФ на Филиппинах выясняет обстоятельства исчезновения россиянки
Происшествия
Потушен лесной пожар в нацпарке «Зигальга» под Челябинском
Мир
МО Армении сообщило об обстреле на границе со стороны Азербайджана
Общество
Производитель из Москвы втрое увеличил поставки изделий для чипирования животных
Общество
Названа предварительная причина смертельного ДТП в Красноярском крае
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП с тремя грузовиками на Киевском шоссе
Армия
Участник штурмового отряда назвал дистанцию до освобождения Артемовска
Наука и техника
Специалисты отобрали проекты для имитации полета на Луну
Мир
На Филиппинах более 80 школьников попали в больницу из-за химического отравления
/

Погода в коме: кому вредны перепады атмосферного давления

Врачи рассказали, как облегчить страдания метеозависимых людей
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Когда за окном то солнце, то дождь, многие люди попадают в ловушку метеозависимости. Плохое самочувствие мешает физической активности и даже не дает как следует соображать. Можно ли подготовиться к погодным сюрпризам, кому особенно вредит перепад атмосферного давления и как врачи относятся к народным средствам, якобы облегчающим страдания, — в материале «Известий».

Сердечная обязанность

Во время капризов погоды люди чаще всего жалуются на головную боль, слабость, сонливость, тошноту, отсутствие работоспособности и плохое настроение. Когда атмосферная встряска заканчивается, здоровье приходит в порядок и вкус к жизни возвращается.

Метеозависимость — это высокая чувствительность к перемене погоды и атмосферного давления. Сама по себе она не является болезнью, но способна негативно влиять на проявление уже имеющихся заболеваний и прочих проблем, — поясняет Елена Зяблова, заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu.

На работе организма сказываются резкая смена температуры, перепады атмосферного давления, повышенная влажность воздуха, сильный ветер, повышенная солнечная активность.

Головная боль
Фото: Global Look Press/Jochen Tack

— В группе риска люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, а также те, кто перенес травмы (например переломы костей), пациенты с психическими расстройствами, дети, подростки, беременные, женщины в период климакса, пожилые люди и курильщики, — перечисляет Зяблова.

Мартовский код: когда россиянам ждать наступления весны
Резкие перепады температуры могут негативно сказаться на здоровье, предупреждают медики

Особенно метеозависимость досаждает пациентам, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Серьезные колебания атмосферного давления оказывают влияние на людей «с давлением» — как повышенным, так и пониженным.

По словам терапевта Анастасии Тимощенко, при падении атмосферного давления наиболее уязвимыми становятся гипотоники — цифры их артериального давления значительно снижаются и ограничивают физическую активность. А вот аномально высокие показатели барометра, как правило, свидетельствуют и о неизбежном повышении артериального давления. Это отмечают пациенты, страдающие артериальной гипертензией (гипертоники).

Измерение артериального давления
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Скачки атмосферного давления и так называемые температурные качели в первую очередь провоцируют развитие гипертонических кризов, которые, к сожалению, могут привести к развитию инфарктов и инсультов. Поэтому во время подобных колебаний следует постоянно измерять давление, чтобы корректировать свою гипотензивную терапию и справляться с гипертоническими кризами, — говорит врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев.

Анастасия Тимощенко советует гипертоникам ограничивать употребление соли и жидкости. Также не следует пренебрегать рекомендациями врачей о постоянном приеме необходимых лекарственных средств или (в случае необходимости) препаратов «экстренной помощи» для коррекции изменчивых цифр артериального давления.

Гипотоникам на фоне снижения давления рекомендовано обильное теплое питье — им ни в коем случае нельзя допускать обезвоживания организма. Таким людям на время надо ограничить физическую активность и стараться меньше нервничать. В случае если гипотоник совсем плохо переносит природные катаклизмы, по согласованию с лечащим врачом он должен принять препараты, повышающие давление.

— Неустойчивая погода, магнитные бури и высокая влажность неизбежно сказываются на состоянии здоровья. В результате возникает цефалгия — головные боли, которые связаны с изменением погодных условий. Купировать это состояние следует препаратами, которые порекомендует врач, — продолжает Прокофьев.

Быстрее, выше, синее: почему гипертония опаснее гипотонии
Врачи рассказали, какое артериальное давление самое опасное

Сонное царство

Врачи рекомендуют метеозависимым людям спать 7–8 часов, причем ложиться не позднее 23:00. Гнетущая сонливость, от которой страдают метеозависимые люди, в первую очередь объясняется недостатком ночного отдыха. Особенно остро такое состояние переживают дети подросткового возраста, которым несвойственно слушать советы взрослых и придерживаться режима дня.

— Согласно исследованиями, начиная с дошкольного возраста у детей может наблюдаться недостаточность сна, что негативно сказывается на физическом и психическом развитии. В школьном же возрасте в связи с нарастающими умственными нагрузками дефицит сна ощущается более остро и непосредственно влияет на физическое и ментальное здоровье, — комментирует Анастасия Тимощенко.

Детям от 6 до 13 лет эксперт рекомендует спать 9–11 часов в сутки. При этом минимально допустимая норма составляет 7 часов, а максимальная — 12 часов. Для подростков 14–17 лет рекомендованная норма сна — 8–10 часов. В случае ее сокращения (по какой-то причине) спать школьникам этого возраста следует не меньше 7 часов. Для подростков будет лучше, если длительность сна не превысит 11 часов в сутки.

Девочка спит во время тихого часа в детском саду
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Взрослые тоже не должны пренебрегать ночным сном, иначе есть риск снижения работоспособности, концентрации внимания, появляется раздражительность и даже увеличивается лишний вес. Всё это в комплексе чревато развитием хронических заболеваний. Переменчивая погода способна подкосить даже самого выносливого человека, если он плохо высыпается.

Для взрослых рекомендован сон продолжительностью 7–9 часов в сутки, при этом минимально допустимо спать 6 часов, а максимально не более 10 часов. Бороться с хроническим недосыпом врач рекомендует, постепенно увеличивая продолжительность сна в течение недели. Считается, что даже лишние 15–20 минут каждый день помогут компенсировать его острый недостаток.

Гормоны строгого режима: почему важно вовремя ложиться спать
Врачи рассказали, какие вещества способны омолаживать организм

Но даже если в дождливую погоду метеозависимого человека клонит в сон, дополнительный дневной отдых всё равно нежелателен, подчеркивает эксперт. Он сбивает режим сна и бодрствования в течение дня и может затруднить процесс засыпания. В итоге человек становится более раздражительным и вялым.

Жара на улице
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Колебания температуры воздуха оказывают существенное влияние и на иммунитет. Люди порой неправильно подбирают одежду для улицы, а это чревато переохлаждением или перегревом. Иммунная защита человека снижается и есть риск заработать проблемы со здоровьем — от обычных вирусных инфекций до развития пневмонии. Доктор Прокофьев советует в неустойчивые дни одеваться по принципу капусты, который хорошо подходит для организма с позиции терморегуляции. Первый слой, тот, что ближе к телу, должен быть хлопчатобумажным, затем следует надеть комфортную вещь для сохранения тепла — трикотажную, шерстяную или из флиса, а затем, конечно же, надевается верхняя одежда, защищающая от осадков.

Кардиолог напоминает, что все хронические заболевания должны быть под медицинским контролем и находиться в стадии ремиссии. Укреплению иммунитета помогут сезонные овощи, фрукты и ягоды. С их помощью можно восполнить дефицит витаминов, которых не хватало зимой. Также надо почаще бывать на свежем воздухе и подставлять лицо солнцу.

В целом отлично: почему фрукты лучше не измельчать
Есть ли польза от смесей здоровья, смузи и ягодно-имбирных напитков

На перехват

Народные методы вроде чашечки кофе или чая с сахаром, а также бодрящего отвара шиповника, по мнению специалистов, могут быть эффективными, если у метеозависимых людей нет соответствующих противопоказаний. Однако врачи напоминают, что во всем важен индивидуальный подход. Например, кому-то лучше вовремя принять рекомендованный доктором препарат, чем лежать с капустным листом на голове. А у некоторых людей от кофе слишком сильно поднимается давление. Кстати, тонизирующие напитки могут спровоцировать длительное недосыпание, а постоянный недосып опять же способствует набору веса, что ассоциируется с хроническим стрессом для организма. Так что без здорового образа жизни не обойтись.

Терапевт Анастасия Тимощенко рекомендует метеозависимым людям в неприятные для них дни пить достаточное количество воды — не менее 30 мл на килограмм массы тела. Необходимо следить за правильным и полноценным питанием. Общее состояние организма улучшится, если из рациона исключить фастфуд, не злоупотреблять жирной и соленой пищей, а также алкоголем.

Девушки на набережной
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Для профилактики неприятных ощущений во время смены погоды важны дозированные аэробные кардионагрузки на свежем воздухе. Надо также поддерживать комфортную температуру в спальне, проветривать комнаты и регулярно увлажнять воздух перед отходом ко сну.

Если человеку так и хочется задремать на рабочем месте или в школе, терапевт рекомендует выбрать время для того, чтобы встать и немного размяться. Помогут потягивания и наклоны в разные стороны. Взбодриться можно и с помощью перекуса, причем отдавать предпочтение следует небольшой порции белковой пищи или медленным углеводам в виде орехов или злаковых батончиков. Для этого случая хороши и фрукты. Чтобы выйти из расслабленного состояния, хорошо также переключиться на другой вид деятельности, выбирая более динамичные задачи. Не помешает проветрить рабочее помещение, а если есть такая возможность, то следует выйти на свежий воздух и немного прогуляться.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023