Погода в коме: кому вредны перепады атмосферного давления

Когда за окном то солнце, то дождь, многие люди попадают в ловушку метеозависимости. Плохое самочувствие мешает физической активности и даже не дает как следует соображать. Можно ли подготовиться к погодным сюрпризам, кому особенно вредит перепад атмосферного давления и как врачи относятся к народным средствам, якобы облегчающим страдания, — в материале «Известий».

Сердечная обязанность

Во время капризов погоды люди чаще всего жалуются на головную боль, слабость, сонливость, тошноту, отсутствие работоспособности и плохое настроение. Когда атмосферная встряска заканчивается, здоровье приходит в порядок и вкус к жизни возвращается.

— Метеозависимость — это высокая чувствительность к перемене погоды и атмосферного давления. Сама по себе она не является болезнью, но способна негативно влиять на проявление уже имеющихся заболеваний и прочих проблем , — поясняет Елена Зяблова, заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu.

На работе организма сказываются резкая смена температуры, перепады атмосферного давления, повышенная влажность воздуха, сильный ветер, повышенная солнечная активность.

Фото: Global Look Press/Jochen Tack

— В группе риска люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, а также те, кто перенес травмы (например переломы костей), пациенты с психическими расстройствами, дети, подростки, беременные, женщины в период климакса, пожилые люди и курильщики, — перечисляет Зяблова.

Особенно метеозависимость досаждает пациентам, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Серьезные колебания атмосферного давления оказывают влияние на людей «с давлением» — как повышенным, так и пониженным.

По словам терапевта Анастасии Тимощенко, при падении атмосферного давления наиболее уязвимыми становятся гипотоники — цифры их артериального давления значительно снижаются и ограничивают физическую активность. А вот аномально высокие показатели барометра, как правило, свидетельствуют и о неизбежном повышении артериального давления. Это отмечают пациенты, страдающие артериальной гипертензией (гипертоники).

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— Скачки атмосферного давления и так называемые температурные качели в первую очередь провоцируют развитие гипертонических кризов, которые, к сожалению, могут привести к развитию инфарктов и инсультов. Поэтому во время подобных колебаний следует постоянно измерять давление, чтобы корректировать свою гипотензивную терапию и справляться с гипертоническими кризами, — говорит врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев.

Анастасия Тимощенко советует гипертоникам ограничивать употребление соли и жидкости. Также не следует пренебрегать рекомендациями врачей о постоянном приеме необходимых лекарственных средств или (в случае необходимости) препаратов «экстренной помощи» для коррекции изменчивых цифр артериального давления.

Гипотоникам на фоне снижения давления рекомендовано обильное теплое питье — им ни в коем случае нельзя допускать обезвоживания организма. Таким людям на время надо ограничить физическую активность и стараться меньше нервничать. В случае если гипотоник совсем плохо переносит природные катаклизмы, по согласованию с лечащим врачом он должен принять препараты, повышающие давление.

— Неустойчивая погода, магнитные бури и высокая влажность неизбежно сказываются на состоянии здоровья. В результате возникает цефалгия — головные боли, которые связаны с изменением погодных условий. Купировать это состояние следует препаратами, которые порекомендует врач, — продолжает Прокофьев.

Сонное царство

Врачи рекомендуют метеозависимым людям спать 7–8 часов, причем ложиться не позднее 23:00. Гнетущая сонливость, от которой страдают метеозависимые люди, в первую очередь объясняется недостатком ночного отдыха. Особенно остро такое состояние переживают дети подросткового возраста, которым несвойственно слушать советы взрослых и придерживаться режима дня.

— Согласно исследованиями, начиная с дошкольного возраста у детей может наблюдаться недостаточность сна, что негативно сказывается на физическом и психическом развитии. В школьном же возрасте в связи с нарастающими умственными нагрузками дефицит сна ощущается более остро и непосредственно влияет на физическое и ментальное здоровье, — комментирует Анастасия Тимощенко.

Детям от 6 до 13 лет эксперт рекомендует спать 9–11 часов в сутки. При этом минимально допустимая норма составляет 7 часов, а максимальная — 12 часов. Для подростков 14–17 лет рекомендованная норма сна — 8–10 часов. В случае ее сокращения (по какой-то причине) спать школьникам этого возраста следует не меньше 7 часов. Для подростков будет лучше, если длительность сна не превысит 11 часов в сутки.

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Взрослые тоже не должны пренебрегать ночным сном, иначе есть риск снижения работоспособности, концентрации внимания, появляется раздражительность и даже увеличивается лишний вес. Всё это в комплексе чревато развитием хронических заболеваний. Переменчивая погода способна подкосить даже самого выносливого человека, если он плохо высыпается.

Для взрослых рекомендован сон продолжительностью 7–9 часов в сутки, при этом минимально допустимо спать 6 часов, а максимально не более 10 часов. Бороться с хроническим недосыпом врач рекомендует, постепенно увеличивая продолжительность сна в течение недели. Считается, что даже лишние 15–20 минут каждый день помогут компенсировать его острый недостаток.

Но даже если в дождливую погоду метеозависимого человека клонит в сон, дополнительный дневной отдых всё равно нежелателен, подчеркивает эксперт. Он сбивает режим сна и бодрствования в течение дня и может затруднить процесс засыпания. В итоге человек становится более раздражительным и вялым.

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Колебания температуры воздуха оказывают существенное влияние и на иммунитет. Люди порой неправильно подбирают одежду для улицы, а это чревато переохлаждением или перегревом. Иммунная защита человека снижается и есть риск заработать проблемы со здоровьем — от обычных вирусных инфекций до развития пневмонии. Доктор Прокофьев советует в неустойчивые дни одеваться по принципу капусты, который хорошо подходит для организма с позиции терморегуляции. Первый слой, тот, что ближе к телу, должен быть хлопчатобумажным, затем следует надеть комфортную вещь для сохранения тепла — трикотажную, шерстяную или из флиса, а затем, конечно же, надевается верхняя одежда, защищающая от осадков.

Кардиолог напоминает, что все хронические заболевания должны быть под медицинским контролем и находиться в стадии ремиссии. Укреплению иммунитета помогут сезонные овощи, фрукты и ягоды. С их помощью можно восполнить дефицит витаминов, которых не хватало зимой. Также надо почаще бывать на свежем воздухе и подставлять лицо солнцу.

На перехват

Народные методы вроде чашечки кофе или чая с сахаром, а также бодрящего отвара шиповника, по мнению специалистов, могут быть эффективными, если у метеозависимых людей нет соответствующих противопоказаний. Однако врачи напоминают, что во всем важен индивидуальный подход. Например, кому-то лучше вовремя принять рекомендованный доктором препарат, чем лежать с капустным листом на голове. А у некоторых людей от кофе слишком сильно поднимается давление. Кстати, тонизирующие напитки могут спровоцировать длительное недосыпание, а постоянный недосып опять же способствует набору веса, что ассоциируется с хроническим стрессом для организма. Так что без здорового образа жизни не обойтись.

Терапевт Анастасия Тимощенко рекомендует метеозависимым людям в неприятные для них дни пить достаточное количество воды — не менее 30 мл на килограмм массы тела. Необходимо следить за правильным и полноценным питанием. Общее состояние организма улучшится, если из рациона исключить фастфуд, не злоупотреблять жирной и соленой пищей, а также алкоголем.

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Для профилактики неприятных ощущений во время смены погоды важны дозированные аэробные кардионагрузки на свежем воздухе. Надо также поддерживать комфортную температуру в спальне, проветривать комнаты и регулярно увлажнять воздух перед отходом ко сну.