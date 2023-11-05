Эксперт оценил последствия появления гигантской «трещины» на Солнце

Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института земного магнетизма Российской академии наук (РАН) Борис Филиппов в беседе с «Известиями» 5 ноября опроверг образование гигантских трещин на Солнце. По словам специалиста, то, что обыватели называют трещинами, является светящимися облаками.

Ранее в ноябре на сайте Space.com появилась информация, что из-за извержения магнитной нити на Солнце якобы образовался каньон шириной примерно 6200 миль (10 тыс. км) и длиной в десять раз больше.

«Во-первых, трещин на Солнце нет, звезда от этого не развалится. То, что обычно журналисты называют трещинами, а на изображениях Солнца в некоторых спектральных видах действительно бывают видны темные линии, чаще всего это протуберанцы, которые видны на фоне солнечного диска», — сказал ученый.

Филиппов пояснил, что протуберанцами называют светящиеся облака, наблюдаемые на краю звезды.

«Если явление не яркое, а темное, и наблюдается на поверхности Солнца, то это явление называют солнечными волокнами. Эти волокна — сгустки плазмы, тот самый протуберанец, — иногда теряют солнечное равновесие, быстро поднимаются, взрываются и превращаются в выброс, двигаясь в межпланетном пространстве», — продолжил специалист.

Подобные коронарные выбросы, когда сталкиваются с магнитным полем Земли, вызывают сильные магнитные бури.

Филиппов допустил, что ближайшее время на планете произойдет магнитная буря, вызванная последней вспышкой на Солнце. Специалист исключил землетрясения и наводнения на Земле, но напомнил, что магнитная буря может вызвать перенапряжение на электрических сетях и линиях связи, а также повлиять на спутники и здоровье метеозависимых людей.

В июле член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович заявил, что мощные вспышки на Солнце, приводящие к помехам электросетей, будут продолжаться вплоть до 2025 года. В настоящее время звезда проходит период высокой активности, который происходит примерно каждые 11 лет.