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Врач дал советы для здоровья во время магнитных бурь

Врач Кондрахин: при магнитной буре людям с заболеваниями нужно избегать нагрузок
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Фото: Global Look Press/Andrey Arkusha
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Врач-кардиолог Андрей Кондрахин посоветовал людям с заболеваниями поберечь себя во время магнитных бурь.

В беседе с телеканалом «360» в среду, 27 сентября, специалист пояснил, что определенные природные явления влияют на людей, у которых имеются кардиологические или почечные заболевания.

«Как ни крути, мы электрозависимы, всё в организме работает на электрическом импульсе, и электромагнитные возмущения сказываются», — пояснил врач.

По его словам, иногда во время магнитных бурь могут обостряться уже имеющиеся заболевания. В такое время врач посоветовал избегать физических нагрузок, ограничить употребление алкоголя, кофе, не курить, а также раньше ложиться спать.

Согласно прогнозам специалистов, мощные магнитные бури накроют Землю 28 и 29 сентября.

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23 сентября профессор Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев предупредил, что активность Солнца системно повышается, потому количество магнитных бурь может вырасти. Он добавил, что если это продолжится и осенью, и в течение года, то геомагнитная активность также будет расти, отмечает агентство городских новостей «Москва».

21 сентября д.м.н., главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков рассказал о влиянии магнитных бурь на организм человека. По словам специалиста, чувствительные к магнитным бурям люди чаще всего имеют проблемы со здоровьем — ишемическую болезнь сердца, гипертонию. У таких пациентов может наблюдаться мигренеподобная боль, сердцебиение, повышение или понижение артериального давления, пишет RT. В это время врач посоветовал избегать стрессов, физических и умственных нагрузок, пить больше воды, высыпаться.

20 сентября сообщалось, что, помимо живых организмов, большое воздействие магнитные бури оказывают на электронику. Например, они могут привести к сбою в работе GPS-навигации и систем слежения за спутниками, а также к перегрузке в электрических сетях, что, в свою очередь, ведет к отключению электроэнергии.

13 сентября руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин в беседе с телеканалом «Звезда» предупредил, что в сентябре людям, зависящим от магнитных бурь, стоит быть готовыми к случайным выбросам солнечной активности, которые не будут спрогнозированы. Он добавил, что сейчас фиксируется максимум солнечной активности, случайно происходит выброс солнечной плазмы, который нельзя спрогнозировать.

В апреле доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова заявила, что влияние магнитных бурь на организм человека — доказательная наука, пишет сайт kp.ru. В дни магнитных бурь медики рекомендуют есть больше овощей и фруктов, ограничить жирные и соленые блюда, алкоголь, больше гулять на свежем воздухе и чаще проветривать помещения.

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