Что такое магнитные бури и как обезопасить себя от их влияния
Метеорологи часто предупреждают россиян об усилении геомагнитного фона или так называемых магнитных бурях. Серьезной опасности для человека они не представляют, но могут осложнить жизнь тем, у кого есть проблемы со здоровьем. «Известия» рассказывают, что такое магнитная буря и как ее пережить.
Что такое магнитные бури
Магнитными бурями называют любые возмущения магнитного поля Земли. Они происходят из-за вспышек на поверхности Солнца. В результате в космическое пространство выбрасывается большое количество энергии и заряженных частиц, которые быстро двигаются в сторону нашей планеты и, достигнув атмосферы, влияют на магнитное поле.
Магнитные бури случаются в среднем пять-шесть раз в год и могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.
По силе воздействия выделяют пять уровней магнитных бурь, их обозначают латинской буквой G. Так, G1 — это незначительные магнитные бури, а G5 — самые мощные и опасные.
Как магнитные бури влияют на человека
Как правило, на плохое самочувствие в период магнитных бурь жалуются метеозависимые люди. У них могут появиться головные боли, тахикардия, тошнота, проблемы с давлением и бессонница.
Однако, как рассказала «Известиям» врач-терапевт группы компаний BestDoctor Вероника Лисицкая, неприятные симптомы чаще всего вызваны хроническими заболеваниями, такими как железодефицитная анемия, гипертония, перенесенные инсульты и инфаркты.
У здорового же человека, пояснила врач, не должно быть каких-либо негативных реакций на изменение погодных условий, в том числе на повышение атмосферного давления и магнитные бури.
Как пережить магнитные бури
Несмотря на то что воздействие геомагнитного фона на человека пока еще недостаточно изучено, в дни магнитных бурь можно подстраховаться, соблюдая ряд простых правил.
Гипертоникам, например, нужно пить побольше воды и снизить употребление соли. Гипотоникам рекомендуется принять настойку элеутерококка или лимонника. А при железодефицитной анемии — употреблять препараты железа и есть больше железосодержащих продуктов: сушеные фрукты, финики, зеленые овощи, яблоки и говяжью печень.
Также не помешает пройти хотя бы минимальный объем обследований (общий анализ крови, анализы крови на железо, ферритин и ТТГ) и скорректировать свой образ жизни: больше заниматься спортом, не злоупотреблять алкоголем и курением, а кофе заменить на травяные чаи.
На что еще способны магнитные бури
Помимо живых организмов, большое воздействие магнитные бури оказывают на электронику. Например, они могут привести к сбою в работе GPS-навигации и систем слежения за спутниками, а также к перегрузке в электрических сетях, что, в свою очередь, ведет к отключению электроэнергии.
В компании SpaceX, в частности, сообщали, что из-за сильной магнитной бури сошли с орбиты 40 из 49 новейших микроспутников Starlink, которые были запущены в начале этого года.
Кроме того, магнитные бури могут стать причинами уникальных природных явлений. Так, в конце сентября магнитная буря вызвала северное сияние. Причем оно произошло в регионах, расположенных далеко от полярных широт. Наблюдать его могли жители Урала, Ленинградской области и даже Москвы.
Ранее «Известия» писали, что в 2025 году мощная магнитная буря может вызвать «интернет-апокалипсис».