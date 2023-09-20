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Что такое магнитные бури и как обезопасить себя от их влияния

В магнитную бурю могут появиться тошнота и головные боли
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Фото: Getty Images/Farknot_Architect
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Метеорологи часто предупреждают россиян об усилении геомагнитного фона или так называемых магнитных бурях. Серьезной опасности для человека они не представляют, но могут осложнить жизнь тем, у кого есть проблемы со здоровьем. «Известия» рассказывают, что такое магнитная буря и как ее пережить.

Что такое магнитные бури

Магнитными бурями называют любые возмущения магнитного поля Земли. Они происходят из-за вспышек на поверхности Солнца. В результате в космическое пространство выбрасывается большое количество энергии и заряженных частиц, которые быстро двигаются в сторону нашей планеты и, достигнув атмосферы, влияют на магнитное поле.

Магнитные бури случаются в среднем пять-шесть раз в год и могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.

По силе воздействия выделяют пять уровней магнитных бурь, их обозначают латинской буквой G. Так, G1 — это незначительные магнитные бури, а G5 — самые мощные и опасные.

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Как магнитные бури влияют на человека

Как правило, на плохое самочувствие в период магнитных бурь жалуются метеозависимые люди. У них могут появиться головные боли, тахикардия, тошнота, проблемы с давлением и бессонница.

Однако, как рассказала «Известиям» врач-терапевт группы компаний BestDoctor Вероника Лисицкая, неприятные симптомы чаще всего вызваны хроническими заболеваниями, такими как железодефицитная анемия, гипертония, перенесенные инсульты и инфаркты.

У здорового же человека, пояснила врач, не должно быть каких-либо негативных реакций на изменение погодных условий, в том числе на повышение атмосферного давления и магнитные бури.

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Как пережить магнитные бури

Несмотря на то что воздействие геомагнитного фона на человека пока еще недостаточно изучено, в дни магнитных бурь можно подстраховаться, соблюдая ряд простых правил.

Гипертоникам, например, нужно пить побольше воды и снизить употребление соли. Гипотоникам рекомендуется принять настойку элеутерококка или лимонника. А при железодефицитной анемии — употреблять препараты железа и есть больше железосодержащих продуктов: сушеные фрукты, финики, зеленые овощи, яблоки и говяжью печень.

Также не помешает пройти хотя бы минимальный объем обследований (общий анализ крови, анализы крови на железо, ферритин и ТТГ) и скорректировать свой образ жизни: больше заниматься спортом, не злоупотреблять алкоголем и курением, а кофе заменить на травяные чаи.

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На что еще способны магнитные бури

Помимо живых организмов, большое воздействие магнитные бури оказывают на электронику. Например, они могут привести к сбою в работе GPS-навигации и систем слежения за спутниками, а также к перегрузке в электрических сетях, что, в свою очередь, ведет к отключению электроэнергии.

В компании SpaceX, в частности, сообщали, что из-за сильной магнитной бури сошли с орбиты 40 из 49 новейших микроспутников Starlink, которые были запущены в начале этого года.

Кроме того, магнитные бури могут стать причинами уникальных природных явлений. Так, в конце сентября магнитная буря вызвала северное сияние. Причем оно произошло в регионах, расположенных далеко от полярных широт. Наблюдать его могли жители Урала, Ленинградской области и даже Москвы.

Ранее «Известия» писали, что в 2025 году мощная магнитная буря может вызвать «интернет-апокалипсис».

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