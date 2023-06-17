Сказку сделать болью: почему летом чаще жалуются на голову

Летняя цветущая пора располагает к радости и развлечениям, однако порой идиллия нарушается досадной головной болью. В жаркую пору у метеозависимых людей и тех, кто страдает перепадами давления, голова раскалывается как никогда. Чем тепловой удар отличается от солнечного, как избежать нежелательных спазмов сосудов и каким образом оказать первую помощь тем, кому стало нехорошо, — в материале «Известий».

Почему кружится голова

Как показывает врачебная практика, жалобы на головные боли в летний период действительно увеличиваются, особенно когда стоит жаркая погода. Алексей Жито, кардиолог-терапевт, отмечает, что голова чаще болит, в частности, по причине артериальной гипотонии. Сосуды расширяются, чтобы испарить пот и за счет этого охладить организм. В результате падает уровень циркулирующей крови, а следовательно, снижается давление. Интересно, что зимой человек чувствует некоторые улучшения за счет того, что сосуды находятся в более сжатом состоянии, не происходит обильного потоотделения. С испарением влаги связаны и другие проблемы.

— Когда люди больше потеют, они теряют много жидкости, а с ней уходят минеральные компоненты. Не все употребляют в течение дня нужный объем воды. Кровь становится более густой, говоря медицинским языком, меняются ее реологические свойства. В итоге все органы и ткани хуже кровоснабжаются, а к этому наиболее чувствительна нервная система, наш головной мозг. Так и появляется болевой синдром, — рассказывает доцент кафедры остеопатии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, врач-остеопат, невролог Владимир Белаш.

Неприятные ощущения вызывает также то обстоятельство, что в жаркие солнечные дни люди пренебрегают базовыми правилами безопасности. Например, ходят без головного убора, подолгу сидят на открытом солнце или, наоборот, скрываются от него в душных комнатах. Следствием может стать тепловой удар или солнечный как частное проявление теплового, поясняет невролог.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/MarÃ­A JosÃc LÃPez

Первоначальные признаки у этих явлений схожи: головная боль, ухудшение самочувствия, тошнота, головокружение, мелькание мушек перед глазами, общая слабость и даже потеря сознания. Механизм развития тоже один — перегрев организма и нарушение теплоотдачи.

— Но о солнечном ударе мы говорим, если человеку стало плохо на открытом солнце, то есть, говоря бытовым языком, напекло голову. Тепловой же удар можно получить и при отсутствии прямых солнечных лучей — например, в душном помещении или бане . Такое бывает в любое время года, но летом его вероятность выше. Например, человек едет в транспорте, где окна закрыты, народу много, а температура в салоне высокая, — комментирует Владимир Белаш.

На сильные головные боли летом жалуются и люди с хроническими заболеваниями — в частности, те, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. В жару нагрузка на сердце возрастает, физическая активность дается тяжелее. По словам эксперта, из-за обострения конкретной хронической патологии может появиться головная боль как вторичный симптом основного заболевания. А в тяжелых случаях при любом виде перегрева есть риск угнетения нервной системы с серьезными неврологическими последствиями вплоть до летального исхода, подчеркивает невролог.

Учитывать климатические особенности очень важно, поскольку беспечность может обойтись очень дорого.

Фото: Getty Images/Catherine Delahaye

— Напоминаю, что летом детей нельзя оставлять в машине, если они заснули в кресле. При закрытых окнах и дверях температура быстро повышается, доступа свежего воздуха нет, а теплорегуляция у маленького ребенка несовершенна. Малыш очень легко может заработать тепловой удар — известны печальные исходы в таких ситуациях, — говорит Владимир Белаш.

Иногда люди оказываются на открытом солнце или в тесном, душном помещении по необходимости. И если вдруг прохожему или коллеге стало плохо, то спасти его от солнечного или теплового удара помогут элементарные знания неотложной помощи.

— Если человек немного перегрелся, необходимо убрать его с открытого солнца, обеспечить доступ свежего воздуха, расстегнуть верхние пуговицы одежды, чтобы освободить переднюю поверхность шеи. Напоите его водой, сделайте прохладный компресс на голову, и тогда неприятная симптоматика купируется , — разъясняет Владимир Белаш.

При тошноте, рвоте и мелькании мушек невролог рекомендует обратиться за неотложной помощью к врачу, чтобы избежать серьезных последствий. А потом надо проанализировать, какие нехорошие привычки привели к неприятному явлению, и, возможно, изменить свой образ жизни, чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем.

Бейсболка или бандана

Уменьшить проблемы со здоровьем можно, если придавать значение индивидуальной чувствительности к летней жаре. Кто-то способен целый день резвиться под жаркими лучами, а другим достаточно часа на ярком полуденном солнце, чтобы почувствовать первые признаки недомогания.

— Перегрев головного мозга даже на доли градусов может сопровождаться формированием реакций, при которых изменения реологических свойств крови в сосудах головного мозга провоцируют головную боль. Стоит обратить внимание, что в головном мозге болевых рецепторов крайне мало и боль обычно имеет сосудистый генез (происхождение), связанный с патологией сосудов, — поясняет Алексей Жито.

Кстати, по мнению Владимира Белаша, даже наличие шевелюры никак не влияет на защиту от перегрева. И лысый, и волосатый одинаково уязвимы, потому что тепловому воздействию подвергаются более глубокие структуры головы, нежели кожа и волосы. Правда, светлые локоны чуть меньше поглощают солнечные лучи и тепло, но и они не спасут от солнечного удара. Блондин выиграет под палящим солнцем минут 10, не больше. А вот летний головной убор защищает или, по крайней мере, сводит к минимуму возможность заработать солнечный удар.

Фото: Getty Images/Liudmila Chernetska

Однако при выборе бейсболки или панамки следует учитывать, что эти предметы не должны быть из очень плотной или синтетической ткани, иначе можно заполучить дополнительный тепловой фактор . Лучше обратить внимание на тонкую светлую бандану или платок. Хорошо послужит в жару кепка с перфорацией.

Для прогулок невролог советует подбирать одежду светлых тонов. Практика показывает, что меньше всего нагреваются ткани голубого, белого и желтого цветов. Всё потому, что они поглощают меньше солнечных лучей в отличие от темных. В жару следует делать ставку на натуральные материалы, в частности хлопок и лен. Они хорошо вентилируются, и даже если человек вспотел, то такой материал легко впитает влагу, препятствуя перегреву.

— Обувь должна быть по сезону — открытая, не сдавливающая щиколотку, не нарушающая структуру стопы. В этом случае снижается вероятность отеков, да и гигиенические аспекты будут соблюдены: в очень теплой обуви ноги потеют и, помимо неприятного запаха, есть риск заполучить грибковые заболевания, — рассказывает эксперт.

Фото: Getty Images/pixelfit

Избежать лишней головной боли можно, если опять же употреблять достаточное количество жидкости, подчеркивает врач. В зависимости от возраста и сопутствующих заболеваний требуется от 1,5 до 2,5 л жидкости.

— Предпочтение лучше отдавать обычной воде — прохладной, но не ледяной, потому что в жару повышается риск заболеть ангиной. Есть такое понятие «летняя ангина» — с ним часто сталкиваются врачи. В частности, ее можно спровоцировать, если пить очень холодную воду, — предостерегает Владимир Белаш.

Специалисты советуют ограничить в рационе «разогревающую» острую пищу и свести к минимуму жирные продукты. В меню следует включить больше свежих фруктов и овощей. Дело опять же в том, что когда человек потеет, то он теряет много солей и минералов. Но если его рацион достаточно разнообразный, включает фрукты и овощи, то есть возможность полностью восполнить потери.

Не выходить на солнцепек

Невролог напоминает, что риск заполучить головную боль во многом зависит и от образа жизни. Сидячая работа или бесконечное лежание на диване в душном помещении приводят к быстрой утомляемости, нервному истощению и характерным болевым ощущениям.

Впрочем, излишняя физическая активность в жаркую погоду тоже может навредить. Поэтому врач рекомендует перенести пробежку на утренние или вечерние часы, а в пик солнечной активности (с 11 до 16 часов) стараться не выходить на солнцепек.

— Риск пострадать от теплового удара можно свести к минимуму, если обходить стороной тесные душные помещения, в которых не хватает кислорода. Старайтесь избегать массового скопления людей. Комнаты и офисы следует хорошенько проветривать, — продолжает Владимир Белаш.

Фото: Getty Images/Dima Berlin

Шутка про горожан, которые в деревне ложатся под выхлопную трубу, чтобы привести себя в чувство, не лишена практических оснований.

— Резкое изменение колебания состава воздуха, когда человек выезжает на природу, в лес из перегретого центра с бетоном и асфальтом, может сопровождаться кислородным голоданием мозга. В данной ситуации происходит спазм сосудов в ответ на избыток кислорода, что провоцирует формирование болевых ощущений, — комментирует Алексей Жито.

Такое состояние в народе именуют кислородным ударом. У человека может появиться сонливость, боли в голове, он приходит в расслабленное состояние. По словам врача, это говорит о дезадаптации организма — следует обязательно проконсультироваться со специалистом, чтобы понимать, какова причина головной боли в конкретном случае.

Гроза здоровью

Летние грозы досаждают метеочувствительным людям, поскольку они остро реагируют на резкие изменения погоды.

— Перед грозой меняется атмосферное давление, несколько снижается концентрация кислорода в воздухе. В сочетании с жарой и духотой проявляются определенные виды недомогания, в том числе и головная боль, — поясняет Владимир Белаш.

Как правило, метеозависимые граждане, учитывая особенности своего здоровья, стараются действовать, что называется, наперехват. Перед грозой им рекомендовано проветрить помещение, сделать легкий массаж шеи и воротниковой зоны или снять мышечное напряжение с помощью специальных упражнений. После грозы головная боль обычно уходит, чему способствует формирование в атмосфере озона — свежий воздух помогает справиться с негативными явлениями.

Фото: Getty Images/Biserka Stojanovic

— Иногда метеочувствительность сопровождается обострением хронических заболеваний — гипертонии или ишемической болезни сердца. В этом случае необходимо наблюдение у профильного специалиста и соблюдение его рекомендаций по медикаментозной терапии, — говорит Владимир Белаш.

Тем, кто страдает повышением уровня артериального давления, Алексей Жито советует брать с собой на летний отдых рекомендованные врачом лекарства. Без таких вспомогательных средств, своевременно снижающих давление, есть риск заработать гипертонический криз. Резкое повышение давления способствует отеку головного мозга, усилению давления на его оболочки и человек ощущает выраженные боли, предостерегает кардиолог-терапевт.