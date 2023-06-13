Сбросить газ: почему простая вода полезнее для здоровья

Утолять жажду в жаркий день россияне предпочитают водой. Она традиционно составляет конкуренцию всем прохладительным напиткам. Согласно формуле, выведенной Всемирной организацией здравоохранения, человеку требуется чистая вода из расчета 30 г на 1 кг веса ежедневно. При соблюдении этой нормы можно говорить о здоровом образе жизни. Какая вода полезнее — газированная или без газа, чем детская вода отличается от обычной и как отличить бутилированную подделку от настоящей живительной влаги — в материале «Известий».

Водные нормы

Считается, что взрослому человеку для хорошего самочувствия необходимо употреблять от 1,5 до 3 л воды в день. Эти нормы индивидуальны и зависят от множества факторов: возраста, пола, состояния здоровья, окружающих условий, физической активности, подчеркивает Артем Старостин, директор и председатель правления Ассоциации производителей питьевой воды в розлив. Поэтому, чтобы разработать правильный питьевой режим, лучше проконсультироваться с врачом.

Гастроэнтеролог, гепатолог, доктор медицинских наук Сергей Вялов отмечает, что при расчете нормы речь идет не только о чистой воде, а о любой жидкости, но без избытка соли и сахара. Употребление кофе в этом случае не учитывается. Нормы для детей рассчитываются в зависимости от возраста.

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В Роспотребнадзоре заверили, что в целом в России фиксируется долгосрочный тренд улучшения качества питьевой воды. Удельный вес источников централизованного питьевого водоснабжения, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, имеет тенденцию к снижению — с 15,82 % в 2013 году до 12,65 % в 2022-м, пояснили в главном санитарном ведомстве.

Найти информацию о том, что россияне наливают в чайники, не так уж сложно. Эксперты отметили, что в рамках федерального проекта «Чистая вода» запущена интерактивная карта контроля ее качества. В базу этой карты внесена информация о более чем 32 тыс. точек контроля питьевой воды, загружено почти 14 млн результатов исследований. Ресурс располагает формой для подачи жалоб, а поступающие обращения оперативно рассматриваются специалистами Роспотребнадзора.

Можно ли пить из колодца

Специалисты не рекомендуют утолять жажду водой из-под крана, пить сырую воду из родников, колодцев или колонки. В походных условиях чаще всего в кружку путешественника попадает влага из поверхностных водоносных слоев, в которой живут микроорганизмы. В этом случае не имеет смысла полагаться на легкомысленное «будь что будет».

— В сырой родниковой воде много микробов, бактерий и простейших, поэтому высока вероятность заполучить кишечную инфекцию. Опять же, многое зависит от местности. Например, если рядом есть кладбище, то подземные воды могут вынести в родник множество микроорганизмов, — предостерегает гастроэнтеролог.

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Чистотой может отличаться лишь артезианская вода, которая добывается из глубоких водоносных слоев — 60, 80, 100 м в глубину. Гастроэнтеролог ставит под сомнение старый способ, с помощью которого когда-то в походных условиях обеззараживали воду, — бросить в кружку листья рябины. Испытывать судьбу народными методами не имеет смысла, поскольку в этом отношении наука шагнула далеко вперед. Для очищения лучше добавить в воду специальные порошки в пакетиках, которые содержат антисептики. Такие препараты специально сделаны для тактических и военных целей или для туристов, информирует врач.

— Родниковая вода, проходя через слои почвы, самостоятельно очищается и минерализуется. Но всё же если и употреблять ее, то стоит выбирать родник как можно дальше от городов, автомобильных дорог и производств. Еще лучше, если источник охраняется государством и имеет специальный паспорт, — дополняет Артем Старостин.

Эксперт по воде советует не забывать, что в роднике состав влаги может поменяться в любую минуту — под воздействием естественных природных явлений или человеческого фактора. Нередки случаи, когда через такие источники люди подхватывают гепатит.

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Специалисты Роспотребнадзора в своем Telegram-канале напоминают о профилактике энтеровирусной инфекции в период туристического сезона. Эта инфекция представляет определенную опасность, в частности из-за употребления сырой воды. Так, бактерии ЭВИ до 18 дней сохраняются в водопроводной воде, около месяца — в речной, до двух месяцев — в очищенных сточных водах. Эксперты рекомендуют пить кипяченую или бутилированную воду промышленного производства.

Пластик или стекло

По мнению гастроэнтеролога, для заваривания чая можно брать любую воду, потому что в конечном итоге ее всё равно кипятят.

— Важным может оказаться содержание железа, магния и кальция в воде — это зависит от местности. Но при кипячении в любом случае большая часть солей выпадет в осадок или в накипь. Учтите, что если варить суп, то осадок остается в приготовленном блюде, — предостерегает гастроэнтеролог.

Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Monika Skolimowska

Если речь идет о сырой воде из-под крана, то Артем Старостин советует дать ей отстояться два часа, прежде чем кипятить. Для приготовления напитков или супов Старостин рекомендует брать воду с низкой минерализацией (0,1–0,3 г минералов на литр). Самый лучший суп, по мнению эксперта, готовится на низкоминерализованной, почти дистиллированной воде.

Считается, что кипятить повторно воду не имеет смысла, поскольку в процессе кипячения меняется ее молекулярная структура. Однако многим свойственно периодически подогревать воду в электрическом чайнике. Гастроэнтеролог полагает, что если этим не злоупотреблять, то страшных последствий не наступит.

— Есть данные физиков, что при повторном множественном кипячении вода превращается в тяжелую из-за превращения водорода (протия) в его изотопы — дейтерий и тритий. Но их количества абсолютно микроскопические, поэтому ничего страшного не произойдет, если кипяченую воду подогреть еще раз, — рассуждает доктор Вялов.

Однако кипяченая вода в кувшине или графине не должна быть «долгоиграющей» — ее не следует хранить дольше одного дня. А срок реализации вскрытой бутылки с водой — не больше двух суток при условии, что из нее никто не пил. В случае когда горлышко прикладывали к губам, срок реализации такой жидкости — не больше суток, потому что при питье в воду попадают микробы из полости рта.

Что касается хранения невскрытой бутилированной воды, то ее срок годности ограничен одним годом. А воду, которая продается в розлив в тару покупателя, можно хранить в течение 14 дней, отмечает Артем Старостин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Бутилированная вода выпускается в стеклянной или пластиковой таре. Покупатели предпочитают пластиковые бутылки — они дешевые, легкие и герметичные. Специалисты Роспотребнадзора считают, что если такая бутылка сделана из качественного полиэтилентерефталата (ПЭТ), то при нормальных условиях хранения никакие токсические вещества из нее не выделяются. Поэтому важно знать, что питьевая бутилированная вода не должна храниться под прямыми лучами солнца, ее также не следует держать возле отопительных приборов. Хранить такие емкости нужно при температуре от +2 до +20 °С в затемненных, проветриваемых помещениях. Условия и срок хранения добросовестный изготовитель всегда указывает на этикетке. Причем на канистрах емкостью более 5 л и на каждой бутылочке с водой для детского питания должен быть указан срок годности после вскрытия упаковки.

По данным Роспотребнадзора, информация о содержании в расфасованной воде обогащающих компонентов (йодид-ионов и фторид-ионов) должна выноситься на этикетку в соответствии с утвержденной технической документацией и фактическим их содержанием, подтвержденным данными гигиенической экспертизы и производственного контроля. Причем на упаковке должны присутствовать регистрационные данные, информация об источнике и химическом составе, а также назначение воды (питьевая, лечебная или столовая).

Знак качества

Гастроэнтеролог Сергей Вялов рекомендует для питья кипятить даже бутилированную воду, если нет уверенности в том, что это не подделка — вода, которую налили в емкости для продажи из-под крана. Как же отличить фальшивку от качественного товара? В Роспотребнадзоре «Известиям» пояснили, что необходимо обращать внимание на герметичность бутыли. Вода в ней должна быть прозрачной, без осадка и посторонних включений. На емкости должны обязательно быть все атрибуты маркировки, в том числе по наименованию, дате выработки, сроку годности и условиям хранения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В соответствии с законодательством Российской Федерации продавец питьевой бутилированной воды должен представить по требованию покупателя документы, подтверждающие качество и безопасность продукта (декларацию о соответствии), а на воду для детского питания — свидетельство о государственной регистрации.

При покупке упакованной минеральной и питьевой воды следует обращать внимание на наличие цифровой маркировки. Это специальный квадратный код Data Matrix, который производители обязаны наносить на свою продукцию для идентификации каждой единицы товара. Требования по маркировке вступили в силу с 1 декабря 2021 года для минеральной воды и с 1 марта 2022 года — для остальной питьевой упакованной воды.

— На каждой упаковке можно найти квадратный код Data Matrix и проверить его через мобильное приложение «Честный знак». На экране смартфона появится информация о производителе, дате выработки, сроке годности и составе воды в конкретной бутылке, — рассказывает Артем Старостин.

Если же покупатель приобретает воду в розлив, то важно знать, что вся необходимая информация должна быть нанесена на автомат или находиться у продавца.

Фото: TAСС/Алексей Смышляев

— Согласно методическим рекомендациям, в описании должны значиться наименование питьевой воды, все данные об изготовителе, сведения об источнике исходной воды и способе ее обеззараживания, а также результаты лабораторного контроля безопасности, общая минерализация и химический состав, дата дезинфекции оборудования, сроки годности, — поясняет эксперт.

Если все требования соблюдены, то в кипячении бутилированная вода не нуждается, поскольку в процессе производства она проходит несколько степеней очистки. Сначала удаляются примеси и лишние соли, потом вода обеззараживается. При этом ведется строгий контроль требований безопасности по микробиологическим показателям, подчеркивает эксперт.

С газом или без

Споры о том, какая вода лучше — газированная или без газа, — разгораются летом едва ли не чаще, чем дискуссии на тему «чем заправлять окрошку».

— Газированная вода в жару лучше утоляет жажду, поскольку входящая в ее состав углекислота раздражает слизистую и пить хочется меньше. Кроме того, газ растягивает желудок, да и жидкость в этом случае всасывается чуть быстрее. Однако газированная вода стимулирует развитие рефлюксной болезни и даже способна вызвать повреждение пищевода , — комментирует доктор Вялов.

Поэтому врачи полагают, что выбор лучше останавливать все-таки на обычной воде. Тем более что газы могут быть вредны для людей с язвой, гастритом, а также проблемами с кишечником и поджелудочной железой.

Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand

— В зависимости от состава и назначения питьевые воды делят на столовые, лечебно-столовые и лечебные. Разница между ними в содержании солей. Лечебные воды стоит употреблять только по назначению врача. Во многих странах мира такую воду продают только в аптеках, и это правильно, — рассуждает Артем Старостин.

По мнению эксперта, столовые воды (с минерализацией менее 1 г на литр) вполне подходят для ежедневного употребления и выполняют главную функцию для организма, восполняя его потребность в жидкости.

Порой россияне скептически смотрят на деление бутилированной воды на детскую и обычную, для взрослых потребителей. Критики полагают, что источник для розлива один и нет смысла переплачивать за бренд. Однако детская вода отличается от обычной, если речь идет о качественном товаре. Прежде всего производитель такого товара обязан получить свидетельство о ее государственной регистрации.

— В техническом регламенте ТР ЕАЭС 044/2017, определяющем требования к производству упакованной воды, указаны особые требования к детской воде. В частности, этот документ запрещает использовать для обеззараживания хлор. Воду для детей можно добывать только из артезианских скважин , — рассказывает Артем Старостин.

Фото: ТАSS/dpa/picture-alliance/Monika Skolimowska