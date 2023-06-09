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Жарко — холодно: какими будут последствия погодных аномалий в июне

Экстремальные температуры в регионах уже повлияли на здоровье людей и будущий урожай
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Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл
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Погодные аномалии фиксируются в июне по всей стране, рассказали «Известиям» метеорологи. В Краснодарском крае — нехарактерные для этого периода продолжительные дожди, там подтоплено несколько территорий. Из-за ливней с грозами, града и шквалистого ветра экстренное предупреждение на Кубани продлевалось несколько раз. А Сибирь бьет температурные рекорды — там установилась длительная жара, в некоторых регионах температура достигает 39 ℃. Экстремально жаркая погода негативно сказывается как на будущем урожае, так и на здоровье людей, предупреждают эксперты. Не меньшими потерями сельскому хозяйству грозят и наводнения — из-за загрязнения источников питьевой воды, эрозии почвы, уничтожения посадок.

инфографика

То зной, то дождь

Режим ЧС из-за погодных явлений в начале июня пришлось вводить сразу в нескольких регионах. Из-за ливней с грозами, града и шквалистого ветра экстренное предупреждение в Краснодарском крае, введенное еще 20 мая, продлевалось несколько раз. Кроме того, сейчас на Кубани действует режим ЧС муниципального характера — на месте обрушения участка дороги из-за схода оползня. После мощных и продолжительных дождей там остаются подтопленными несколько территорий.

В четверг, 8 июня, ливни обрушились и на Приморье. Мощные дожди с грозами прошли во Владивостоке. По улицам города хлынули потоки воды, в некоторых районах города ее уровень поднялся до полуметра — это видно по кадрам с места событий, которые очевидцы размещают в соцсетях.

Приморский Гидрометцентр из-за активных атмосферных фронтов объявил штормовое предупреждение на 9 и 10 июня. Ожидаются грозы, сильные дожди и порывы ветра до 23 м/с. Метеорологи предупреждают, что возможны подтопления пониженных территорий. Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендовало воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, а владельцам маломерных судов воздержаться от выхода в море.

Мэр Владивостока Константин Шестаков призвал работодателей 9 июня перевести сотрудников на удаленный режим. А занятия в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) в этот день пройдут онлайн.

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Экстремально началось лето и на юге Западной Сибири, рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Там установилась нетипичная для этой части страны жаркая погода. Например, в четверг в Красноярске, Омской, Томской, Новосибирской областях до 37–39 ℃. 7 июня абсолютный максимум для этого дня за 55 лет наблюдения зафиксирован в Барнауле, где температура поднялась до 38,5 ℃, Томске (35,6 ℃), Новосибирске (37,2 ℃) и Кемерово (35,7 ℃).

А вот с пятницы, 9 июня, придет долгожданное понижение температуры, пообещал метеоролог.

— Но после жаркой погоды изменения всегда сопровождаются опасными явлениями. Например, в Омской области прогнозируется дождь, гроза, град, ветер до 23 м/с. В Томской области области — ливневый дождь гроза ветер до 24 м/с, — предупредил синоптик.

При этом в некоторых регионах России в ближайшие дни могут и вовсе грянуть заморозки, предостерег Роман Вильфанд.

— Заморозки планируются в Забайкалье и, что редко бывает на европейской территории России, — в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, а также в Карелии, — сообщил он.

Для растений и людей

Погодные аномалии могут нанести урон как сельскому хозяйству, так и человеку, предостерегли эксперты. Например, сильная жара, установившаяся сейчас в Сибири, — очень опасное явление.

— Когда температура в течение длительного времени превышает отметку 35–37 градусов, что примерно на 10–12 градусов выше многолетних ночей, это негативно сказывается и на состоянии человека, и на вегетации сельхозкультур — и озимых, и ранних яровых, — пояснил Роман Вильфанд.

Несмотря на это, урожай в этом году прогнозируется хорошим, отметил он.

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Аномальная жара ударяет и напрямую по здоровью человека: тепловые волны обостряют заболевания сердечно-сосудистой системы, рассказал гендиректор и основатель экологического сервиса «Сохрани лес» Андрей Хорошилов. Кроме того, усиливается смог и загрязнение воздуха, что провоцирует обострение легочных заболеваний, добавил он.

Для человека и хозяйственной деятельности, по его словам, наводнения могут оказаться опаснее пожаров: в первую очередь из-за загрязнения источников питьевой воды, эрозии почвы, уничтожения посадок и урожая.

— Всё это может повлиять и на экономику — колоссальные ресурсы отвлекаются на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и восстановление после лесных пожаров, наводнений и других погодных бедствий. Это приводит к дисбалансу в бюджетах регионов, поскольку нарушается работа таких секторов, как сельское хозяйство, рыболовство и туризм, — сообщил он.

Еще один неприятный тренд — эрозия почвы, рассказал специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин.

— Последние исследования состояния земли в контексте глобального изменения климата показывают, что происходит потеря углерода из почвы, и она становится менее плодородной, — заявил он «Известиям».

Жаркая закономерность

Жаркая погода летом в Сибири становится уже закономерностью, обратил внимание Михаил Юлкин. Он считает это следствием глобального изменения климата.

— Жаркая погода приходит теперь в Зауралье значительно раньше, чем это бывало раньше. И показывает температурные уровни гораздо выше, чем мы привыкли видеть.

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Кроме того, поменялась фаза океанских течений, то есть произошел выброс тепла из Атлантического океана. Поэтому можно ожидать, что прилегающие к Атлантике регионы будут испытывать перегрузки жары.

— Когда эта волна тепла добежит до нас и насколько долго она тут зависнет, сказать с уверенностью пока нельзя. Но знаю, что большинство климатологов этого ожидают, — сообщил Михаил Юлкин.

Но опасные ситуации летом труднее прогнозировать, нежели зимой, при этом встречаются они в жаркое время чаще, чем в холодное, предупредил Роман Вильфанд.

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