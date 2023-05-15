Пламени привет: грозят ли России масштабные торфяные пожары

Опасность возгорания торфяников ближайшим летом сохраняется, однако повторения ЧС 2010 года , когда тяжелый смог затянул Москву и другие города, не будет, считают эксперты. В Подмосковье для предупреждения серьезных пожаров в торфяники уже закачали 4 млн кубометров воды, рассказали «Известиям» в Минприроды. Ранее СМИ публиковали прогнозы, что нынешнее лето может стать самым жарким и засушливым за полтора века. Метеорологи уже опровергли эти заявления. Но природные факторы, приводящие к высокому риску пожаров, слабо предсказуемы, напоминают специалисты. Весенний пожароопасный сезон 2023 года они оценили как очень тяжелый и не обещают спокойное лето.

Торфяные глубины

Ситуация с лесными пожарами, в том числе и на торфяниках, этим летом будет зависеть от того, насколько осознанно граждане отнесутся к соблюдению правил пожарной безопасности в лесу и на прилегающих территориях, сообщили «Известиям» в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец опроверг появившуюся в СМИ информацию, что предстоящее лето в России может стать самым жарким за последние полтора века, а столбик термометра будет подниматься до 40 градусов. Он добавил, что отклонения от нормы могут составить всего 0,5–2 ºС.

По его словам, в некоторых регионах страны будут наблюдаться элементы засушливости. Но дефицит осадков составит всего 10%, за исключением отдельных районов Азии, где этот показатель достигнет 40%. То есть природных аномалий, аналогичных 2010 году, не ожидается.

Фото: РИА Новости/Игорь Подгорный

Уроки 2010 года с его масштабными пожарами и едким смогом вынесли и власти. В наиболее пожароопасных муниципальных образованиях Московской области в последующие годы стали проводиться работы по обводнению торфяников , рассказал «Известиям» начальник Управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский.

— Это позволило восстановить водный баланс и накопить достаточное количество влаги на обводненных участках, что привело к сокращению торфяных пожаров и повысило эффективность их тушения, — заверил Евгений Писаревский.

Только в июле-августе 2022 года в подмосковные торфяники закачали 4 млн кубометров воды , заверили в Минприроды.

В Минприроды разработали проект дорожной карты, направленный на обследование и выявление торфяников в стране с последующим их обводнением. Это должно снизить риски возгорания и неблагоприятных последствий для жизни и здоровья граждан. Сейчас документ проходит межведомственное согласование.

Пламя внутри

Проблема возгорания торфяников сохраняет актуальность, полагает директор Института экологии НИУ ВШЭ, заслуженный эколог России Борис Моргунов.

— Всё зависит от того, насколько эффективно были проведены мероприятия по их обводнению и какое количество осадков выпало за зиму, насколько глубоко эта вода ушла в торфяники , — пояснил он.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В отсутствие обводнения, при засушливом лете риски возгорания достаточно высоки, добавил эксперт. Природные факторы, приводящие к высокому риску пожаров, слабо предсказуемы, поэтому важно заранее принимать меры. В том числе, в особо опасных местах должны быть силы и технические средства для максимально быстрой локализации очагов возгорания, если они возникнут.

Торфяные пожары опасны едким дымом с огромным количеством опасных веществ, которые выделяются вместе с ним, добавил Борис Моргунов. Кроме того, их крайне сложно потушить.

— Проблема в том, что торф залегает очень глубоко и пожар, который кажется потушенным, на самом деле может полыхать на глубине 5–10 м под обводненным торфом, а через какое-то время без видимых причин возобновиться и выйти на поверхность, — отметил он.

Весенний пожарный сезон уже заканчивается, рассказал «Известиям» эксперт по пожарной безопасности лесов Константин Кобяков. Он получился достаточно тяжелым.

— Можно сказать, что весенний сезон пожаров этого года был одним из худших за всё время наблюдений, — считает эксперт.

Стабилизируется ситуация с лесными пожарами в Уральском и Дальневосточном федеральных округов, следует из данных Рослесхоза. Борьбу с огнем ведут в Свердловской и Тюменской областях, а также в Хабаровском крае, где положение осложняет ветер и сухая, жаркая погода.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Эксперт призвал подготовиться к неблагоприятному развитию ситуации и летом, поскольку территория страны большая и погода может значительно отличаться от региона к региону.

— Даже если в целом лето будет относительно прохладное и влажное, всё равно найдется территория, где будет жарко, сухо и сложатся условия для серьезного развития пожаров. А если лето в целом будет способствовать пожарной опасности, то риски возникновения катастрофических пожаров растут, — заверил он.

Достучаться до голов

Чтобы минимизировать риски масштабных природных пожаров, надо больше работать с населением, считают эксперты.

— Самое главное — попытаться достучаться до всех людей, потому что по разным оценкам как минимум 90% всех пожаров возникли из-за человеческого фактора. Весной это в основном поджоги [сухой травы], а летом то, что называется неосторожным обращением с огнем, — рассказал Константин Кобяков.

Кроме превентивной работы в гражданами нужен жесткий контроль за любителями организовывать пикники и шашлыки в неустановленных местах, уверен Борис Моргунов.

— Должно быть наблюдение с квадрокоптеров в местах, которые наиболее подвержены подобного рода бедствиям. Все они соответствующим службам известны, — заверил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Также эксперт призвал ужесточить наказание для тех граждан, которые, зная о недопустимости разведения костров, всё равно сделали это. Нужны более серьезные финансовые санкции в случаях, когда это привело к возгоранию леса или торфяников, уверен он.

Среди других важных оперативных мер Константин Кобяков назвал создание и содержание в порядке противопожарной инфраструктуры: минерализованных полос, специальных насаждений. С их помощью можно минимизировать ущерб, который огонь нанесет людям и инфраструктуре, подчеркнул эксперт.