Затушить на корню: кто ответит за пожары в Тюменской и Курганской областях

Как минимум семь человек погибли из-за масштабных пожаров в Курганской и Тюменской областях, еще 14 человек пострадали, сообщили 8 мая в МЧС. Шесть жизней огонь унес в Курганской области , масштабные возгорания зафиксированы в Свердловской и Челябинской областях. Уже возбуждено уголовное дело по статье по факту халатности . Всем погорельцам будет оказана необходимая помощь — по словам главы МЧС Александра Куренкова, об этом заявил 8 мая президент России Владимир Путин. В данный момент большая часть природных пожаров на Курганщине локализована, однако в ряде регионов из-за сложившейся пожароопасной обстановки сохраняется режим ЧС. В причинах и последствиях произошедшего в выходные дни разбирались «Известия».

«Нашли старый колодец поблизости и таскали воду ведрами»

Сожженная дотла трава, обугленные ветки деревьев, поваленные стволы — так выглядел охваченный пожаром участок на севере Курганской области утром 8 мая , убедился корреспондент «Известий», побывавший на месте событий. Спасатели с помощью самолета-амфибии Бе-200 пытались потушить пламя, сбросив несколько тонн воды, но это не помогло — огонь продолжал распространяться. Тогда, чтобы загнать пламя в кольцо, было решено специально подожечь траву.

Накануне вечером небо над регионом было багровым от огня, это видно из оперативного видео СК. Буквально в 20 минутах езды от центра Кургана сгорел поселок Смолино, десятки человек госпитализированы. На месте, где когда-то стоял двухэтажный дом — выжженная дотла земля. Весь поселок теперь — покрытый серым пеплом пустырь, заваленный обгоревшими головешками.

Самолет-амфибия Бе-200ЧС во время тушения природного пожара в Курганской области Фото: ТАСС/МЧС РФ

Житель поселка Глинки Курганской области Евгений Иванов рассказал «Известиям», что местные жители тушили горящие дома, как могли.

— Мужики с работы отпрашивались, нашли старый колодец поблизости и таскали воду ведрами, — вспоминает он.

Сам Евгений вывез своих родных из села — подальше от пожара в безопасное место, а затем отправился с другими местными жителями помогать остальным.

— Нас было шесть мужиков и две женщины, мы проехали десять участков, подключили сквозные насосы, проверили все, где горело, потушили. Но в некоторых местах опять заполыхало, туда ветер пошел. Стараемся отстаивать свое жилье до конца, — рассказывает Евгений.

Последствия пожара в селе Юлдус Курганской области Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Жителей охваченных огнем районов эвакуировали в пункты временного размещения — их организовали в местных некоторых школ. Там для людей организовали спальные места, привезли еду и постельные принадлежности.

«Нельзя было рисковать детьми…»

Один из таких пунктов находится в гимназии № 31, там в спортзале сдвинули вместе школьные парты, чтобы сделать обеденный стол. На нем разместили горячий чай в пластиковых стаканчиках, коробки с сахаром, печенье, молоко, влажные салфетки. На пол положили матрасы с подушками и шерстяными одеялами. Среди постояльцев — в основном взрослые, детей постарались вывезти в более комфортные условия.

У местного жителя Алексея Авластимова во время пожара полностью сгорело жилье. Детей и пожилую маму мужчина разместил у родственников , а сам с женой теперь ночует в ПВР.

— Бороться с огнем мы даже не пытались, при таком ветре это было бесполезно. Смысла не было рисковать, тем более у меня дети. Там, думаю, и пожарные сделать ничего не смогли бы, — признался «Известиям» мужчина.

Школьный автобус после природного пожара в деревне Юлдус Курганской области Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

В этом же пункте побывал глава МЧС Александр Куренков . Накануне он прибыл в Курган с оперативной группой ведомства и вместе с губернатором региона Вадимом Шумковым облетел на вертолете пострадавшие от огня районы.

— Обстановка была сложной, ветер достигал местами 30 м/с, — рассказал Александр Куренков , добавив, что пожары перерастали в крупные за 30-40 минут. Местами высота огня достигала 8-10 м.

Позже министр проинспектировал работу ПВР. Пока чиновники местной администрации принимали заявления на компенсацию ущерба, он общался с погорельцами. У многих людей сгорели и документы, но чиновники пообещали запросить их в рамках межведомственного взаимодействия.

Еще один пункт развёрнут на базе школы №48 Кургана. Один мужчина, у которого сгорел жилой дом и большая часть имущества, обратился к Александру Куренкову с просьбой помочь с эвакуацией грузового автомобиля, оставшегося в пострадавшем от пожара посёлке . Глава МЧС России и губернатор региона пообещали отбуксировать автомобиль на одно из транспортных предприятий Кургана.

Глава МЧС РФ Александр Куренков (в центре) во время посещения пункта временного размещения пострадавших при пожарах в Курганской области на базе средней общеобразовательной школы № 48 Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Куренков заявил, что вернется в регион 19 мая и снова встретится с погорельцами, чтобы урегулировать вопросы с жильем.

— Если что-то будет недоработано или останутся спорные моменты, я готов выслушать и вынести на федеральный уровень, — сказал министр.

Опасный шашлык

Не обошлось без пожаров и в соседней с Курганом Тюмени, здесь один человек погиб при тушении, двое пострадали , сообщили местные власти.

Накануне майских праздников власти Тюмени огородили входы в лесные участки и прилегающие к ним беседки с мангалами красными лентами с табличками «Разведение огня запрещено!», но это не остановило местных жителей от желания отведать шашлыка на природе. Причиной большинства возгораний стало неосторожное обращение с огнем , а теплая погода и сильный порывистый ветер способствовали быстрому его распространению, заявил глава города Руслан Кухарук.

В Тюменской области режим ЧС введен с 20.00 воскресенья. Здесь природными пожарами оказались уничтожены 124 строения в двух населенных пунктах и трех СНТ. Также задержан возможный виновник пожара. Он разводил костер рядом с территорией, которая впоследствии вспыхнула, сообщил Руслан Кухарук. О потенциальном поджигателе в органы полиции сообщили местные жители, они же оказали содействие в тушении огня, уточнил мэр. По его словам, пожарные сработали оперативно — им удалось отбить от огня жилые постройки.

Тушение лесного пожара в районе СНТ «Дружба» в Тюменской области Фото: ТАСС/Максим Слуцкий

На пожаре трудится весь личный состав местного управления МЧС. Помимо них, огонь тушат более 1,1 тыс. человек областной противопожарной службы и сотрудников «Авиалесохраны» , сообщил глава региона Александр Моор.

На территории Свердловской области 7 мая произошло 70 природных пожаров общей площадью более 51 тыс. га, на территории 16 городских округов. 8 мая треть из них потушили. Обошлось без жертв.

Пожар в национальном парке «Зигальга» в Челябинской области пожарные тушат уже пять дней. Его площадь к 8 мая уменьшили вдвое , однако спасателям мешает сильный ветер. В МЧС подозревают, что причиной беды стал непотушенный костер, который оставили туристы.

Амфибии летят на помощь

Общая группировка сил на тушении в Курганской области достигла 1 290 человек и 332 единицы техники, включая авиацию МЧС. Самолетами и вертолетом чрезвычайного ведомства на очаги возгораний было сброшено 165 т воды, сообщили в ведомстве. В обоих регионах на помощь прибыли спасатели из соседних областей — Башкирии, Перми, Удмуртии.

Их усилиями уже утром большинство пожаров удалось локализовать, а некоторые полностью ликвидировать. Пожары уничтожили 42 дома в четырех населенных пунктах Курганской области, сообщили в экстренных службах. По версии следствия, причиной распространения огня в регионе стала халатность ответственных должностных лиц, не принявших мер в пожароопасный период , заявила старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СКР по Курганской области Олеся Гулькевич.

Машины противопожарной службы и скорой помощи на дороге у населенного пункта Логовушка в Курганской области Фото: РИА Новости/МЧС РФ

По факту ЧС и гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 93 УК РФ «халатность».

В связи с пожарами на территории Зауралья прокуратурой области организована работа мобильных приемных. Власти заявили, что выплаты пострадавшим начнутся уже сегодня, 8 мая.

Пахать на них надо

Несмотря на предупреждения специалистов, граждане каждый год «с маниакальной настойчивостью» разводят костры в пожароопасный период, не думая о том, что огонь может перекинуться на их жилые дома , рассказал «Известиям» эксперт по пожарной безопасности лесов Константин Кобяков.

— Трудно сказать, чем они руководствуются, — развел руками эксперт.

Однако если возбуждено уголовное дело о халатности чиновников, возможно, ими не были предприняты меры противопожарного обустройства территории, предположил он.

Добровольцы во время тушения пожара в окрестностях села Успенка, Тюменская область Фото: ТАСС/Максим Слуцкий

По статистике, чаще всего природный пожар переходит на населенные пункты не с лесов (за ними в России исторически налажен хороший контроль), а с бесхозных и безлесных пространств, заросших травой. Это пространство нужно опахивать от горючей растительности, создавая специальную полосу, которая отделит жилые дома от потенциального очага возгорания. Однако на практике это делается далеко не всегда — либо из-за отсутствия собственника, либо из-за нехватки денег в местном бюджете, пояснил эксперт.

— В случае, если территория принадлежит муниципалитету, обязанность создавать такую полосу ложится на чиновников. Населенные пункты, как правило, имеют большую протяженность, поэтому опахать такую полосу — удовольствие недешево е, для этого нужны люди и техника, а расходы в местные бюджеты на это закладывается своевременно далеко не всегда, - пояснил Константин Кобяков.

Подобная полоса, даже если она занимает десятки метров, еще не гарантия, что при сильном ветре огонь не перекинется на дома, но при ее наличии потушить пожар гораздо проще. Это — опорная точка для тушения, поэтому всегда хорошо, когда она есть, резюмировал специалист.