Тепловая сушка: аномальная жара накроет Урал, Сибирь и Поволжье

Аномальное повышение температуры ждет на этой неделе Поволжье, Сибирь и Урал — она превысит 30℃, рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Именно такая погода, по его словам, может стать причиной пожаров и свести на нет усилия по их тушению. И прогноз на лето метеоролог дал неутешительный: россиянам стоит готовиться к продолжительным засушливым периодам, которые участились из-за изменения климата. О том, как спасти лес от пожара, а себя — от жары, читайте в материале «Известий».

Волновое тепло

Жителей Свердловской области, всех регионов Приволжского федерального округа и севера Сибири с середины недели — примерно с 31 мая — ожидают аномальные волны тепла. Температура будет превышать норму на восемь градусов, рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Это периоды сильнейшей жары, когда температура превышает норму на 5-7 градусов. Такой период обычно длится около недели. Он очень негативно воздействует на человека, одновременно провоцируя пожары, — сообщил он.

По словам главы Гидрометцентра, в субъектах Приволжского ФО ожидается +25-31℃. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО — до 30℃, что для севера Сибири редкость. Волна тепла накроет и Свердловскую область, там ожидается +28-31℃. Жарко будет и в Архангельской, Мурманской, Вологодской областях, где температура поднимется до +27℃.

— Волны тепла обусловлены стационарными антициклонами, которых становится все больше не только в России, но и в Северном полушарии в целом. При таких антициклонах небо ясное, дождей нет, а солнце прожаривает поверхность. Создаются условия для самовозгорания торфа и иных провоцирующих пожары явлений, — заметил Роман Вильфанд.

С ним согласился эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов.

— Погода — главный определяющий фактор возникновения пожара. Если на продолжительное время устанавливается сухая жаркая и при этом ветреная погода — это особый риск, — заметил он в беседе с «Известиями».

По мнению эксперта, число пожароопасных регионов в России будет только увеличиваться, поскольку климат меняется в сторону потепления. В том числе, пожары могут возникать и там, где сейчас вечная мерзлота.

Горят ясно

В настоящий момент наиболее сложная ситуация с лесными пожарами сложилась в нескольких регионах РФ, в том числе тех, где прогнозируется увеличение температуры. Так, борьба с огнем продолжается в Свердловской и Тюменской областях, Красноярском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил «Известиям» начальник Управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский. По его словам, тушение осложняется сухой жаркой погодой и сильным ветром.

Риски возникновения возгораний высоки в 22 регионах, в том числе, в Камчатском, Хабаровском, Красноярском, Пермском, Алтайском краях, Курганской, Челябинской, Оренбургской, Калужской, Брянской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Калининградской и Архангельской областях, добавил Евгений Писаревский.

Ситуация там довольно опасная и нуждается в превентивных мерах, подтвердил Константин Кузнецов.

— Профилактикой служит тщательный мониторинг пожарной обстановки — в том числе, из космоса: со спутника ситуацию видно лучше всего. Также проводится воздушная разведка. Засечь пожар можно по большому количеству дыма, — сказал он.

Как правило, лесной пожар развивается в труднодоступных местах, добавил эксперт. Особенно опасны верховые пожары, тушить которые можно только с самолета или вертолета, а точность сброса воды невысока.

— Что касается возгораний вблизи населенных пунктов, то тут мерой профилактики служит запрет на посещение леса. Также «освежаются» траншеи для предотвращения низовых пожаров, — пояснил эксперт.

Спастись от жары

Непривычная жара негативно сказывается на самочувствии человека. Наиболее подвержены рискам дети и пожилые люди, напомнили «Известиям» в медтехкомпании «Доктор рядом».

— Основные риски для здоровья в жару связаны с перегревом и ожогами. Стоит избегать солнца с полудня до 16 часов дня, а если сделать это невозможно — пользоваться солнцезащитными кремами, носить головной убор, солнцезащитные очки и легкую светлую одежду, — рассказала в беседе с «Известиями» врач общей практики Екатерина Серебренникова.

Пожилым людям рекомендуется избегать выхода на улицу в часы максимальной активности солнца и отдавать предпочтение прогулкам там, где нет прямых лучей солнца.

— Также следует пить достаточное количество воды и следить за продуктами: в жару растет число обращений из-за отравлений и кишечных инфекций. Нельзя оставлять продукты вне холодильника, — сказала врач.

Купальный сезон на территории России еще не настал, но сейчас желание окунуться в водоем для детей грозит риском переохлаждения, а взрослый может столкнуться с проблемами со стороны сердечно-сосудистой системы, заметила Екатерина Серебренникова. Она добавила, что если ребенок после купания стал вялым или горячим, его необходимо перенести в тень и дать воды. А вот спутанное сознание и жар — повод вызвать скорую помощь.