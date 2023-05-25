Горим, ясно: площадь лесных пожаров в 2023 году увеличилась на 16%

Текущей весной лесные пожары охватили на 16% больше территорий, чем в прошлом году, сообщили «Известиям» в Рослесхозе. Пожароопасный сезон действует уже в 85 субъектах страны. В этом году он начался на 20 дней раньше обычного, и обстановка остается напряженной. Например, в Свердловской области установлен абсолютный рекорд по возгораниям, рассказали эксперты по пожарной безопасности. И сложные погодные условия на юге Урала всё еще сохраняются — там сильный ветер, сухо и теплее обычного. Традиционно до 90% лесных пожаров происходит по вине человека, и бороться с этим можно только серьезным ужесточением наказания — вплоть до замены штрафов на исправительные работы, полагают эксперты.

Площади растут

Площадь лесных пожаров с начала года выросла на 15,82%, следует из данных Информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз). По состоянию на 23 мая огонь прошел 6,2 млн га, тогда как год назад за этот период он охватил 5,4 млн га.

Другие данные приводит Рослесхоз: по оценке ведомства, с начала года площадь, пройденная огнем, составила 877,5 тыс. га. Но и эта цифра превосходит прошлогоднюю в 770,7 тыс. га (+13,9%).

Расхождение объясняется тем, что ИСДМ учитывает все тепловые аномалии на землях всех категорий, в том числе на техногенных объектах, сжигание порубочных остатков, профилактические противопожарные выжигания, пояснили в ведомстве. В Рослесхозе же оперируют данными, подтвержденными мониторингом на месте.

Наибольший прирост произошел за счет Еврейской автономной и Свердловской областей, рассказал «Известиям» начальник Управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский.

— Мы видим изменения: с начала мая ситуация в Свердловской области улучшилась — площади действующих пожаров снизились более чем в 28 раз. Сейчас там тушат 24 лесных пожара на общей площади 3,7 тыс. га, — сообщил он.

Это не помешало Екатеринбургу проснуться в минувшее воскресенье, 21 мая, в дыму. Мощный смог накрыл почти все районы города и прилегающие территории.

Ранее в Свердловской, Курганской и Тюменской областях огонь от лесных пожаров повредил более 6 тыс. строений, в том числе 802 жилых дома, докладывал Владимиру Путину глава МЧС Александр Куренков.

Пожароопасный сезон сейчас открыт в 85 субъектах страны, добавил Евгений Писаревский. Пик весенних лесных пожаров, по его словам, пройден.

— Однако сложные погодные условия пока сохраняются на юге Урала: высокая ветровая нагрузка, плюсовая температура выше средних значений, отсутствие осадков. В этих регионах по-прежнему увеличена группировка сил и средств для охраны лесов от огня, — заверил он.

Человек и климат

Пожароопасный сезон в этом году наступил на 20 дней раньше обычного, пояснил представитель Рослесхоза. Из-за ранней климатической весны начались масштабные палы сухой травы.

— В 90% случаев весенние лесные пожары — это вина человека. Так называемые сельхозпалы, в том числе неосторожное обращение с огнем. Огонь с полей приходит в лес, — рассказал он.

Сжигание прошлогодней сухой травы — самый простой и дешевый способ избавиться от нее, поэтому многие прибегают именно к нему, не задумываясь о последствиях, заметил в беседе с «Известиями» председатель Общественного совета Рослесхоза Владимир Морозов.

За подобное неосторожное обращение с огнем нужно наказывать жестче, уверен эксперт. Он напомнил, что недавно штрафы были увеличены. Так, за несоблюдение правил при сжигании сухой травы в условиях особого противопожарного режима гражданам грозит штраф в 20 тыс. рублей, юридическим лицам — до 800 тыс. В этом году уже оштрафовали около 1,5 тыс. человек, сообщал ранее глава МЧС Александр Куренков.

— Но даже это не помогло. Наказанием должны быть шесть месяцев исправительных работ, тогда будет эффект, — уверен Владимир Морозов.

Причиной роста числа лесных пожаров эксперты также считают глобальное потепление.

— Старшее поколение помнит, что раньше в Подмосковье летом было 17–22 градуса. Сегодня температура регулярно превышает 25 градусов, а иногда и 30, — заметил Владимир Морозов.

Теплая и ветреная погода во многих регионах, наблюдавшаяся этой весной, соответствует июльской, добавил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Сейчас четвертый и пятый классы пожарной опасности установлены в Приволжском, Уральском федеральных округах, на юге Западной Сибири. На европейской части России такая ситуация сложилась в Республике Коми, Архангельской области. Там необычайно рано сошел снег и температура превышает климатическую норму на 12–14 градусов, — рассказал он.

В Свердловской области, согласно данным ИСДМ, в этом году абсолютный рекорд по количеству пожаров за всю историю наблюдений, показатели превышены в 2–2,5 раза, сообщил эксперт по пожарной безопасности лесов Константин Кобяков.

— Это следствие непредсказуемых изменений климата: периодически где-то складывается такая обстановка, что в отдельном месте происходит катастрофа, которую не ждали, — пояснил он.

В этом году такой резкий пик, по его словам, произошел в Свердловской области, а прошлом году аналогичная ситуация была в Карелии.

В сложившейся обстановке в России жизненно необходимо возродить лесничество, добавил Владимир Морозов.

— Сегодня на всю страну у нас чуть более 20 тыс. лесников, что критически мало. На одного лесника приходятся десятки тысяч гектаров, а на Дальнем Востоке — свыше 120 тыс. Следить за пожарной обстановкой в этой ситуации просто невозможно. Нам нужно 100, а лучше 200 тыс. лесников, чтобы выполнить эту задачу, — сказал эксперт.

По его словам, в условиях изменившегося климата главная задача — профилактика пожаров. Если не обнаружить очаг пожара в течение суток, то дальше при условии сильного ветра с его тушением справятся только дожди.