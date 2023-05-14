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Холодильная постановка: спрос на кондиционеры в РФ вырос в 1,5 раза

Почему россияне всё чаще прибегают к услугам частных мастеров для установки и обслуживания такой техники
Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
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Спрос россиян на услуги мастеров по установке кондиционеров в начале весенне-летнего сезона по сравнению с прошлым годом вырос почти в 1,5 раза, при этом количество запросов на их ремонт и обслуживание увеличилось почти вдвое. Об этом «Известиям» рассказали представители сервисных маркетплейсов. Люди заранее готовятся к жаркому лету, обещанному синоптиками, и экономят на услугах официальных сервисных центров, объясняют участники рынка ажиотаж.

С пылу с жару

Спрос на услуги по установке кондиционеров на «Авито Услугах» в апреле этого года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го увеличился на 51%, рассказал «Известиям» руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» платформы Александр Семочкин. По его словам, интерес в крупных городах вырос сильнее, чем в целом по России: в Москве количество запросов подскочило почти вдвое, в Санкт-Петербурге — в 1,5 раза, в Перми, Екатеринбурге и Челябинске — примерно на 60–75%.

Авито
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Еще больше растет спрос на ремонт и обслуживание кондиционеров. По словам представителя «Авито Услуг», к таким специалистам обращались на 90% чаще, чем годом ранее. В Москве в апреле этот показатель увеличился более чем в три раза, а в Санкт-Петербурге — почти в пять раз, рассказал Александр Семочкин. Средняя стоимость установки климатического оборудования сейчас составляет 5 тыс. рублей, минимальная цена на обслуживание — 300 рублей, добавил он.

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Всё больше заказчиков стремятся установить новые климатические системы до наступления жаркого лета. На поведение потребителей могут влиять прогнозы синоптиков. Кроме того, традиционно с наступлением весны стартует и активный сезон ремонта и строительства: потребители заказывают установку кондиционеров в уже отремонтированное жилье, ищут услуги по оборудованию климатических систем для загородных домов и дач, — отметили в пресс-службе «Авито».

При этом выросло и число предложений мастеров, выполняющих подобные заказы, — на 77% в апреле 2023-го по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Кондиционер
Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Мы видим высокие темпы роста спроса на ремонт и установку техники. Так, по сравнению с апрелем прошлого года он увеличился на 39%, — рассказал «Известиям» представитель агрегатора услуг YouDo.

Среди наиболее востребованных — установка и ремонт кондиционеров и другой бытовой техники, подтвердил он. Это может быть связано с тем, что пользователи стали отдавать большее предпочтение починке, чем покупке новой техники, и бережнее относиться к имуществу, считают в компании. В 2022 году по сравнению с 2021-м темпы роста были ниже, добавили в YouDo.

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На «Юле» заметили рост спроса на кондиционеры, а также их ремонт, обслуживание и установку в апреле в сравнении с мартом 2023 года — он подскочил на 133%. В начале мая интерес продолжил расти, и за майские праздники пользователи сервиса искали таких мастеров более 30 тыс. раз, что на 155% больше, чем за аналогичный период месяцем ранее, рассказали в пресс-службе компании.

Как раз в апреле специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин допустил, что лето 2023-го станет одним из самых теплых в истории. По его словам, волны жары, которые были в прошлом году в Европе, тогда миновали в значительной степени Центральную Россию, однако в этот раз могут добраться и до нашей страны.

Термометр
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Ранее некоторые СМИ сообщали, что в Москве температура воздуха может подниматься до +40 градусов. Правда, эти прогнозы затем опроверг ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, назвав их ложной и намеренно вводящей в заблуждение информацией.

Так или иначе, пользователи, заказывающие сейчас установку кондиционеров, ориентируются именно на прогнозы о наступлении жаркого лета, отмечает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. В стремлении сэкономить на услугах официальных сервисных центров они часто обращаются к частным мастерам или в небольшие фирмы, говорит он.

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На холодную голову

Покупатели кондиционеров действительно ждут жаркого лета и стремятся поскорее их установить, чтобы избежать очередей на монтаж, рассказала «Известиям» директор по стратегическому маркетингу компании «Русклимат» Мина Хачатрян. На продажи этих устройств и, следовательно, на заказ их установки влияет и неопределенность макроэкономической ситуации, а также волатильность курсов валют.

Кондиционер
Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Максимальную покупательскую активность в категории кондиционеров мы наблюдали в апреле и в начале мая. За этот период штучные продажи выросли в 2,1 раза относительно прошлого года, аналогичную динамику показал и интерес к сервису по установке, — рассказала «Известиям» старший менеджер товарной категории в департаменте «Дом и забота о себе» «М.Видео-Эльдорадо» Маргарита Большеченко.

После ажиотажного спроса на всю более менее дорогую электронику и бытовую технику в марте 2022 года в следующий месяц рынок просел, теперь он восстанавливается и продажи растут, объяснила Мина Хачатрян. По ее словам, люди также стремятся продлить срок работы уже установленным устройствам — отсюда и рост спроса на обслуживание. Кроме того, покупатели хотят сэкономить на сервисе: приобретают кондиционеры в сетях бытовой электроники, а монтаж заказывают частникам, выбирая наиболее бюджетные предложения, утверждает эксперт.

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По словам Сергея Половникова, сплит-системы действительно нуждаются в регулярном обслуживании. В частности, в промывке от пыли и грязи, накопившейся в оборудовании. Ее нужно делать примерно раз в два года, говорит он. По словам эксперта, стоимость такой процедуры составляет около 3 тыс. рублей. Фильтры, которые рекомендуют снимать и промывать производители, к сожалению, задерживают лишь крупные частицы, тогда как всё самое плохое оседает на внутренних механизмах, в частности лопастях вентиляторов.

Кондиционер
Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

При этом необходимо следовать инструкциям, которые прилагают к климатической технике производители, добавляет Сергей Половников. Например, не следует включать кондиционер на температуру, отличающуюся более чем на 5–10 градусов от той, что за окном, и тем более на обогрев при отрицательных показателях, если это не предусмотрено производителем, заключает он.

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