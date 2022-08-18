В облаке дыма: когда в Москве исчезнет смог

Если пожары в Рязанской области не потушат в ближайшее время, то существенного улучшения качества воздуха в Москве и понижения задымления ждать не придется, считают синоптики. Запах гари от лесных пожаров с юга уже дошел до северных районов столицы. Сохранится ли задымление на следующей неделе и как защитить здоровье от влияния смога — разбирались «Известия».

Текущая ситуация с задымлением

Запах гари от лесных пожаров в Рязанской области 18 августа дошел до северных районов Москвы. Также очевидцы сообщают о появлении смога на улицах города. Они делятся фотографиями в социальных сетях. Дымка с резким запахом гари накрыла несколько районов столицы, в частности, юго-запад города.

Видимость на некоторых участках дорог в Подмосковье также ухудшилась. Водителей попросили соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах.

В свою очередь, МЧС заявило об отсутствии возгораний в районах Москвы, где есть запах гари. Кроме того, Роспотребнадзор не выявил превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ. Из-за появления дымки в городе усилен лабораторный контроль воздуха во всех административных округах. Также ведомство посоветовало носить маски и сократить время прогулок.

В облаке дыма Природный пожар в Рязанской области, площадь лесного пожара в Спасском районе составляет 500 га, введен режим ЧС. Фото: ТАСС/HunterAMG

По данным карты сервиса IQAir, который отслеживает качество атмосферного воздуха в мире, в Москве сохраняется желто-зеленый окрас — это означает хорошую или среднюю обстановку. Хотя еще утром 18 августа в некоторых районах столицы показатель был близок к категории «вредно для уязвимых групп». Повышенная концентрация загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения природных пожаров, в основном фиксирует в ночные и утренние часы, подтвердили в Мосэкомониторинге. Днем такой проблемы нет, потому что разогретый солнцем воздух поднимается выше, и жители не ощущают никаких неудобств.

Между тем площадь лесных пожаров в Рязанской области за последние сутки увеличилась до 181 га, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.



«В настоящее время сохраняется три очага, общая площадь возгорания составляет 181 га. На тушении задействовано более 300 человек и более 100 единиц техники», — написал Малков в Telegram.

По его словам, самые значительные группировки сил расположены на подступах к поселкам Деулино и Голованово. Губернатор рассказал, что в ближайшее время осадков не ожидается, по прогнозам сохранится достаточно серьезная ветровая нагрузка.

Когда пропадет смог

Ситуация с дымкой в столице пока остается сложной, отмечает главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

— При юго-восточном потоке сохраняется сухая жаркая погода, и вынос воздуха в нижнем слое происходит именно с районов Рязанской области, где образовались очаги пожаров, — поясняет она в беседе с «Известиями».

В ближайшие дни ситуация несколько изменится, добавляет синоптик. В Москве температура снизится с 30-32 градусов до 27-29 градусов. В пятницу и субботу местами возможен небольшой кратковременный дождь.

— Мы рассчитываем, что за счет этого качество столичного воздуха может улучшиться. Но ненадолго, — предупреждает Позднякова. — Жаркая погода в начале следующей недели к нам вернется. Погоду станет определять антициклон, дневная температура будет на уровне 30-32 градусов, и сохранится юго-восточный вечер. Поэтому если пожары в Рязанской области не будут потушены, то существенного улучшения качества воздуха в Москве и понижения задымления ждать не придется.

смог Смог в ЮАО и ЗАО Москвы из-за пожаров в Рязанской области Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин

Вероятнее всего, смог будет проникать и в другие районы Москвы. По словам собеседницы, в среду на северо-западе столицы задымление еще не проявлялось, однако сегодня жители Тушина уже отмечают ухудшение горизонтальной видимости. Что касается других областей Центрального федерального округа, то у специалиста нет информации о проблемах с качеством воздуха.

Синоптик отмечает, что нынешняя ситуация отличается от задымления Москвы в 2010 году:

— Тогда горели торфяники, причем не только в районе Каширы, но и на северо-западе Подмосковья. Пожар был более мощный, а его зоны — более разбросанными по территории, из-за чего при любом ветре возникло задымление. Сейчас обстановка лучше, — отмечает специалист.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также ранее сообщил, что ветер продолжит нести запах гари в Москву из Рязанской области в ближайшие 36-48 часов.

Как защитить здоровье от влияния смога

Люди, которые оказались вблизи пожара и гари, рискуют отравиться угарным газом и продуктами горения. Первая рекомендация в таком случае простая — уехать, говорит врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, заместитель главного врача клиники «Мпрофико» Алексей Жито. Например, отправиться на дачу в район, куда не дошло задымление.

Если такой возможности нет — следует плотно закрыть окна, форточки и включить кондиционер с очищающей системой. При его отсутствии можно оставить окно приоткрытым, но обязательно натянуть на него простынь или другую ткань, которую получится регулярно орошать. Это нужно для того, чтобы заслон впитал вредные пары.

— Из дома без резкой надобности выходить не стоит. Спорт и активности на воздухе, прогулки на детской площадке нужно сократить. Под большой угрозой находятся пациенты с хронической ишемической болезнью сердца, после инфаркта, инсульта, с ожирением, сахарным диабетом, с анемией, а также, естественно, с заболеваниями легких и постковидные пациенты, — перечислил специалист.

Если возникает нехватка кислорода, высокое давление, провоцируется изжога и повышение уровня сахара, следует обратиться к лечащему врачу, чтобы скорректировать прием препаратов, добавил Алексей Жито.

Смог в Москве Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская

В период горения специалист советует есть меньше продуктов, для переработки которых требуется большое количество кислорода — это жиры, жареная пища, а также мучное и сладкое. Рыбу и морепродукты можно оставить, но придется уменьшить порцию. Фрукты и овощи обладают антиоксидантной активностью, они также разрешены к приему.

— Отравление гарью в основном происходит в непосредственной близости к очагу. Смог хорош тем — если можно так выразиться, — что это глубоко и сильно разбавленная воздухом гарь. Страшной концентрации в нем нет, поэтому об остром отравлении речь не идет. Скорее, мы говорим об отравлении, которое приводит к повреждению сосудов, сердца, легких, мозга, пищевода, — заключил собеседник.