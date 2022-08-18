Видимость на дорогах Подмосковья ухудшилась из-за смога

Видимость на некоторых участках дорог в Подмосковье ухудшилась из-за смога, вызванного пожарами в Рязанской области, сообщает пресс-служба минтранса МО в Telegram-канале 18 августа.

Водителей попросили соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах.

Ранее в этот день очевидцы сообщили о появлении смога на улицах Москвы. Жители делились фотографиями в социальных сетях.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что приносящий запах ветер продлится еще двое суток.

Накануне в Рослесхозе сообщили, что задымление пришло с территории локализованного пожара в Рязанской области. В МЧС добавили, что в столице не выявлено возгораний, которые могут быть причиной неприятного запаха.

Вместе с тем специалисты Роспотребнадзора усилили контроль за состоянием атмосферного воздуха в Москве.