Ветер продолжит нести дым из Рязанской области в Москву еще два дня

Ветер, который приносит в Москву из пострадавшей от лесных пожаров Рязанской области едкий смог и запах гари, сохранится приблизительно еще двое суток, предупредил 18 августа ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В нижнем пограничном слое сохранится юго-восточный вынос воздушных масс, а значит, те пожары, которые сейчас наблюдаются в Рязанской области, частицы этой гари будут доходить до Москвы и ухудшат экологическую обстановку», — заявил Тишковец в беседе с РИА «Новости».

Направление ветра, по его словам, не изменится в течение 36–48 часов. Если ситуацию стабилизировать не удастся, результаты отразятся на воздухе в столичном регионе.

Очевидцы делятся фотографиями смога в Москве в социальных сетях. Едкий смог с резким запахом гари накрыл несколько районов столицы, в частности юго-запад города.

Накануне в Рослесхозе сообщили, что задымление пришло с территории локализованного пожара в Рязанской области. В МЧС добавили, что в столице не выявлено возгораний, которые могут быть причиной неприятного запаха.

Вместе с тем специалисты Роспотребнадзора усилили контроль за состоянием атмосферного воздуха в Москве из-за поступивших сообщений о запахе гари.