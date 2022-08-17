В Москве усилили контроль за состоянием воздуха из-за сообщения о запахе гари
Специалисты Роспотребнадзора в среду, 17 августа, усилили контроль за состоянием атмосферного воздуха в Москве из-за поступивших сообщений о запахе гари.
«В связи с появлением 17 августа в социальных сетях информации о запахе гари в южных, юго-западных и западных районах Москвы управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за состоянием атмосферного воздуха и организован лабораторный контроль атмосферного воздуха», — сообщили ТАСС в ведомстве.
Мониторинг проводят посредством филиалов «Центра гигиены и эпидемиологии в Москве» на расширенный перечень веществ.
Ранее в этот же день Рослесхоз объяснил причину задымления на юге и юго-востоке Москвы. По данным ведомства, оно пришло с территории локализованного пожара в Рязанской области.
Как отмечает агентство городских новостей «Москва», ранее стало известно о появлении запаха гари и небольшого смога в некоторых районах столицы. Как сообщает «Москва 24», запах с самого утра чувствуется в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, в Зюзине и Можайском. При этом в Солнцеве он становится уловимым в моменты, когда поднимается ветер. Также запах гари ощущается на юго-востоке.
Гидрометцентр России продлил в столице оранжевый уровень погодной опасности из-за жаркой погоды. Период предупреждения продлится до 18:00 17 августа. В дневные часы местами ожидается сильная жара — +30...+32 градуса.
В Рослесхозе напомнили, что из-за высокого класса пожарной опасности на востоке Московской области ограничено пребывание жителей в лесах. Ограничение действует до 21 августа, уточняет телеканал «360».
16 августа Life.ru писал, что свыше 50 человек пострадали из-за разрушительного пожара в Ростовской области. В связи с происшествием было эвакуировано 139 человек, сейчас они находятся в пунктах временного размещения. Лес около станицы Верхнекундрюченской вспыхнул 15 августа, напоминает сайт aif.ru. Из-за сильного ветра с порывами до 30 м/с пламя подобралось к поселению.