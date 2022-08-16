Походы в лес ограничили на востоке Подмосковья до 21 августа

В восточной части Московской области с 16 августа ввели ограничение на пребывание граждан в лесах. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

По словам зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова, ограничение введено из-за обострения пожароопасной обстановки и установлением на территории земель лесного фонда IV класса пожарной опасности без осадков. Ограничение на пребывание граждан в лесах и на въезд туда транспортных средств введен до 21 августа.

Филимонов отметил, что ограничения пока затрагивают земли лесного фонда в границах Ногинского, Орехово-Зуевского, Шатурского, Егорьевского, Луховицкого, Ступинского и Виноградовского лесничеств Московской области, сообщает телеканал «360». На указанных территориях усилено патрулирование, введено ежедневное дежурство. В режим повышенной готовности приведены все силы пожаротушения, пишет РИАМО.

В региональном Комитете лесного хозяйства уточнили, что ограничения не являются запретом, но жителей убедительно просят воздержаться на это время от посещения лесов, поскольку, по словам председателя Комитета лесного хозяйства Подмосковья Олега Баженова, почти все пожары возникают по вине людей, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Жителей региона также попросили при обнаружении малейшего возгорания сразу сообщать об этом по номеру 112 или же в региональную диспетчерскую службу 8 (800) 100-94-00 или по дополнительным номерам: 8-915-355-17-89, 8-916-376-18-83.

12 августа заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский рассказал «Известиям», что площадь, пройденная огнем с начала этого года и до 10 августа, составила порядка 2,9 млн га. Это, по его словам, почти в три раза меньше, чем за тот же период прошлого года, когда показатель равнялся 8,3 млн га.