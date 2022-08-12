Площадь природных пожаров в России сократилась почти в три раза

Площадь, пройденная огнем с начала этого года и до 10 августа, составила порядка 2,9 млн га, сообщил «Известиям» в пятницу, 12 августа, заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский. По его словам, это почти в три раза меньше, чем за тот же период прошлого года, когда показатель равнялся 8,3 млн га.

«Площадь, пройденная огнем, не равняется площади погибших лесов. Низовой пожар не наносит ущерба высоким деревьям, при таком пожаре выгорает лесная подстилка. Так, в 2021 году, несмотря на большую площадь, пройденную огнем, лесные насаждения погибли только на 57,1 тыс. га. Ущерб от лесных пожаров можно подсчитать только в конце года, после завершения лесопожарного сезона», — рассказал он.

Пока ситуация с пожарами развивается лучше, чем прогнозировалось, отметил в беседе с «Известиями» координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы Константин Кобяков.

Сложная обстановка в настоящее время сохраняется в Хабаровском крае, Якутии и Ханты-Мансийском автономном округе. В последнем сейчас установилась сухая, жаркая погода, из-за этого число пожаров растет.

«Из-за жары количество возгораний может увеличиться, а пожарная обстановка — резко поменяться», — добавил Кобяков.

Сейчас режимы ЧС разного уровня введены в семи субъектах. Федеральный — в Хабаровском крае и Якутии. Региональные — в Республике Коми и ХМАО. Муниципальные — в отдельных округах Иркутской и Магаданской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа.

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