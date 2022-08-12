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Площадь природных пожаров в России сократилась почти в три раза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Площадь, пройденная огнем с начала этого года и до 10 августа, составила порядка 2,9 млн га, сообщил «Известиям» в пятницу, 12 августа, заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский. По его словам, это почти в три раза меньше, чем за тот же период прошлого года, когда показатель равнялся 8,3 млн га.

Огня упорство: площадь лесных пожаров превысила средние показатели за 20 лет
При этом пока специалисты фиксируют затишье и только прогнозируют пик

«Площадь, пройденная огнем, не равняется площади погибших лесов. Низовой пожар не наносит ущерба высоким деревьям, при таком пожаре выгорает лесная подстилка. Так, в 2021 году, несмотря на большую площадь, пройденную огнем, лесные насаждения погибли только на 57,1 тыс. га. Ущерб от лесных пожаров можно подсчитать только в конце года, после завершения лесопожарного сезона», — рассказал он.

Пока ситуация с пожарами развивается лучше, чем прогнозировалось, отметил в беседе с «Известиями» координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы Константин Кобяков.

Сложная обстановка в настоящее время сохраняется в Хабаровском крае, Якутии и Ханты-Мансийском автономном округе. В последнем сейчас установилась сухая, жаркая погода, из-за этого число пожаров растет.

«Из-за жары количество возгораний может увеличиться, а пожарная обстановка — резко поменяться», — добавил Кобяков.

Сейчас режимы ЧС разного уровня введены в семи субъектах. Федеральный — в Хабаровском крае и Якутии. Региональные — в Республике Коми и ХМАО. Муниципальные — в отдельных округах Иркутской и Магаданской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Пока не меркнет: ждет ли Россию новый рекорд по лесным пожарам»

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