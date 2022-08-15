Горимая местность: регионам поручили вдвое сократить площадь лесных пожаров
Вдвое сократить площадь лесных пожаров, не допустить уменьшения финансирования их тушения, а также усилить контроль и завершить работы по выявлению зон затопления в российских регионах. Такие задачи губернаторам поставил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании в самом горящем регионе страны — в Якутии. По мнению экспертов, федеральную власть волнует эффективность борьбы регионов с пожарами и паводками, так как на эти цели ежегодно выделяются миллиарды рублей. При этом, как отмечают профильные министры, хотя площадь сгоревших лесов и уменьшается, а весеннее половодье в России становится более предсказуемым, многие задачи до сих пор не выполнены.
Обязанность губернаторов
Чтобы обсудить проблему лесных пожаров в России, глава правительства Михаил Мишустин с делегацией министров и губернаторов 15 августа прибыл в Якутию. Сегодня это самый горящий регион России. По данным Авиалесоохраны, площадь лесных пожаров здесь уже достигла 54,7 тыс. га. Хотя в самой столице дыма не чувствуется, на оперативном совещании с участием председателя правительства губернаторам порой было жарко.
«Борьба с лесными пожарами — это прежде всего обязанность региональных властей. Федеральный центр предоставляет субъектам финансовые ресурсы и необходимую технику. У вас есть всё, что требуется для эффективной организации такой работы», — обратился к коллегам премьер-министр.
При этом помимо главы Якутии Айсена Николаева на совещание были приглашены руководители Чукотки, Забайкалья, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, а также Амурской, Магаданской и Сахалинской областей.
Михаил Мишустин напомнил: правительство утвердило постановление, которое определяет методику расчета такого регионального показателя, как уменьшение площади лесных пожаров.
Михаил Мишустин во время совещания по вопросу предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в здании правительства Республики Саха (Якутия)
«Главная задача — как минимум вдвое сократить площадь пожаров на землях лесного фонда по сравнению со значениями за предыдущие пять лет. Это должно стать для вас ориентиром», — подчеркнул он.
По его словам, правительство по поручению Владимира Путина в этом году более чем вдвое увеличило финансовую помощь регионам на тушение пожаров — с 6 млрд до 14,2 млрд рублей.
«Эти средства позволили нарастить авиационный и наземный мониторинг территорий, в зоне риска в частности. Привлечь больше специалистов к работе. Ну и повысить оперативность принятия решений», — отметил Михаил Мишустин.
Между тем кабмин дополнительно направит более 1,5 млрд рублей на ликвидацию лесных пожаров, а также на работы по лесоустройству. Распоряжение об этом уже подписано. С помощью этих денег будет в том числе приобретено специальное оборудование для оснащения работников парашютно-десантных пожарных служб, а также техника для обеспечения мониторинга за состоянием лесов.
«Если сравнивать с прошлым годом, то с начала опасного сезона число пожаров снизилось на 15%. Пройденная огнем площадь меньше в два раза», — добавил премьер-министр.
Михаил Мишустин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время встречи
Глава Минприроды Александр Козлов привел на совещании конкретные цифры: площадь сгоревших лесов по РФ сократилась в 2,7 раза, с 8,4 млн га в 2021 году до 3,1 млн га в нынешнем. При этом в 2022-м лишь один лесной пожар перекинулся на населенный пункт — якутское село Арылах, где 28 июля огнем были повреждены пять зданий, сообщил министр.
«По прогнозу, до конца сентября сохранится высокая пожарная опасность в Якутии, на Чукотке, в Бурятии, Приамурье, на севере Хабаровского края. Возможно повышение горимости в отдельных районах Приморья, Забайкалья и Камчатки», — уточнил Александр Козлов.
Он призвал регионы не уменьшать финансирование тушения пожаров — при получении федеральной помощи это недопустимо.
«В начале года отдельные регионы (Якутия, Красноярск), получив больше федеральных денег, решили срезать региональное софинансирование. Считаем такое недопустимым. В будущем году подобного повторять не нужно», — заявил он.
Министр напомнил, что федеральные средства на тушение лесных пожаров были доведены до дальневосточных регионов еще в декабре прошлого года, всего 11 субъектам было выделено почти 6 млрд рублей. Из них помощь Якутии составила 1,6 млрд рублей, в шесть раз больше, чем в лесопожарный сезон 2021 года.
Тушение природных пожаров в Якутии
Глава МЧС России Александр Куренков, в свою очередь, высказал ряд предложений, которые позволили бы вести борьбу с пожарами еще более эффективно. Так, по его словам, необходимо наделить министерство правом определять порядок и вырабатывать методики тушения очагов возгорания. Кроме того, на малых аэродромах регионов нужно создавать резервы авиационного топлива, требуемого для тушения лесных пожаров.
Непредсказуемые паводки
Александр Куренков доложил Михаилу Мишустину и о ситуации с паводками. По его словам, весеннее половодье в России благодаря предупредительным мерам становится более предсказуемым, но озабоченность вызывают дождевые затопления, которые трудно предсказать, особенно на небольших реках в горных районах.
«Это прежде всего связано с нехваткой специалистов и сокращением количества гидропостов», — пояснил министр.
По его словам, в России зафиксировано более 8 тыс. зон подтопления, однако только 66% из них внесены в специальный реестр.
«Субъектам необходимо усилить контроль за исполнением поручений и завершить работы по установлению зон затопления в кратчайшие сроки, а также изыскивать собственные средства для инженерной защиты населенных пунктов от паводков», — призвал он губернаторов.
Автомобиль пожарной службы на улице, подтопленной в результате разлива реки Чита, Забайкальский край
Глава МЧС напомнил, что срок завершения этой работы был установлен Владимиром Путиным еще к 2019 году. Руководитель Минприроды Александр Козлов сказал, что в этом году от наводнений больше всего пострадали Приамурье, Забайкалье, Якутия и Приморье. По прогнозу на вторую половину августа, в зоне риска — Приамурье, Хабаровский край, Еврейская автономная область, юг Приморья и юго-восток Забайкалья.
«Водная стихия ежегодно наносит экономический ущерб людям. После 80 млрд рублей прямого ущерба от наводнения 2013 года президент поручил построить 37 дамб. Построили лишь 12», — посетовал министр.
Глава Минприроды поблагодарил премьера за решение кабмина выделить 13,2 млрд рублей на 23 дамбы до 2024-го и еще 4,6 млрд рублей на завершение пяти объектов в 2025 году. Кроме того, он предложил вернуться к вопросу строительства ГЭС в бассейне реки Амур и увеличить число наблюдательных пунктов Росгидромета. По его мнению, это также позволит избежать наводнений на Дальнем Востоке.
Особое внимание
Неудивительно, что местом проведения совещания по борьбе с паводками и пожарами был выбран именно Якутск — «пожарная» столица России, отметил глава АПЭК Дмитрий Орлов.
— «Антипожарные» поручения губернаторам и заявления премьера — следствие особого внимания федерального центра к этой проблеме. В Якутии, Хабаровском крае, Свердловской области, ХМАО, Коми и ряде других регионов масштаб лесных пожаров в 2022 году был очень значительным, — пояснил он «Известиям».
Дым над Якутском из-за крупных лесных пожаров в Хабаровском крае
Глава Политической экспертной группы Константин Калачев также констатировал, что ситуация с лесными пожарами остается непростой в России, в первую очередь в Якутии. Огромный ущерб территориям субъектов наносят и паводки. По его словам, безусловно, федеральную власть волнуют обе эти проблемы, так как на их решение ежегодно выделяются миллиарды рублей, которые должны быть эффективно освоены субъектами. Поскольку это зона ответственности губернаторов, федеральный центр добивается от них качественной работы, подытожил эксперт.