Горимая местность: регионам поручили вдвое сократить площадь лесных пожаров

Вдвое сократить площадь лесных пожаров, не допустить уменьшения финансирования их тушения, а также усилить контроль и завершить работы по выявлению зон затопления в российских регионах. Такие задачи губернаторам поставил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании в самом горящем регионе страны — в Якутии. По мнению экспертов, федеральную власть волнует эффективность борьбы регионов с пожарами и паводками, так как на эти цели ежегодно выделяются миллиарды рублей . При этом, как отмечают профильные министры, хотя площадь сгоревших лесов и уменьшается, а весеннее половодье в России становится более предсказуемым, многие задачи до сих пор не выполнены.

Обязанность губернаторов

Чтобы обсудить проблему лесных пожаров в России, глава правительства Михаил Мишустин с делегацией министров и губернаторов 15 августа прибыл в Якутию. Сегодня это самый горящий регион России. По данным Авиалесоохраны, площадь лесных пожаров здесь уже достигла 54,7 тыс. га. Хотя в самой столице дыма не чувствуется , на оперативном совещании с участием председателя правительства губернаторам порой было жарко.

« Борьба с лесными пожарами — это прежде всего обязанность региональных властей. Федеральный центр предоставляет субъектам финансовые ресурсы и необходимую технику . У вас есть всё, что требуется для эффективной организации такой работы», — обратился к коллегам премьер-министр.

При этом помимо главы Якутии Айсена Николаева на совещание были приглашены руководители Чукотки, Забайкалья, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, а также Амурской, Магаданской и Сахалинской областей.

Михаил Мишустин напомнил: правительство утвердило постановление, которое определяет методику расчета такого регионального показателя, как уменьшение площади лесных пожаров.

Горимая местность Михаил Мишустин во время совещания по вопросу предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в здании правительства Республики Саха (Якутия) Фото: ТАСС/Александр Астафьев



« Главная задача — как минимум вдвое сократить площадь пожаров на землях лесного фонда по сравнению со значениями за предыдущие пять лет . Это должно стать для вас ориентиром», — подчеркнул он.

По его словам, правительство по поручению Владимира Путина в этом году более чем вдвое увеличило финансовую помощь регионам на тушение пожаров — с 6 млрд до 14,2 млрд рублей.

«Эти средства позволили нарастить авиационный и наземный мониторинг территорий, в зоне риска в частности. Привлечь больше специалистов к работе. Ну и повысить оперативность принятия решений», — отметил Михаил Мишустин.

Между тем кабмин дополнительно направит более 1,5 млрд рублей на ликвидацию лесных пожаров, а также на работы по лесоустройству . Распоряжение об этом уже подписано. С помощью этих денег будет в том числе приобретено специальное оборудование для оснащения работников парашютно-десантных пожарных служб, а также техника для обеспечения мониторинга за состоянием лесов.

«Если сравнивать с прошлым годом, то с начала опасного сезона число пожаров снизилось на 15%. Пройденная огнем площадь меньше в два раза », — добавил премьер-министр.

Горимая местность Михаил Мишустин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время встречи Фото: ТАСС/Александр Астафьев

Глава Минприроды Александр Козлов привел на совещании конкретные цифры: площадь сгоревших лесов по РФ сократилась в 2,7 раза, с 8,4 млн га в 2021 году до 3,1 млн га в нынешнем . При этом в 2022-м лишь один лесной пожар перекинулся на населенный пункт — якутское село Арылах, где 28 июля огнем были повреждены пять зданий, сообщил министр.

«По прогнозу, до конца сентября сохранится высокая пожарная опасность в Якутии, на Чукотке, в Бурятии, Приамурье, на севере Хабаровского края. Возможно повышение горимости в отдельных районах Приморья, Забайкалья и Камчатки», — уточнил Александр Козлов.

Он призвал регионы не уменьшать финансирование тушения пожаров — при получении федеральной помощи это недопустимо.

«В начале года отдельные регионы (Якутия, Красноярск), получив больше федеральных денег, решили срезать региональное софинансирование. Считаем такое недопустимым. В будущем году подобного повторять не нужно» , — заявил он.

Министр напомнил, что федеральные средства на тушение лесных пожаров были доведены до дальневосточных регионов еще в декабре прошлого года, всего 11 субъектам было выделено почти 6 млрд рублей. Из них помощь Якутии составила 1,6 млрд рублей, в шесть раз больше, чем в лесопожарный сезон 2021 года.

Горимая местность Тушение природных пожаров в Якутии Фото: ТАСС/Авиалесоохрана РФ

Глава МЧС России Александр Куренков, в свою очередь, высказал ряд предложений, которые позволили бы вести борьбу с пожарами еще более эффективно. Так, по его словам, необходимо наделить министерство правом определять порядок и вырабатывать методики тушения очагов возгорания. Кроме того, на малых аэродромах регионов нужно создавать резервы авиационного топлива, требуемого для тушения лесных пожаров .

Непредсказуемые паводки

Александр Куренков доложил Михаилу Мишустину и о ситуации с паводками. По его словам, весеннее половодье в России благодаря предупредительным мерам становится более предсказуемым, но озабоченность вызывают дождевые затопления, которые трудно предсказать , особенно на небольших реках в горных районах.

«Это прежде всего связано с нехваткой специалистов и сокращением количества гидропостов», — пояснил министр.

По его словам, в России зафиксировано более 8 тыс. зон подтопления, однако только 66% из них внесены в специальный реестр .

«Субъектам необходимо усилить контроль за исполнением поручений и завершить работы по установлению зон затопления в кратчайшие сроки, а также изыскивать собственные средства для инженерной защиты населенных пунктов от паводков» , — призвал он губернаторов.

Горимая местность Автомобиль пожарной службы на улице, подтопленной в результате разлива реки Чита, Забайкальский край Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Глава МЧС напомнил, что срок завершения этой работы был установлен Владимиром Путиным еще к 2019 году. Руководитель Минприроды Александр Козлов сказал, что в этом году от наводнений больше всего пострадали Приамурье, Забайкалье, Якутия и Приморье. По прогнозу на вторую половину августа, в зоне риска — Приамурье, Хабаровский край, Еврейская автономная область, юг Приморья и юго-восток Забайкалья.

«Водная стихия ежегодно наносит экономический ущерб людям. После 80 млрд рублей прямого ущерба от наводнения 2013 года президент поручил построить 37 дамб. Построили лишь 12» , — посетовал министр.

Глава Минприроды поблагодарил премьера за решение кабмина выделить 13,2 млрд рублей на 23 дамбы до 2024-го и еще 4,6 млрд рублей на завершение пяти объектов в 2025 году . Кроме того, он предложил вернуться к вопросу строительства ГЭС в бассейне реки Амур и увеличить число наблюдательных пунктов Росгидромета. По его мнению, это также позволит избежать наводнений на Дальнем Востоке.

Особое внимание

Неудивительно, что местом проведения совещания по борьбе с паводками и пожарами был выбран именно Якутск — «пожарная» столица России, отметил глава АПЭК Дмитрий Орлов.

— «Антипожарные» поручения губернаторам и заявления премьера — следствие особого внимания федерального центра к этой проблеме . В Якутии, Хабаровском крае, Свердловской области, ХМАО, Коми и ряде других регионов масштаб лесных пожаров в 2022 году был очень значительным, — пояснил он «Известиям».

Горимая местность Дым над Якутском из-за крупных лесных пожаров в Хабаровском крае Фото: ТАСС/Николай Тугэн