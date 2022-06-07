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Отзыв принят: осенью в отставку может уйти пять губернаторов

Почему эксперты прогнозируют новую ротацию среди глав субъектов
Фото: РИА Новости
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Осенью свои посты могут покинуть пять российских губернаторов. В их числе главы Хакасии, Орловской и Оренбургской областей, Коми и Красноярского края. Об этом говорится в рейтинге влияния губернаторов за май от АПЭКа (есть у «Известий»), где практически все названные чиновники занимают последние строчки. Эксперты с выводами исследования согласны, однако допускают, что список будущих отставников может поменяться.

Крайние с конца

В России осенью может произойти новая ротация в губернаторском корпусе, говорится в рейтинге влияния губернаторов, подготовленном АПЭКом по итогам мая.

«В случае очень значительных проблем в текущей деятельности глав регионов, резонансных антикоррупционных расследований или пакетных перестановок нельзя полностью исключать ротаций и в летний период. Тем не менее более ожидаемо проведение ротаций в конце сентября – октябре 2022-го и в первые месяцы 2023 года», — говорится в исследовании.

Отзыв принят
портфель заседание
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В числе основных факторов перестановок авторы называют истечение полномочий до единого дня голосования и частое попадание во внутриэлитные конфликты или масштабные информационные атаки.

В первую очередь, как считают в АПЭКе, под эти критерии подпадают губернаторы Хакасии Валентин Коновалов (85-е место в рейтинге), Коми Владимир Уйба (84-е), Орловской области Андрей Клычков (83-е), Оренбургской области Денис Паслер (58-е), Красноярского края Александр Усс (22-е).

Как заявил «Известиям» глава АПЭКа Дмитрий Орлов, у каждого из них есть показатели устойчивости, однако их перевешивают факторы, которые ведут к отставке.

Деятельность главы Хакасии сопровождается интенсивной критикой со стороны как ряда региональных, так и федеральных СМИ. Весной 2022 года поводом для этого стали проблемы региона, связанные с вывозом бытовых отходов. Кроме того, избрание Коновалова на этот пост на протестной волне 2018 года по-прежнему остается фактором сохранения недоверия к нему со стороны федерального центра. Срок полномочий истекает в 2023 году, — пояснил он возможные причины замены губернатора-коммуниста.

Отзыв принят
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Дмитрий Орлов при этом считает, что решение федерального центра может измениться, если количество негативных инфоповодов вокруг главы Хакасии убавится.

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У его коллеги Андрея Клычкова, который также представляет КПРФ, тоже проблемы с критикой в федеральных и региональных СМИ. Кроме того, как отмечают в АПЭКе, в минус карьере губернатора идет уголовное дело в отношении мэра Орла Юрия Парахина и затянувшаяся реконструкция Красного моста через Оку из-за того, что гендиректор проводившего эти работы «Ремспецмоста» был задержан по подозрению в растрате более 179 млн рублей.

— После ухода с поста главы региона в 2009 году Егора Строева в Орловской области сменилось три губернатора, и ни один из них пока не работал на этом посту более одного срока. Полномочия Клычкова истекают в 2023 году, — пояснил «Известиям» Дмитрий Орлов.

Третий претендент на отставку — губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Как отмечают в АПЭКе, его полномочия истекают только в 2024 году, однако его команда, включая городскую администрацию, постоянно находится в фокусе внимания различных силовых структур.

— Регион является электорально значимым в президентской кампании (по данным на начало 2022 года здесь проживало более 1,9 млн человек). Таким образом, у центра появляются дополнительные стимулы провести перестановки в руководстве области до старта президентских выборов, — пояснил «Известиям» Дмитрий Орлов.

Проблемы для главы Коми создают негативные информационные поводы, а также новые конфликты с оппонентами в регионе. В мае этого года после резких публичных заявлений главы республики иск против него подал депутат Госдумы от КПРФ Олег Михайлов.

Отзыв принят
Избранный губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время церемонии вступления в должность в зале торжеств областного правительства

Избранный губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время церемонии вступления в должность в зале торжеств областного правительства

Фото: ТАСС/Сергей Медведев

— Длительный период формирования нового состава правительства региона также может свидетельствовать о сохранении сложной внутриэлитной ситуации в республике. Можно ожидать продолжения резонансных конфликтов в регионе, — отметил Дмитрий Орлов.

Глава Красноярского края Александр Усс находится на 22-й позиции рейтинга, однако претензии со стороны населения к нему нарастают. Как поясняют в АПЭКе, губернатор подвергался критике в связи с экологическими проблемами, недостаточно эффективным реагированием на забастовку рабочих на месторождении Благодатное в поселке Еруда, а также с природными пожарами. В минус авторы рейтинга ставят главе субъекта его возраст: в сентябре 2023 года ему должно исполниться 68 лет.

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Пятерка же лидеров в губернаторском корпусе по сравнению с апрельским отчетом АПЭКа не изменилась. Мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров — так выглядят лидеры списка.

Уйдут, но не все

Последняя масштабная ротация губернаторского корпуса в России прошла в мае. Тогда свои посты покинули глава Саратовской области Валерий Радаев, Томской области Сергей Жвачкин, Марий Эл Александр Евстифеев, Кировской области Игорь Васильев, а также Рязанской области Николай Любимов.

Всего в единый день голосования в сентябре пройдут выборы 15 губернаторов. 14 из них будут избраны в результате всенародного голосования, в Адыгее нового главу республики должен будет избрать парламент. На прошлой неделе ЦИК сообщила о старте избирательной кампании в стране.

Отзыв принят
выборы губернатор голосование урна
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Сроки для отставок во время этого единого дня голосования вышли. Если бы в Кремле хотели кого-то еще заменить, то должны были бы это сделать в мае. Что касается следующего цикла, то я согласен со всеми названными АПЭКом фамилиями, за исключением Дениса Паслера, — пояснил «Известиям» глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

По его словам, недавно губернатор Оренбургской области выступил с отчетом перед депутатами заксобрания, где проанонсировал встречу Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева на саммите межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Оренбурге осенью этого года. Вряд ли бы он это анонсировал, если бы не был намерен продолжить свою работу.

— С остальными оценками согласен. Об отставке Коновалова говорят давно. Не могу назвать успешным и орловского губернатора, но тут нужно рассматривать через призму отношений власти с Геннадием Зюгановым, для которого регион является родиной. Конечно, туда могут назначить и другого коммуниста, — отметил эксперт.

По его словам, позиции Усса действительно слабые, а возможность его замены сейчас обсуждается.

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