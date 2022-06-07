Отзыв принят: осенью в отставку может уйти пять губернаторов
Осенью свои посты могут покинуть пять российских губернаторов. В их числе главы Хакасии, Орловской и Оренбургской областей, Коми и Красноярского края. Об этом говорится в рейтинге влияния губернаторов за май от АПЭКа (есть у «Известий»), где практически все названные чиновники занимают последние строчки. Эксперты с выводами исследования согласны, однако допускают, что список будущих отставников может поменяться.
Крайние с конца
В России осенью может произойти новая ротация в губернаторском корпусе, говорится в рейтинге влияния губернаторов, подготовленном АПЭКом по итогам мая.
«В случае очень значительных проблем в текущей деятельности глав регионов, резонансных антикоррупционных расследований или пакетных перестановок нельзя полностью исключать ротаций и в летний период. Тем не менее более ожидаемо проведение ротаций в конце сентября – октябре 2022-го и в первые месяцы 2023 года», — говорится в исследовании.
В числе основных факторов перестановок авторы называют истечение полномочий до единого дня голосования и частое попадание во внутриэлитные конфликты или масштабные информационные атаки.
В первую очередь, как считают в АПЭКе, под эти критерии подпадают губернаторы Хакасии Валентин Коновалов (85-е место в рейтинге), Коми Владимир Уйба (84-е), Орловской области Андрей Клычков (83-е), Оренбургской области Денис Паслер (58-е), Красноярского края Александр Усс (22-е).
Как заявил «Известиям» глава АПЭКа Дмитрий Орлов, у каждого из них есть показатели устойчивости, однако их перевешивают факторы, которые ведут к отставке.
— Деятельность главы Хакасии сопровождается интенсивной критикой со стороны как ряда региональных, так и федеральных СМИ. Весной 2022 года поводом для этого стали проблемы региона, связанные с вывозом бытовых отходов. Кроме того, избрание Коновалова на этот пост на протестной волне 2018 года по-прежнему остается фактором сохранения недоверия к нему со стороны федерального центра. Срок полномочий истекает в 2023 году, — пояснил он возможные причины замены губернатора-коммуниста.
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов
Дмитрий Орлов при этом считает, что решение федерального центра может измениться, если количество негативных инфоповодов вокруг главы Хакасии убавится.
У его коллеги Андрея Клычкова, который также представляет КПРФ, тоже проблемы с критикой в федеральных и региональных СМИ. Кроме того, как отмечают в АПЭКе, в минус карьере губернатора идет уголовное дело в отношении мэра Орла Юрия Парахина и затянувшаяся реконструкция Красного моста через Оку из-за того, что гендиректор проводившего эти работы «Ремспецмоста» был задержан по подозрению в растрате более 179 млн рублей.
— После ухода с поста главы региона в 2009 году Егора Строева в Орловской области сменилось три губернатора, и ни один из них пока не работал на этом посту более одного срока. Полномочия Клычкова истекают в 2023 году, — пояснил «Известиям» Дмитрий Орлов.
Третий претендент на отставку — губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Как отмечают в АПЭКе, его полномочия истекают только в 2024 году, однако его команда, включая городскую администрацию, постоянно находится в фокусе внимания различных силовых структур.
— Регион является электорально значимым в президентской кампании (по данным на начало 2022 года здесь проживало более 1,9 млн человек). Таким образом, у центра появляются дополнительные стимулы провести перестановки в руководстве области до старта президентских выборов, — пояснил «Известиям» Дмитрий Орлов.
Проблемы для главы Коми создают негативные информационные поводы, а также новые конфликты с оппонентами в регионе. В мае этого года после резких публичных заявлений главы республики иск против него подал депутат Госдумы от КПРФ Олег Михайлов.
Избранный губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время церемонии вступления в должность в зале торжеств областного правительства
— Длительный период формирования нового состава правительства региона также может свидетельствовать о сохранении сложной внутриэлитной ситуации в республике. Можно ожидать продолжения резонансных конфликтов в регионе, — отметил Дмитрий Орлов.
Глава Красноярского края Александр Усс находится на 22-й позиции рейтинга, однако претензии со стороны населения к нему нарастают. Как поясняют в АПЭКе, губернатор подвергался критике в связи с экологическими проблемами, недостаточно эффективным реагированием на забастовку рабочих на месторождении Благодатное в поселке Еруда, а также с природными пожарами. В минус авторы рейтинга ставят главе субъекта его возраст: в сентябре 2023 года ему должно исполниться 68 лет.
Пятерка же лидеров в губернаторском корпусе по сравнению с апрельским отчетом АПЭКа не изменилась. Мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров — так выглядят лидеры списка.
Уйдут, но не все
Последняя масштабная ротация губернаторского корпуса в России прошла в мае. Тогда свои посты покинули глава Саратовской области Валерий Радаев, Томской области Сергей Жвачкин, Марий Эл Александр Евстифеев, Кировской области Игорь Васильев, а также Рязанской области Николай Любимов.
Всего в единый день голосования в сентябре пройдут выборы 15 губернаторов. 14 из них будут избраны в результате всенародного голосования, в Адыгее нового главу республики должен будет избрать парламент. На прошлой неделе ЦИК сообщила о старте избирательной кампании в стране.
— Сроки для отставок во время этого единого дня голосования вышли. Если бы в Кремле хотели кого-то еще заменить, то должны были бы это сделать в мае. Что касается следующего цикла, то я согласен со всеми названными АПЭКом фамилиями, за исключением Дениса Паслера, — пояснил «Известиям» глава Политической экспертной группы Константин Калачев.
По его словам, недавно губернатор Оренбургской области выступил с отчетом перед депутатами заксобрания, где проанонсировал встречу Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева на саммите межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Оренбурге осенью этого года. Вряд ли бы он это анонсировал, если бы не был намерен продолжить свою работу.
— С остальными оценками согласен. Об отставке Коновалова говорят давно. Не могу назвать успешным и орловского губернатора, но тут нужно рассматривать через призму отношений власти с Геннадием Зюгановым, для которого регион является родиной. Конечно, туда могут назначить и другого коммуниста, — отметил эксперт.
По его словам, позиции Усса действительно слабые, а возможность его замены сейчас обсуждается.