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Пока не меркнет: ждет ли Россию новый рекорд по лесным пожарам

Из-за сухой и жаркой погоды во многих регионах число возгораний может резко возрасти
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Общая площадь, пройденная огнем в 2022 году, превысила 8 млн га, следует из данных системы мониторинга ИСДМ-Рослесхоз. Это сопоставимо со средними значениями с 2000 года. Но сезон пожароопасности еще не прошел, говорят эксперты. Сейчас Россия как раз находится на пике «горимости» из-за жаркой погоды во многих регионах. Особенно сложная обстановка в Хабаровском крае, Якутии и Ханты-Мансийском автономном округе. Гарь и смог от этих пожаров фиксируют даже в соседних областях. Но угрозы населенным пунктам и социально значимым объектам нет, заверили в МЧС.

Пожары на уровне

К 10 августа площадь, пройденная пожарами с начала года, составила 8,06 млн га, следует из данных Информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз). По наблюдениям с 2000 года, в среднем, к середине августа огонь проходит те же 8 млн га, отметил в беседе с «Известиями» координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы (WWF Россия) Константин Кобяков.

Исключением стал рекордный 2021-й, когда, по данным ИСДМ, сгорело почти 19 млн га. До этих показателей цифры нынешнего года не дойдут, но пожароопасный сезон еще не закончен. Сейчас мы проходим очередной пик «горимости», поэтому называть итоговые показатели за этот год пока рано, — отметил эксперт.

В Рослесхозе в статистике не видят ничего критического. ИСДМ учитываются все тепловые аномалии на землях всех категорий, в том числе на техногенных объектах, сжигание порубочных остатков, профилактические противопожарные выжигания, пояснили в ведомстве. Если же исключить эти данные, то площадь, пройденная огнем с начала этого года, составит порядка 2,9 млн га, и это в три раза меньше, чем в прошлом году, отметили в Рослесхозе. Более того, даже эта цифра не отражает реального урона, нанесенного лесу.

Пока не меркнет2
пожар
Фото: РИА Новости/Пресс-служба МЧС по Курганской области

— Площадь, пройденная огнем, не равняется площади погибших лесов. Низовой пожар не наносит ущерба высоким деревьям, при таком пожаре выгорает лесная подстилка. В 2021 году, несмотря на большую площадь, пройденную огнем, лесные насаждения погибли только на 57,1 тыс. га. Ущерб от лесных пожаров можно подсчитать только в конце года, после завершения лесопожарного сезона, — рассказал «Известиям» заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.

Пока что ситуация с пожарами развивается лучше, чем прогнозировалось, отметил в беседе с «Известиями» координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы Константин Кобяков.

В то же время, самая сложная обстановка в настоящее время сложилась в Хабаровском крае, Якутии и Ханты-Мансийском округе. В последнем сейчас установилась сухая, жаркая погода, из-за этого число пожаров растет.

— Из-за жары количество возгораний может увеличиться, а пожарная обстановка — резко поменяться, — добавил Константин Кобяков.

Лесные пожары

По данным ИСДМ-Рослесхоз, наибольшие площади, пройденные огнем, в этом году зафиксированы в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Всего с начала пожароопасного сезона в России произошло более 16,5 тыс. пожаров, сейчас в стране около 500 активных возгораний.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что жаркая к концу недели в Москве и центральной части России наступит жаркая погода, пришедшая из Европы.

В лес не пустят

Сейчас режимы ЧС разного уровня введены в семи субъектах. Федеральный — в Хабаровском крае и Якутии. Региональные — в Республике Коми и Ханты-Мансийском автономном округе. Муниципальные — в отдельных округах Иркутской и Магаданской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Пока не меркнет
Лесные пожары в Югре

Лесные пожары в Югре

Фото: ТАСС/МЧС России по ХМАО-Югре

В ряде регионов в августе ввели ограничения на пребывание граждан в лесах в связи с высокой пожарной опасностью. Например, в Саратовской области они действуют с 10 августа сроком на 21 день. Весь этот период в лесах нельзя проводить культурно-массовые мероприятия, туда запрещен проезд транспорта, кроме дорог общего пользования. Ранее посещение лесов на три недели ограничили в Татарстане.

Третий класс пожарной опасности прогнозируется в Омской области, а в Исилькульском, Крутинском, Москаленском, Называевском, Полтавском и Тарском районах — четвертый класс.

Смог от лесных пожаров в ХМАО 10 августа добрался до Тюменской области — ее жители заметили сильную дымку и устойчивый запах гари.

Тушение природных пожаров и мониторинг обстановки на территории Ханты-Мансийского автономного округа продолжается круглосуточно, сообщили «Известиям» в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, там действует 64 лесных пожара, локализовано 33 очага. В ликвидации возгораний задействовано 1495 человек, 45 единиц специальной техники, а также 24 воздушных судна, в том числе четыре вертолета.

Превентивно патрулируют жилой сектор и лесные массивы, к нарушителям противопожарного законодательства применяют административные меры.

— Угрозы населенным пунктам, объектам экономики и социально значимым объектам не допущено, — заверили в МЧС.

Всего при тушении пожаров во всех регионах, по данным Авиалесоохраны, задействованы более 4,5 тысячи человек, 366 единиц наземной техники, включая высокопроходимые бульдозеры, пожарные автоцистерны, вездеходы. Для мониторинга и тушения с воздуха используют 109 самолетов и вертолетов.

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техника
Фото: t.me/Aviales51

Тревожный ветер

Ситуация с лесными пожарами в 2022 году мало чем отличается от обстановки за последние десять лет, считает завкафедрой лесной политики, экономики и управления Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета им. С.М. Кирова Владимир Петров.

— Это объясняется, прежде всего, тем, что у нас остается неизменным состав насаждений, произрастающих на землях лесного фонда, — отметил он.

Также, по его словам, играют роль погодные условия, направление ветра: когда он поворачивает в сторону густонаселенных жилых пунктов, люди ощущают запах гари, это вызывает тревогу.

— Хочу успокоить, что 3–6 млн га, которые сгорают в России ежегодно, — это нормальная ситуация с точки зрения существующей организации работы, лесного законодательства и тех сил и средств, которыми мы располагаем, — пояснил Владимир Петров.

Если ежегодно сдерживать лесные пожары, то количество горючего материала будет накапливаться, добавил он.

— А чтобы возник лесной пожар, необходимо три условия, три фактора. Первое — это наличие горючего материала. Второе — наличие источника огня. И третье — это условия, когда огонь соединяется с горючим материалом. Источником огня в настоящее время едва ли не в 99% случаев является человек, — уверен он.

Более 90% лесных пожаров вызвано человеком и только около 10% приходятся на сухие грозы, горение торфяников, отметил Алексей Венглинский.

Весной этого года ужесточили административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, теперь максимальное взыскание может достигать два млн рублей. Кроме того, приняты изменения в Уголовный кодекс, разграничивающие административную и уголовную ответственность за действия, которые привели к лесному пожару.

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