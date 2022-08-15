Всех допечет: сколько продержится жара в Европейской части России

Сильная жара, которая установилась в некоторых регионах России, продлится как минимум до ближайших выходных. А затем если и спадет, то всего на несколько градусов, сообщили «Известиям» синоптики. В ряде областей серьезное превышение климатической нормы сохранится до конца августа. Сильные дожди придут на смену жаре лишь в начале сентября, и тоже примут характер бедствия — месячная норма осадков в некоторых регионах может выпасть буквально за сутки-двое, предупреждают специалисты. Жаркая погода, особенно в условиях города, опасна и для метеочувствительных и для здоровых людей, напомнили врачи.

Лето остается

Жаркая погода сохраняется в середине августа в большинстве регионов Европейской части России. Так в Москве в понедельник столбик термометра поднимался к отметке в 29-30 градусов. Из-за этого на станциях метро и на вокзалах столицы раздают питьевую воду, на улицах проводят аэрацию воздуха. Высокую температуру фиксируют и в южных регионах: в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, на Ставрополье воздух прогревается до 40 градусов.

По прогнозам синоптиков, до конца недели ждать похолодания не стоит. В Московском регионе влияние антициклона, «ответственного» за жаркую погоду, уменьшится только к пятнице, рассказала «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

— В первой половине недели осадков не ожидается. Во вторник дневная температура в Москве — 28-30 градусов. Это выше климатической нормы на три-четыре градуса. В среду и четверг погода практически такая же: переменная облачность, днем жарко, без осадков в течение всех суток, — сообщила она.

Всех допечет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам Татьяны Поздняковой, рассчитывать на кратковременный дождь можно не раньше пятницы. Однако температура воздуха все равно останется высокой.

— В Москве — выше 25 градусов, поэтому сохраняется категория «жаркая погода». В субботу местами кратковременный дождь может приниматься в течение всех суток, ночь останется теплой, температура днем будет порядка 24-29 градусов, — подчеркнула метеоролог.

В зоне жаркой погоды находится практически вся европейская территория страны, добавила Татьяна Позднякова.

— На левом берегу Волги температура воздуха будет держаться выше 35 градусов. До 30 градусов прогнозируется даже в Калининградской области. Самая высокая температура ожидается в регионах, начиная с юга Черноземья и заканчивая Оренбургской областью, — отметила она.

С 22 по 28 августа в этих регионах можно ожидать небольшого спада жары, но дневная температура все равно ожидается примерно на пять градусов выше климатической нормы, то есть, около 23-28 градусов.

— Лето продолжается. Пока календарное не закончилось, метеорологическое тоже не заканчивается, — заверила синоптик.

Жара в средней полосе России будет держаться до конца августа, считает руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

— По крайней мере, до 25 августа в Москве и Подмосковье гарантировано будет температура воздуха в 25-30 градусов, — подчеркнул он.

На смену августовской жаре в сентябре могут прийти проливные дожди, п олагает эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, климатолог Михаил Юлкин.

— По многим оценкам, начало сентября в Москве, в средней полосе России, и даже за Уралом, будет ознаменовано проливными дождями. Возможно, вместе с мощными ливнями месячная норма осадков выпадет буквально за сутки-двое, — сказал эксперт.

Нервозность климата

Количество неблагоприятных погодно-климатических явлений и их интенсивность в ближайшее время будут только нарастать, предостерег Михаил Юлкин.

— Безусловно, мы имеем тренд, который называется глобальное потепление. Это значит, что вероятность таких вот волн жары, их тяжесть будет только нарастать. Даже если нам удастся как-то ограничить климатические изменения или смягчить их, как предполагается в Парижском соглашении, это все равно это означает увеличение количества таких неблагоприятных погодно-климатических условий, вроде жары и засухи, — пояснил он.

Это вызвано значительными выбросами в атмосферу углекислого газа, и других парниковых газов, сообщил эксперт. Концентрация их продолжает расти, а значит, усиливается парниковый эффект. На севере температура повышается быстрее, чем на юге, поэтому стираются границы.

Всех допечет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Если раньше с севера на юг и в обратном направлении воздушным массам заходить было сложно, то теперь они это делают легко и непринужденно. Поэтому мы имеем эти затоки с юга на север, которые долго стоят в виде вот таких тепловых куполов, — пояснил Михаил Юлкин.

Бывают и обратные примеры, когда антарктические холода забираются на юг, например, в Италию, или Мексику, а там обрушиваются градами, добавил эксперт.

— Это то, что называется «нервозность климата». И она будут и дальше нарастать, никуда мы от этого пока не денемся. Придется привыкать, — заверил он.

Опасное тепло

Для большинства метеочувствительных людей жаркая погода неблагоприятна, поскольку, кроме прочего, уменьшается содержание кислорода, напомнила Татьяна Позднякова. Высокая температура для них чревата недомоганием, поэтому лучше избегать прогулок в дневные часы.

В условиях города с перегревом могут столкнуться даже здоровые люди, есть вероятность получить не солнечный, а тепловой удар, добавила главный врач Скандинавского центра здоровья Наталья Гаврилова.

— Выходить на улицу стоит в светлой, легкой одежде, желательно из натуральных тканей, и лучше, чтобы это был хлопок, чтобы не допустить перегревания. Избежать солнечных ожогов при длительном нахождении на солнце поможет длинный рукав, — отметила она.

Врач напомнила и про соблюдение водного режима. Нужно пить до 2-2,5 литров в сутки. А вот сладких газированных напитков она посоветовала избегать, потому что они лишь усиливают жажду и затрудняют обмен веществ в организме. Также врач не рекомендовала употреблять в жару кофе, крепкий чай и алкоголь.

Всех допечет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Особое внимание своему здоровью следует уделять людям, имеющим факторы риска. К ним относятся те, кто страдает повышенным артериальным давлением, у кого частые головные боли, имеются нарушения ритма сердца, сердечно-сосудистые заболевания.

— Им следует тщательного соблюдать режим приема лекарств, назначенных доктором, ни в коем случае самостоятельно их не отменять, при малейшем сомнении или при необходимости обращаться за консультацией к специалисту, — сказала врач.

От использования в жаркую погоду кондиционеров существует риск переохлаждения и развития бронхолегочной патологии, предостерегла Наталья Гаврилова. Она посоветовала включать кондиционер на температуру, комфортную для организма — не ниже 21 градуса.

По ее словам, стоит избегать резких перепадов температуры, то есть, не включать кондиционер на 21 градус сразу по возвращении с улицы, где температура 35 градусов. Понижать температуру в помещении следует постепенно.