Смог от пожаров накрыл улицы Москвы

Смог от пожаров в других регионах России накрыл улицы Москвы. Очевидцы 18 августа делятся соответствующими фотографиями в социальных сетях.

Отмечается, что едкий смог с резким запахом гари накрыл несколько районов столицы, в частности юго-запад города.

Накануне в Рослесхозе сообщили, что задымление на юге и юго-востоке Москвы пришло с территории локализованного пожара в Рязанской области. В МЧС добавили, что в столице не выявлено возгораний, которые могут быть причиной неприятного запаха.

Вместе с тем специалисты Роспотребнадзора усилили контроль за состоянием атмосферного воздуха в Москве из-за поступивших сообщений о запахе гари.