Жажда открытий: как сохранить питьевые источники

Эксперимент по созданию единого информационного ресурса о подземных и поверхностных водных объектах, используемых для питьевого водоснабжения, собираются начать с 1 января в Чеченской Республике, Ставропольском крае и Тульской области. Эти регионы должны будут пересчитать и занести в реестр все источники питьевой воды. Предполагается, что это позволит проконтролировать потери и выявить места незаконной добычи. Насколько остро стоит проблема с питьевой водой в России, разбирались «Известия».

В чем суть системы

О проведении эксперимента по созданию единого информационного ресурса об объектах питьевого водоснабжения говорится в проекте постановления Минприроды, который был опубликован на днях. Эксперимент должен продлиться в течение года. Новая информационная система будет называться «Питьевое водоснабжение», а отвечать за нее будет Федеральное агентство по недропользованию.

Предполагается, что такая система позволит оценить запасы питьевой воды, проконтролировать ее потери при добыче и транспортировке. Будут выявлены и места незаконной добычи воды.

Жажда открытий Посетители на открытии Нарзанной галереи в Кисловодске после реконструкции Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

В реестр внесут все источники воды вне зависимости от их местонахождения: это могут быть и поверхностные объекты вроде рек, озер и водохранилищ, и подземные воды.

Одновременно опубликован законопроект, вносящий изменения в ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» — он дополняется ст. 39.1, в которой описывается информационная система «Питьевое водоснабжение». Там говорится, что эта система нужна для учета, планирования и разработки мероприятий «по рациональному использованию и охране недр, водных объектов, предотвращению негативного воздействия на них, предотвращения загрязнения водосборных площадей».

В информсистеме будут данные о подземных и поверхностных водных объектах, о минеральных водах, лечебных грязях, о водосборных площадях подземных водных объектов, местах их залегания. Также будет собираться информация об использовании водных объектов — о потреблении воды, объемах забора, потерях при транспортировке . Информсистема должна содержать данные о водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах, зонах затопления, подтопления и других зонах с особыми условиями их использования . Будут внесены в реестр решения о предоставлении водных объектов в пользование, договоры водопользования и другие документы.

Жажда открытий Шлюз Большого Ставропольского канала Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— Сейчас информация о водных объектах, которые используются для питьевого водоснабжения, аккумулируется в различных ведомствах: Роснедра, Росводресурсы, Роспотребнадзор и уполномоченные органы региональных властей, — пояснили «Известиям» в Минприроды. — Такая ситуация приводит к раздробленному управлению водными ресурсами, недостаточному контролю за их состоянием и рациональным использованием, что особенно важно при обеспечении качественной питьевой водой вододефицитных регионов.

Кто крадет воду

Минприроды поясняет, что благодаря информационной системе удастся отслеживать в том числе несанкционированную добычу воды, так как в информационном ресурсе будет содержаться «максимально полная информация» о поверхностных и подземных водных питьевых объектах.

— Все данные по водным объектам теперь будут на виду, сопоставив их, легко будет обнаружить те, которые используются с нарушением законодательства, — заявили в министерстве.

Доцент кафедры гидрогеологии и инженерной геологии Института наук о Земле, кандидат геолого-минералогических наук Елена Каюкова в комментарии «Известиям» подчеркнула, что проблема незаконной добычи питьевой воды очень серьезна — особенно в тех регионах, где этот ресурс в дефиците.

Жажда открытий Производство минеральной воды в Ставропольском крае Фото: ТАСС/Антон Подгайко

— В таких регионах достаточно много несанкционированных скважин, и в летний период кому-то не хватает воды для питья, а кто-то заполняет питьевой водой бассейн, поливает свой огород, — говорит она.

По ее мнению, решить проблему созданием единого реестра источников питьевой воды не удастся, но этот проект она называет крайне важным, так как он привлекает внимание к существующей проблеме.

Доцент кафедры гидроэкологии геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат геолого-минералогических наук Алексей Маслов отмечает, что проблема такая существует, но причина может быть в том числе в неправильном учете, так как данные могут не передавать не только маленькие водопользователи — условные дачники, — но и крупные ресурсоснабжающие предприятия, например, просто по причине недостаточно качественного учетного оборудования.

Не так давно, к слову, в Удмуртии прокуратура приостановила незаконную добычу подземных вод в Дебесском районе, и делало это как раз крупное предприятие — МУП «Теплосети». Выяснилось, что оно незаконно пользуется недрами для добычи подземных вод из артезианской скважины № 842 в деревне Чепык и поставляло воду населению и компаниям без лицензии на это.

Глава международной ассоциации гидрогеологов в РФ, гендиректор Водного центра Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Тудвачев замечает, что проблема незаконной добычи воды «весьма актуальна» для России, но оценить масштабы затруднительно.

Жажда открытий Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

— Все привыкли к тому, что страна у нас большая, а вода бесплатная и ее очень много , — рассказал он «Известиям». — Следует сюда добавить и необратимое загрязнение источников водоснабжения, в том числе подземных вод — стратегических источников водоснабжения населения на случай химического или ядерного заражения.

По его словам, кроме незаконных врезок в водные объекты процветает бесконтрольное «огородное бурение» скважин на стратегические водоносные горизонты, для которого не требуется никаких лицензий и разрешений — и, соответственно, компетенций.

— Специалисты, занимающиеся бурением на воду, должны иметь профильное образование и квалификацию, чтобы построить качественно скважину с учетом гидрогеологических, геолого-технических условий, санитарного законодательства и законодательства о недрах, — говорит Тудвачев. — На деле этот процесс никто не контролирует, что приводит к существующему кустарному бурению и необратимому загрязнению водоносных горизонтов и появлению в них нетипичных компонентов, так как каждая кустарная скважина является источником загрязнения подземных вод.

Регионы, которые должны участвовать в эксперименте, не ответили на запросы «Известий».

Жажда открытий Расконсервация скважины пресной воды в Крыму в 2014 году Фото: ТАСС/Станислав Красильников

К чему приводит кража воды

Старший научный сотрудник лаборатории гидрогеологических проблем охраны окружающей среды Института водных проблем РАН, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар указывает, что самые большие проблемы с незаконной добычей складываются на Кавказе, где мы просто рискуем потерять минеральные воды.

— Очень много скважин там набурили, воду качают абсолютно по своему усмотрению, поэтому увеличилась воронка депрессии, увеличилась скорость движения подземной воды через эту породу, соответственно, уменьшилось время соприкосновения воды и породы, — пояснил он «Известиям». — И, соответственно, уменьшилась минерализация кавказских минеральных вод, в данном случае речь идет о «Ессентуках».

По словам эксперта, он задавал этот вопрос о потере воды из-за несанкционированных скважин, которые нужно срочно закрывать, руководителю Роснедр, однако тот пояснил, что проблему пока решить не удается.

Медовар указывает, что есть проблемы с грунтовыми водами и в других регионах — неконтролируемый забор воды из скважин в садовых товариществах, который влияет на сокращение речного стока, испарения воды и т.д.

Жажда открытий Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Он замечает, что в принципе могут быть проблемы с точными данными о том, каковы запасы воды в стратегических горизонтах России. Такие масштабные исследования проводились, но далеко не везде, говорит Медовар, хотя по сути вода — это наша национальная безопасность.

Тудвачев также отметил, что пока в России нет единой независимой системы учета и мониторинга состояния водных объектов, соответственно, отсутствует и понимание о ресурсах, в том числе о стратегических запасах подземных вод, так как границы месторождений не установлены до сих пор, а проектная документация на разработку месторождений подземных вод и подсчет запасов не содержат требований об экономической оценке добываемой воды и ее запасах.

— Отдельно хочется отметить, что на законодательном уровне у нас разделены подземные и поверхностные воды, что во многих случаях не позволяет решать задачи комплексного использования водных ресурсов или установления причин загрязнения поверхностных вод за счет подземных и наоборот, — говорит он. — Требуется плотное межведомственное взаимодействие, так как в природе связь подземных и поверхностны вод никто не отменял.

По его словам, немаловажен и вопрос подземного размещения отходов и парниковых газов в водоносных горизонтах. Без создания единого реестра водных объектов это представляет большую опасность.

Жажда открытий Вид на участок Северо-Крымского канала Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Старший научный сотрудник геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Евгения Потапова также соглашается с актуальностью проблемы, но замечает, что проблема не столько в несанкционированной добыче, сколько в несанкционированном владении скважиной. Туда могут даже сливать канализацию, что загрязняет питьевую воду , говорит она. Сама же незаконная добыча, говорит Потапова, может привести, например, к ошибкам в прогнозах для других водопользователей.

Как бороться с незаконной добычей воды

Потапова говорит, что в целом сейчас предусмотрены довольно серьезные санкции за добычу воды без лицензии — проверка может привести к большому штрафу. Есть система отчетности для недропользователей, есть мониторинг Гидроспецгеологии. Однако пока информация в реестрах, по сути, находится на совести руководителей, и единая аналитическая система в этом смысле мало что может изменить. Более того, замечает она, есть частные скважины без лицензии — в тех же СНТ, — которые проверить очень сложно, хотя работают они в том числе в стратегических водоносных горизонтах.

— Поэтому вопрос не в реестре, а в рычагах управления и контроля — в том, как и кто будет контролировать добычу воды, — говорит Потапова.

Елена Каюкова отмечает, что отследить незаконную добычу воды непросто, но могли бы помочь сбор информации на местном уровне, а также сезонный мониторинг.

Жажда открытий Обмелевшее из-за засухи водохранилище под Геленджиком в Краснодарском крае в 2020 году Фото: ТАСС/Юрий Березнюк

— Сведения о расходах и дебитах водных объектов, увязанные с метеоданными, — основа прогноза об изменении состояния водоносных горизонтов и комплексов данной местности, а также база для регулирования водоотбора и контроля качества подземных вод, — говорит Каюкова.

Алексей Тудвачев заметил, что для решения проблемы в идеале необходимо создание единой водохозяйственной структуры в России либо отдельной независимой уполномоченной службы. Он также предложил несколько первоочередных шагов.

Во-первых, провести инвентаризацию всех водных объектов в стране , как подземных, так и поверхностных, в том числе выделить месторождения подземных вод и их границы.

Во-вторых, разработать и внедрить единую независимую систему мониторинга водных объектов.

В-третьих, разработать нормативную документацию для буровых компаний и поставить их на особый контроль.

В-четвертых, провести инвентаризацию источников загрязнения водных объектов;

В-пятых, провести инвентаризацию подземных сооружений, которые затрагивают водные объекты .

В-шестых, создать единую цифровую платформу (реестр и постоянно действующие модели) всех водных объектов и систему мониторинга.