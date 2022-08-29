На вкус и цвет: в России введут маркировку детской воды

В России введут обязательную маркировку воды для детей. Об этом сообщила директор департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева. «Известия» выяснили, что такое детская вода, чем она отличается от простой бутилированной, почему малышам можно давать только ее и какие нарушения есть сейчас на этом рынке.

Маркировка детской воды

По словам Екатерины Приезжевой, упаковки с водой для детского питания будут маркировать с 1 марта 2023 года . Такая мера необходима из-за злоупотреблений некоторых производителей.

«Сейчас такая вода исключена из маркировки, и недобросовестные участники пользуются этим. Мы видим сейчас, когда и пятилитровые канистры с надписью «детская вода» находятся в реализации. Но лабораторные исследования показывают, что там никакой детской воды не содержится», — сказала Приезжева , добавив, что для производства детской воды есть ряд повышенных требований.

По словам директора по торговле ООО «Перспектива» Альберта Ибатуллова (торговая марка «Раифский источник»), сложившаяся ситуация создает неравные условия между производителями, которые маркируют и не маркируют воду, продавая ее под видом детской.

— Так как детскую воду пока не стали маркировать, люди начали производить обычную воду и продавать под видом продукции для детского питания. То есть для законодательства она проходит как детская, а в продажу поступает как для общего пользования. И у нас возникают неравные условия на рынке, потому что у таких поставщиков, выходит, более выгодное ценовое предложение. Их вода дешевле, потому что маркировка обходится честным производителям где-то в районе рубля (на бутылку воды. — «Известия»). Они предлагают более выгодные условия, и люди выбирают их продукцию. А нам приходится с этим бороться и объяснять ситуацию, — говорит он.

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По словам эксперта, нечестные поставщики обманывают и потребителей, и законодательство. И пока на рынке существует коридор для продажи воды, которую можно не маркировать, проблема не решится.

Маркировка минеральной воды в России началась 1 декабря 2021 года. А с 1 марта она стала обязательной для прочей питьевой воды.

Такое решение было принято потому, что, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), объем теневого рынка воды в России достигал 30%. Благодаря цифровой маркировке каждый покупатель может убедиться в легальном происхождении товара. Для этого нужно отсканировать код при помощи бесплатного приложения «Честный знак», а органы государственной власти в личных кабинетах видят все нарушения и могут дистанционно осуществлять проверки.

Более того, система позволяет сопоставлять данные с информацией Роснедр об объемах добычи воды на конкретных скважинах и пресекать как поддельную воду, так и перерасходование природных ресурсов.

Что такое детская вода

Как объясняет «Известиям» ведущий научный сотрудник ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, кандидат биологических наук Елена Севостьянова, детская вода отличается от всех остальных видов. Она может быть только природной и добываться либо из скважин, либо из поверхностных источников — родников или глубоких озер, например Байкала. Кроме того, к ней предъявляются особые требования по подготовке и безопасности в целом.

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— Такая вода делится на две категории: от нуля до трех лет и три плюс. Первая предназначена для разведения детских смесей, потому она должна быть низкоминерализованной, с определенным количеством микро- и макроэлементов — чтобы не нарушить баланс каш. Для детского организма, у которого еще не сформирован желудочно-кишечный тракт, это важно, — рассказывает Севостьянова.

Вода «три плюс» рассчитана уже на подросших детей — она годится не только для разведения каш и варки продуктов, но и для питья в сыром виде. Потому в ней нормированы и минимальные, и максимальные возможные уровни содержания микроэлементов (в воде «от нуля до трех» — только максимальные).

Для очистки и подготовки и той, и другой воды (как, кстати, и для минеральной) допускаются только те методы, которые не изменяют основной солевой состав, — например, фильтрация. Обеззараживание может производиться при помощи ультрафиолета.

— Поскольку в воду ничего нельзя добавлять, ее не хлорируют и не йодируют. Выпускаться она может на обычной линии для розлива воды, то есть там можно разливать и другие виды вод, кроме напитков, — говорит эксперт.

Еще одно важное отличие детской воды от других в том, что она является спецпродуктом и подлежит государственной регистрации, для получения которой необходимо заключение о пригодности к питанию детей различного возраста — его может дать Институт питания или другой аккредитованный орган.

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Детские воды «от нуля до трех» могут выпускаться только в упаковке не более шести литров, поскольку вскрытая упаковка хранится не более трех суток. Это, кстати, рекомендуется и для любой другой воды, при этом лучше всего держать ее в холодильнике или хотя бы не на солнце, отметила собеседница «Известий».

Опасная вода

Как рассказал «Известиям» источник в отрасли, после введения маркировки всех прочих видов вод в России резко выросли объемы производства детской воды, которая пока не маркируется. Из этого можно сделать вывод, что некоторые компании избегают контроля за реальными объемами производства, наращивая выпуск своей продукции под видом «воды для детского питания».

К такому выводу пришли и в организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). Ее председатель Олег Павлов направил письмо в подмосковное управление Роспотребнадзора, где рассказал о фактах нарушений одним из крупных российских производителей воды (имеется в распоряжении «Известий»). К письму он прикрепил результат исследований, где утверждается, что изготовленная компанией вода небезопасна для детей.

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«В частности, вода для детей от нуля до трех лет не соответствует требованиям безопасности по таким показателям, как нитриты и мутность, а вода для детей старше трех лет — по таким показателям, как нитриты, аммоний-ион, мутность, привкус и запах, — написал Павлов. — Известно, что при попадании в кровь нитриты вызывают кислородное голодание и негативно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, а самое страшное — повышают угрозу онкологических заболеваний. Ионы аммония влекут защелачивание плазмы крови, что приводит к гипоксии клеток и необратимым изменениям в организме».

В ОПИ считают, что такая вода создает угрозу здоровью детей, потому ее производство и продажа должны быть прекращены, а нарушители — сама компания и ее руководитель — привлечены к ответственности.

Повышенные требования

По словам руководителя управления безакцизными товарными группами ЦРПТ (оператор «Честного знака) Кирилла Волкова, несмотря на идентичность процессов производства, видов тары, складских и логистических процессов, вода для детского питания изначально не входила в проект по маркировке упакованной воды в связи с повышенными требованиями к продукции: особыми требованиями к производственным линиям и необходимостью государственной сертификации продукции.

— Повышенные требования есть и к минеральным лечебным, лечебно-столовым водам, однако маркировка этого сегмента началась в первую очередь — в декабре 2021 года и уже позволила «обелить» производителей минеральной воды, о которых не было сведений в федеральных и региональных органах власти, — объясняет эксперт.

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По его словам, сейчас система маркировки полностью готова и к прослеживаемости детской воды. Все необходимые инструменты в системе, включая интеграции с профильными ведомствами, уже реализованы.

— Цифровая маркировка существенно затруднит возможность подделки и фальсификации продукции, а данные из системы маркировки облегчат и автоматизируют выявление нарушений и нарушителей контролирующими органами, — заключает Волков.