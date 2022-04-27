Сухой достаток: в РФ разработали основу для гипоаллергенных детских смесей

Российские ученые разработали основу для гипоаллергенных смесей для детского питания . Она может заменить импортное сырье. Сейчас практически 90% компонентов для производства заменителей грудного молока поставляют из-за рубежа. С поставками ингредиентов есть сложности из-за разрыва логистических цепочек. При этом особое питание нужно примерно каждому двадцатому ребенку — обычные смеси им не подходят из-за аллергии на белок коровьего молока. Например, из родившихся в прошлом году это порядка 70 тыс. детей. Кроме того, особое питание может облегчить колики и у малышей, не страдающих от аллергии.

Молочные реки

Российские ученые создали основу для гипоаллергенных смесей для детского питания, которая позволит импортозаместить компоненты зарубежного производства . Разработкой занимались специалисты ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН совместно с технологами Козельского молочного завода.

Такие смеси создают из молочного белка . Чтобы пища не вызвала у младенца нежелательных реакций, в сыворотку добавляют ферментный препарат, который на молекулярном уровне расщепляет белок на фрагменты — пептиды , пояснила «Известиям» кандидат медицинских наук, эксперт в области функционального питания ФНЦ пищевых систем Александра Суржик.

— Белок расщепляется на такие фрагменты, которые не могут вызвать аллергическую реакцию , — подчеркнула эксперт.

Сухой достаток Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Сам процесс расщепления называется гидролизом, а сыворотка — гидролизатом. Фактически при производстве имитируется работа желудочно-кишечного тракта.

Смеси, которые изготавливают по описанной технологии, нужны детям с аллергией на белок коровьего молока (АБКМ) как минимум до 12 месяцев . Иногда необходимо оставлять смесь в питании малышей до 2–3 лет.

С непереносимостью белка коровьего молока сталкивается каждый двадцатый ребенок , рассказала «Известиям» главный внештатный педиатр Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, д.м.н., профессор Института высоких медицинских технологий Санкт-Петербургского государственного университета Елена Булатова. Если ориентироваться на показатели рождаемости в 2021 году, среди появившихся за этот срок малышей такая особенность есть у 70 тыс. , пояснила она.

— Если ребенок с АБКМ будет получать обычные смеси, кроме страданий, которые он будет испытывать из-за кожных проявлений аллергии или нарушений работы кишечника, в дальнейшем могут формироваться другие аллергические заболевания, в том числе бронхиальная астма , — предупредила Елена Булатова.

Она добавила, что в некоторых случаях гипоаллергенные смеси помогают облегчить колики у малышей.

Проблема импорта

Сейчас при производстве детского питания используется до 90% компонентов, импортируемых из западных стран , рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. Базовые ингредиенты в России либо не производят, либо выпускают небольшое количество, пояснила директор по развитию продуктов маркетингового агентства ФНЦ пищевых систем Татьяна Касимова. В условиях разрыва логистических цепочек и нестабильности валютного курса Россия заинтересована в импортозамещении компонентов, которые раньше закупали за рубежом.

— Годовая потребность страны в смесях для искусственного вскармливания составляет порядка 30 тыс. т , — уточнила Татьяна Касимова.

Сухой достаток Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Этот показатель растет , добавил президент ассоциации развития пищевой промышленности «Евразийский совет индустрии специализированных пищевых продуктов» Юрий Зубарев.

По данным Минсельхоза, в 2021 году объем производства заменителей грудного молока составил 32 тыс. т, писали «Известия». Сегодня значительную часть российского рынка делят между собой пять производителей, чьи мощности расположены внутри страны: Nestle (Швейцария), Danone (Франция), «Беллакт» (Белоруссия), «Инфаприм» и «Фармалакт» (оба — Россия). Иностранные компании не объявляли об уходе из России, но уже вряд ли будут реализовывать тут крупные инвестиционные проекты, считают эксперты. Мощности компаний на территории России позволяют нарастить объем производства в случае необходимости, считают в Минсельхозе.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая выступила с инициативой признать производителей детских смесей системообразующими предприятиями, а их продукцию внести в список товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Это даст им право на льготные кредиты и преференции при заключении госконтрактов. Парламентарий направила соответствующие предложения в Минсельхоз, Минпромторг и Роспотребнадзор. Меры должны снизить зависимость страны от продукции иностранных концернов, полагает она.