Сухой достаток: в РФ разработали основу для гипоаллергенных детских смесей
Российские ученые разработали основу для гипоаллергенных смесей для детского питания. Она может заменить импортное сырье. Сейчас практически 90% компонентов для производства заменителей грудного молока поставляют из-за рубежа. С поставками ингредиентов есть сложности из-за разрыва логистических цепочек. При этом особое питание нужно примерно каждому двадцатому ребенку — обычные смеси им не подходят из-за аллергии на белок коровьего молока. Например, из родившихся в прошлом году это порядка 70 тыс. детей. Кроме того, особое питание может облегчить колики и у малышей, не страдающих от аллергии.
Молочные реки
Российские ученые создали основу для гипоаллергенных смесей для детского питания, которая позволит импортозаместить компоненты зарубежного производства. Разработкой занимались специалисты ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН совместно с технологами Козельского молочного завода.
Такие смеси создают из молочного белка. Чтобы пища не вызвала у младенца нежелательных реакций, в сыворотку добавляют ферментный препарат, который на молекулярном уровне расщепляет белок на фрагменты — пептиды, пояснила «Известиям» кандидат медицинских наук, эксперт в области функционального питания ФНЦ пищевых систем Александра Суржик.
— Белок расщепляется на такие фрагменты, которые не могут вызвать аллергическую реакцию, — подчеркнула эксперт.
Сам процесс расщепления называется гидролизом, а сыворотка — гидролизатом. Фактически при производстве имитируется работа желудочно-кишечного тракта.
Смеси, которые изготавливают по описанной технологии, нужны детям с аллергией на белок коровьего молока (АБКМ) как минимум до 12 месяцев. Иногда необходимо оставлять смесь в питании малышей до 2–3 лет.
С непереносимостью белка коровьего молока сталкивается каждый двадцатый ребенок, рассказала «Известиям» главный внештатный педиатр Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, д.м.н., профессор Института высоких медицинских технологий Санкт-Петербургского государственного университета Елена Булатова. Если ориентироваться на показатели рождаемости в 2021 году, среди появившихся за этот срок малышей такая особенность есть у 70 тыс., пояснила она.
— Если ребенок с АБКМ будет получать обычные смеси, кроме страданий, которые он будет испытывать из-за кожных проявлений аллергии или нарушений работы кишечника, в дальнейшем могут формироваться другие аллергические заболевания, в том числе бронхиальная астма, — предупредила Елена Булатова.
Она добавила, что в некоторых случаях гипоаллергенные смеси помогают облегчить колики у малышей.
Проблема импорта
Сейчас при производстве детского питания используется до 90% компонентов, импортируемых из западных стран, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. Базовые ингредиенты в России либо не производят, либо выпускают небольшое количество, пояснила директор по развитию продуктов маркетингового агентства ФНЦ пищевых систем Татьяна Касимова. В условиях разрыва логистических цепочек и нестабильности валютного курса Россия заинтересована в импортозамещении компонентов, которые раньше закупали за рубежом.
— Годовая потребность страны в смесях для искусственного вскармливания составляет порядка 30 тыс. т, — уточнила Татьяна Касимова.
Этот показатель растет, добавил президент ассоциации развития пищевой промышленности «Евразийский совет индустрии специализированных пищевых продуктов» Юрий Зубарев.
По данным Минсельхоза, в 2021 году объем производства заменителей грудного молока составил 32 тыс. т, писали «Известия». Сегодня значительную часть российского рынка делят между собой пять производителей, чьи мощности расположены внутри страны: Nestle (Швейцария), Danone (Франция), «Беллакт» (Белоруссия), «Инфаприм» и «Фармалакт» (оба — Россия). Иностранные компании не объявляли об уходе из России, но уже вряд ли будут реализовывать тут крупные инвестиционные проекты, считают эксперты. Мощности компаний на территории России позволяют нарастить объем производства в случае необходимости, считают в Минсельхозе.
Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая выступила с инициативой признать производителей детских смесей системообразующими предприятиями, а их продукцию внести в список товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Это даст им право на льготные кредиты и преференции при заключении госконтрактов. Парламентарий направила соответствующие предложения в Минсельхоз, Минпромторг и Роспотребнадзор. Меры должны снизить зависимость страны от продукции иностранных концернов, полагает она.