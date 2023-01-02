«Мы поняли, как устроено старение»

Российские ученые разработали калькулятор биологического возраста сосудов, который позволяет определять заболевания сердечно-сосудистой системы человека на ранних стадиях. О принципе его действия, о том, почему дата в паспорте не всегда отражает реальный возраст, а также об условиях долгой здоровой жизни «Известия» поговорили с заведующей лабораторией биомаркеров старения Российского геронтологического научно-клинического центра (РГНКЦ) РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, врачом-эндокринологом Любовью Мачехиной.

«Существует множество способов оценки биологического возраста»

— Расскажите, что такое биологический возраст?

— Биологический возраст — это цифровое выражение возраста человека, которое строится на основе анализа некоторых параметров. Хронологический возраст считается по истечению какого-то времени. Биологический может ему не соответствовать.

— С точки зрения науки чем отличается хронологический (паспортный) возраст от биологического?

— Хронологический определяется с помощью даты рождения человека. Существует множество способов оценки биологического возраста. Так как нет универсальной формулы, пользуются калькуляторами биологического возраста. Суть работы заключается в расчете на основе параметров из анализов крови и других показателей.

Фото: (РГНКЦ) РНИМУ им. Н.И. Пирогова Заведующая лабораторией биомаркеров старения Российского геронтологического научно-клинического центра (РГНКЦ) РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-эндокринолог Любовь Мачехина

— Почему увеличилась продолжительность жизни человека, но не период здоровой жизни?

— Всё зависит от конкретной страны, в первую очередь от возраста старта ассоциированных заболеваний. Врачи пытаются увеличить не продолжительность жизни, а конкретно период здоровой жизни. Проблема в том, что современная медицина лечит и пытается контролировать уже развившиеся болезни. Ранняя терапия приводит к лучшим результатам.

— Что самому человеку дает знание своего биологического возраста?

— Во-первых, это некий чек-ап, набор биологических параметров, например, состояние углеводного обмена, которые можно определить в любой лаборатории. Во-вторых, получение консультации у специалиста по результатам анализа — персонифицированный подход. Врач скажет, какими должны быть показатели в определенном возрасте и что можно сделать, чтобы повлиять на них.

Но референсные, или нормативные, значения, которые определяются в лаборатории автоматически, не отражают реальной картины, особенно у пожилых людей. В таком случае необходимо делить пациентов на возрастные группы и подбирать уже для них эти значения с помощью так называемых калькуляторов. В итоге можно получить не только биологический возраст, но и расчет других параметров. Результаты сопоставляются с тем уровнем, который должен быть у человека в этом возрасте. Анализ таких данных проводят более сложные модели, включающие работу искусственного интеллекта.

— Что собой представляет калькулятор биологического возраста?

— Существуют разные виды калькуляторов, самые простые — формула. Есть биологические калькуляторы, которые помимо формулы включают показатели качества жизни по результату опросников.

— Насколько точна такая формула?

— Сейчас нет биологических калькуляторов, которые рассчитывают без погрешностей. Результат считается хорошим, если погрешность в расчете составляет пять лет. Первые калькуляторы давали погрешность около 20 лет. Сейчас есть такие, которые дают погрешность два года.

«Старение сосудов — это большая сфера для исследований»

— Почему команда РГНКЦ решила взяться за оценку состояния артериальной стенки? На чем основан ваш калькулятор?

— Сейчас запускается проект «Калькулятор расчета биологического возраста», который будет включать большее количество параметров, а значит, более точные результаты. До этого был разработан калькулятор жесткости артериальной сосудистой стенки. Старение характеризуется рядом патологических процессов. Выделяют различные типы, в том числе старение сердечно-сосудистой системы.

Старение сосудов — это большая сфера для исследований. В области изучения сосудистой стенки кардиологическая команда начала строить модель калькулятора. Также важна доступность метода, который использовался.

Мы поняли_1 Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Доступность метода — что вы имеете в виду?

— Расчет скорости пульсовой волны — показатель скорости сокращения стенки сосудов. Нормой считается эластичный сосуд, который быстро сжимается и расправляется. Если стенка сосуда жесткая, то эта способность хуже, что плохо для организма. Коэффициент жесткости показывает, как идет пульсовая волна от сжатия — быстро или медленно.

— Состояние скольких людей уже проанализировали с помощью калькулятора?

— Сейчас нет опубликованных данных. Для этого проводят эпидемиологическое исследование с выборкой в несколько тысяч человек. В нашем центре сотни пациентов участвовали в исследовательской работе, благодаря чему мы можем подтвердить гипотезу. Необходимо дальше набирать пациентов и проводить исследование.

— Среди тех пациентов, которые проходили через ваш центр, как часто находили проблемы с состоянием артериальной стенки?



— В России у пациентов 55–60 лет частота диагностирования повышенной жесткости растет, это связано с плохой профилактикой и поздним выявлением сердечно-сосудистых заболеваний. Достаточно большой процент популяции, может, даже половина, — это те люди, у которых жесткость сосудов не соответствует их биологическому возрасту.

Мы поняли_3 Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

«Для врача это возможность персонифицировать долголетие»

— Специалистам понятие биологического возраста помогает в работе с пациентами?

— Конечно. Пациенту надо понимать, какие параметры определяющие и что можно с ними делать. Врачу надо понимать, какой блок параметров, помимо лабораторных, нужно брать в работу, и как можно на них повлиять. Этот метод встречается при исследовании любого заболевания — сбор информации, выбор достоверных и необходимых факторов и их использование. Для врача это возможность персонифицировать долголетие. Этим направлением мы будем заниматься на базе Института старения как практической частью. Сейчас задача — распутать и понять, что самое первое в цепочке. И показатели биологического возраста помогают ответить на этот вопрос.

— Насколько распространен среди специалистов биологический калькулятор возраста, если отталкиваться от практики вашего центра?

— Когда мы видим необходимость. Есть клинические проявления, по которым понятно, откуда у пациента такая разница и повышенная жесткость сосудов. В нашем центре пользуются биологическим калькулятором. Применение не так широко распространено. Это связано с тем, что нужно больше информации в разных возрастных группах, на разных популяциях. Тогда можно будет внести калькулятор в клинические рекомендации.

— Для кого калькулятор биологического возраста будет актуален прежде всего?



— В первую очередь для родственников пациентов, у которых есть какие-то возраст-ассоциированные заболевания. Например, если в семье есть люди с сахарным диабетом, с сердечно-сосудистыми заболеваниями или проблемы с когнитивной функцией, неврологические заболевания. Определение биологического возраста также позволяет узнать, как скоро возможно наступление возраст-ассоциированных болезней, по которым уже имеется наследственность.

Калькулятор нужен уязвимым группам — людям с хроническими заболеваниями. Тем, кто хочет сменить образ жизни: заняться профессионально или полупрофессионально спортом. Так они будут понимать, какие у них есть резервы и чего они могут добиться. Применение калькулятора очень разнообразно. В превентивной медицине начальным этапом диспансеризации должен быть калькулятор биологического возраста. Особенно это важно после 40 лет, так как до этого возраста есть определенный запас прочности.

В России срок появления возраст-ассоциированных заболеваний — 59 лет. Очень низкая цифра, к сожалению. Чем раньше происходит определение биологического возраста, тем лучше и быстрее будет проведена профилактика возраст-ассоциированных заболеваний.

Мы поняли_2 Фото: агентство городских новостей «Москва»

— Если, например, в павильонах «Здоровая Москва» начнут использовать калькулятор биологического возраста, это будет полезно и пациенту, и врачам, к которым в дальнейшем он обратится?

— Да. После результатов показателей анализов крови пациенту делают пометки в карте, к каким специалистам нужно пойти на прием. Можно направлять к гериатрам — специалистам из клиники долголетия, которые проводят комплексное обследование. Такой скрининг можно внедрить, это будет интересно многим, так как отражает образ жизни.

— Что такое управление старением?

— Управление старением — это попытки врачей, исследователей, клиницистов вмешиваться в естественные процессы, чтобы в итоге улучшить качество жизни. Как промежуточный этап — понять, какие механизмы и как можно на них влиять.

Есть два блока возможностей влияния на процесс старения — нефармакологическое и фармакологическое воздействие. Нефармакологический подход — это правильное питание, регулярная физическая нагрузка, активный образ жизни, высокая социальная активность у человека, особенно в пожилом возрасте. Фармакологический подход — препараты, которые не просто контролируют заболевания, но и влияют на более глубинные процессы старения. Некоторые из таких средств применяются для лечения определенных заболеваний.

— Мы сможем управлять возрастом?

— Конечно, сможем, мы уже это делаем. Люди живут дольше 30 лет, как это было в средние века. Мы научились управлять возраст-ассоциированными заболеваниями, поняли, как устроено старение. Чтобы увидеть какие-то изменения в этой области, потребуются еще десятки лет исследований.

— Сегодня во всем мире проводят большое количество фундаментальных исследований в сфере продления здоровой жизни. Как скоро они дадут практический эффект?

— Ранее мы говорили об исследовании геропротекторов. Это всё фундаментальные исследования, которые можно быстро экстраполировать в клиническую практику. Существует ряд проблем: недостаток финансирования и непонимание, зачем изучать старение. Надо понимать, что старение — не плохо и не хорошо, это факт. Оно должно быть гладким, минимально затратным для человека.

— Можно ли сказать, что калькулятор биологического возраста является одной из основ дальнейшего развития геронтологической науки?

— Наверное, это слишком громкое заявление. Калькулятор не может быть основой, он инструмент, который помогает двигаться дальше. Основой будет выстроенная теория старения по аналогии с другими заболеваниями. Специалисты в гериатрии и геронтологии, практики и теоретики должны прийти к общему заключению: с чего начинается геронаука, каковы этапы ее развития. Когда теория будет сформирована и ей будут пользоваться, тогда и можно сказать, что это основа.

Калькулятор — это инструмент, который помогает переходить от одного этапа к другому в профилактике и лечении.