Болезни налицо: врачи назвали пять внешних признаков проблем со здоровьем

Изменения во внешности могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем. Поэтому важно замечать их у себя и близких и по необходимости консультироваться с врачом. «Известия» выяснили, какие приметы чаще всего указывают на болезни и к кому обращаться, если их обнаружить.

Скачки веса и настроения

Российский эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале назвала пять важных признаков, которые могут говорить о болезни человека. Все они проявляются во внешности, потому их можно заметить у партнера или родственника, даже если он не жалуется на боль.

В первую очередь врач призвала обращать внимание на вес. Если за месяц-два человек сильно пополнел или, наоборот, резко похудел без каких-либо усилий — ему стоит обследоваться у терапевта.

« Больше, пожалуй, опасна худоба, потому что под ней может скрываться множество разных заболеваний, особенно онкология, — отметила эндокринолог. — Набор веса тоже должен насторожить, так как это не всегда просто пищевые излишества. Дело может быть в гормональных нарушениях или эмоциональной драме, которая активно заедается».

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Вторым тревожным признаком врач назвала резкие смены настроения, апатию и усталость. По ее словам, в первую неделю таких «перепадов» можно не волноваться — это может быть связано, например, со стрессом на работе. Обычно такая хандра проходит, когда исчезает триггер.

«Но если человек уже больше месяца на всех огрызается, перестал шутить, интересоваться делами родных и в целом при этом выглядит усталым — это могут быть более серьезные сбои в работе организма, в том числе и балансе гормонов. Или признаки депрессии», — предупредила Павлова.

Отеки и признаки старения

Еще одним «звоночком», по словам эндокринолога, бывают ранние признаки старения: морщины, отекшие веки и тусклый цвет лица. Они могут указывать на разные проблемы со здоровьем — как в эндокринной, так и в сердечно-сосудистой и мочевыделительной системе. В последнем случае отеки говорят о том, что почки не справляются с выводом токсинов из организма.

Сами по себе отеки тоже могут стать причиной насторожиться. Если они проходят после того, как отдохнули от жары и полежали с поднятыми вверх ногами, значит, всё в порядке. Тогда стоит просто пить больше воды, чтобы организм таким образом не задерживал жидкость.

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«Однако если отеки не спадают, а нарастают, и вы замечаете, что отекают не только ноги, но и руки, да и лицо стало одутловатым, — это могут быть серьезные проблемы с почками, сердечно-сосудистой системой или с щитовидной железой. Нужно срочно обследоваться», — посоветовала Зухра Павлова.

Кожные проблемы

Заключительными в списке Павловой оказались проблемы с кожей и волосами. По словам врача, кожа всегда в первую очередь сигнализирует о том, что с организмом что-то не в порядке.

«Слишком сухая или жирная кожа, потемневшая кожа в подмышечных впадинах и на локтях, вокруг век и на задней поверхности шеи, трещины в уголках губ и боль в веках — всё это должно насторожить вас», — отметила эндокринолог.

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В таком случае врач рекомендует отдохнуть, побыть в спокойной обстановке и проверить, нет ли дефицита витаминов. Но если симптомы будут сохраняться какое-то время, лучше всего обратиться к врачу.

По словам терапевта медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Ольги Фроловой, бледное лицо, тусклые волосы и ломкие ногти могут говорить о таком состоянии, как анемия, когда кровь переносит к тканям недостаточно кислорода.

Желтушный оттенок кожи или склеры глаз часто указывают на нарушения работы печени или желчных путей, когда в крови повышается уровень билирубина. Это опасное состояние, которое требует немедленной медицинский помощи. Лунообразное лицо (круглое) характерно для гормональных нарушений: это состояние называют болезнь Иценко – Кушинга.

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— А вот появление акне (то есть прыщей) на коже считается отдельным дерматологическим заболеванием и чаще всего не связано с патологией желудка или кишечника, как многие думают. В таком случае необходимо обратиться на консультацию к дерматологу, который при необходимости подберет лечение, — пояснила собеседница «Известий».

При появлении проблем с волосами (перхоть, излишняя жирность кожи головы, выпадение волос) Фролова посоветовала записаться к трихологу.

Как обследоваться

В случае если у кого-то из близких налицо подобные изменения во внешности, можно посоветовать обратиться к врачу. Например, человеку, который резко поправился, будет не лишним посетить эндокринолога , указал терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев.

— Прибавка в весе может говорить о проблемах с обменом веществ — чаще всего это болезни щитовидной железы либо нарушения углеводного обмена, самое неприятное из которых — сахарный диабет, — отметил врач.

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По его словам, не существует какого-то одного обследования, которое прольет свет на этот вопрос, но чаще всего пациентам рекомендуют сдать общий анализ крови (он же покажет уровень гемоглобина при подозрении на анемию), глюкозу крови и анализ крови на ТТГ. Те же анализы подойдут в ситуации, если человек сильно похудел.

В любом случае, отмечают собеседники «Известий», при обнаружении каких-то из указанных признаков не стоит паниковать. Важно обратить внимание на обстоятельства, при которых они появились, — например, отеки вполне могут образоваться с утра, если человек съел на ночь соленую еду или выпил спиртное.

Но если беспокоит внешний вид, лучше не тянуть и обратиться к терапевту. Именно он сможет собрать анамнез и направить на дальнейшее обследование.