Треугольник смерти: почему опасно трогать высыпания на лице

Носогубный треугольник считается самой опасной зоной лица. Другое его название весьма устрашающее — «треугольник смерти». К этому участку не следует лишний раз прикасаться, а уж тем более пытаться самостоятельно удалять на нем, например, угревую сыпь. Последствия могут быть весьма плачевными, потому что в этой зоне кровеносные сосуды соединяются с венами и артериями головного мозга. Какими проблемами грозит неправильный уход за лицом — в материале «Известий».

Опасный кровоток

Специалисты предостерегают: зоны лица и шеи человека имеют некоторые особенности строения, что делает эти участки крайне опасными для проведения манипуляций или косметических процедур. Одним из таких опасных участков является зона носогубного треугольника, очерченного носом и носогубными складками, вплоть до подбородка. Часто его называют треугольником смерти, и это не фигура речи.

— Всё дело в анатомическом строении и расположении кровеносных сосудов, которые напрямую сообщаются с центральными венами и артериями головного мозга. Так, инфекция, развивающаяся в этой зоне, достаточно быстро достигает жизненно важных участков мозга и может приводить к летальному исходу, — разъясняет дерматоонколог, косметолог Наталия Жовтан.

К счастью, современные методы лечения и ранней диагностики не допускают такого развития событий. Однако, чтобы не искушать судьбу, категорически запрещается самостоятельно выдавливать прыщи и прогревать какие-либо воспаления в опасной области.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

— С развитием эстетической косметологии и увеличением числа запроса на коррекцию в зоне «смертельного треугольника» неопытные врачи могут попасть в непростые сосуды, ввести гель гиалуроновой кислоты и создать эмболию — закупорку сосудов материалом, отделившимся от сгустка крови. Это может приводить к некрозу мягких тканей, слепоте, если помощь не оказана вовремя, — продолжает эксперт.

Дерматоонколог предостерегает: самой опасной зоной считается спинка носа, где артерии расположены поверхностно, нет подкожно жировой клетчатки и они соединены между собой. Процедуры на этом участке лица проводятся по показаниям и в строгом соответствии с анатомическим строением.

— Второй опасной зоной можно считать углубления у крыльев носа — артерия в этой области залегает почти у костного края. Чтобы проводить процедуры в этой зоне, нужно владеть знаниями анатомии, помнить о правилах первой помощи при возникновении ишемии (локального снижения кровотока). Ведь в такой ситуации драгоценны первые минуты, — говорит дерматолог.

Наименьшим злом считаются осложнения в виде гематом, которые можно заполучить в результате разрыва этих сосудов, например, нитевыми имплантами, подчеркивает эксперт.

Фото: Getty Images/ turk_stock_photographer

Дерматолог рекомендует обращаться за специализированной помощью и уходом к профессионалам с многолетним опытом. Тогда можно избежать риска осложнений. Существуют индивидуальные особенности строения лица, которые невозможно учесть до косметологической процедуры. Такой специалист по крайней мере знает, что предпринять в экстренной ситуации.

Фурункул и карбункул

Привести в порядок лицо без определенных знаний того, что можно, а что нельзя, особенно любят подростки. В юном возрасте часто встречается проблемная кожа. Обычно это связывают с изменением гормонального фона. Однако, по словам врача общей практики Дениса Прокофьева, высыпания могут иметь абсолютно разную природу — от бактериального воспаления до заболевания дерматологического профиля.

— Сложно самостоятельно понять, что именно происходит с кожей лица. Любимый метод большинства подростков — выдавливание — может изрядно навредить. Если так поступить с герпетической инфекцией, фурункулом или карбункулом, расценив его как обычную закупорку сальных желез, то с большой вероятностью это приведет к распространению бактериальной инфекции по всей коже, — комментирует врач.

Инфекция проникает вглубь через кожные поры и возникает системный воспалительный процесс, от которого не так-то просто избавиться.

— Когда вы выдавливаете некое образование, то фактически нарушаете защитную капсулу — оболочку, в которой находится весь так называемый бактериальный компонент. Происходит обсеменение не только на поверхности кожи, но и внутри. Это и ведет к бактериальному заражению, — комментирует Денис Прокофьев.

Фото: Getty Images/Viktorcvetkovic

Самый распространенный вид бактерий — золотистый стафилококк, это болезнетворные бактерии, очень стойкие к лекарственным препаратам. Вызываемые ими инфекции кожи ведут к огромным проблемам. Такие воспаления лечатся в отделениях гнойной хирургии.

— Надо взять за правило — никогда не выдавливать высыпания на лице. Это очень опасный участок еще и потому, что на нем находятся придаточные пазухи носа и рядом находятся мозговые оболочки. Если инфекция попадет туда, то у человека может развиться тяжелейшее воспаление с непредсказуемым исходом, — продолжает Денис Прокофьев.

Врач подчеркивает, что в домашних условиях единственное, что можно сделать, — это воспользоваться специализированными мазями или антисептиками. Заниматься самолечением — неблагодарное дело. А чтобы у подростка не было соблазна самостоятельно сражаться с прыщами, следует хотя бы раз отвести его к дерматологу . Специалист с помощью дерматоскопа проведет осмотр кожи, определит ее тип и подберет уходовые средства.

— Люди порой самостоятельно покупают, например, маски от черных и белых точек. К сожалению, незнание особенностей ухода приводит к тому, что процесс становится хроническим. После неправильного или несвоевременного лечения той же угревой сыпи на лице остаются необратимые изменения — в виде рубцов, шрамов и пигментных пятен, — рассказывает эксперт.

Фото: Getty Images/Yuliya

Специалисты считают оптимальным распространенный «бабушкин» совет: поменьше прикасаться к лицу, обязательно умываться и не трогать прыщи.

Именем закона

Отправляться за помощью врачи советуют к специалистам. Если речь идет не о медучреждении, а о салоне красоты, то необходимо выяснить, имеют ли его сотрудники право на определенные процедуры.

Мария Спиридонова, член Ассоциации юристов России, подчеркивает, что любая косметологическая деятельность, включающая в себя различные виды услуг, тесно связанных с медициной, обязательно подлежит лицензированию. Парикмахерские и косметические услуги, такие как бритье головы, бороды и усов, окраска бровей и ресниц, коррекция формы бровей, завивка ресниц и макияж, не относятся к медицинским услугам, а значит, не подлежат обязательному лицензированию. А вот инъекции ботокса, мезотерапия, уколы красоты с использованием силикона, аппаратная терапия — всё это косметологические процедуры, для осуществления которых требуется получить медицинскую лицензию.

— В случае нарушения закона, помимо возможности получить исковое заявление, незаконному косметологу может грозить уголовная ответственность по ст. 235 УК РФ («Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности»), — поясняет юрист.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В качестве наказания предусматривается штраф в сумме до 120 тыс. рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до одного года. Либо нарушителю законодательства грозит ограничение свободы на срок до трех лет, или принудительные работы, или лишение свободы на тот же срок.