Чем не шутят: в России увеличилось количество мужчин с ожирением

Жизнь вне брака повышает смертность среди мужчин в три раза. Об этом 11 мая на открытии форума «Здоровье нации — основа процветания России» сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина. Сильный пол в целом меньше заботится о своем здоровье, чем женщины. В итоге растет число мужчин с ожирением, повышенным давлением, диабетом. Как повысить приверженность населения к здоровому образу жизни, почему важно привлекать к этому работодателей и школьников, — в репортаже «Известий» с открытия форума.

Мужское и женское

У российских мужчин сильно снижена мотивация сохранить собственное здоровье, заявила на открытии форума «Здоровье нации — основа процветания России» Оксана Драпкина.

— Одна из основных негативных тенденций, которые мы сейчас наблюдаем, — это увеличение количества мужчин с ожирением. У нас есть срезы за 1993, 2003, 2011, 2017 и 2020 годы, и мы видим неуклонный рост числа таких мужчин. Это приводит к росту таких заболеваний, как гипертония, сахарный диабет. А лечить тучного мужчину с артериальной гипертензией сложнее, потому что он не привержен к терапии. Почему я говорю именно о мужчинах? Потому что в плане мотивации к сохранению здоровья они значительно уступают женщинам, — отметила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава.

Так, согласно последним исследованиям среди мужчин старше 55 лет, такой социальный фактор, как жизнь вне брака, в три раза повышает смертность.

— Потому что жена не напоминает, что нужно пройти диспансеризацию, или принять таблетки. Удивительно, но этот фактор даже сильнее влияет на смертность, чем высокий уровень артериального давления, — подчеркнула эксперт.

Специалист Минздрава также рассказала об основных резервах сокращения смертности. Один из них — информированность населения о здоровом образе жизни. Другим аспектом становится «здоровьесберегающая» среда, подчеркнула она.

— Научные данные говорят о том, что в зависимости от среды меняется и структура заболеваемости. Даже в одном городе. К примеру, один район преимущественно состоит из промышленных зон, а другой — из парков. Заболеваемость будет разной. Потому, что среда формирует привычки. Зная, как планировать город, мы можем сформировать и здоровую среду, — отметила Оксана Драпкина.

Курс на молодых

Форум «Здоровье нации — основа процветания России» открылся в Москве 11 мая. В нем участвуют именитые медики и ученые, а также предприниматели и представители властей. Президент России Владимир Путин в своем письменном приветствии подчеркнул, что особое внимание нужно уделить оказанию квалифицированной медпомощи в новых регионах России. О том, что форум проходит в особенных условиях, связанных с давлением Запада, говорили и сами участники.

— В этой ситуации мы хотим обсудить конкретные задачи ускорения перестройки всех звеньев общественного здравоохранения с большим акцентом на интересы людей. Мы на практике демонстрируем возможности межведомственного, межсекторального взаимодействия во имя сбережения людей, во имя сбережения наших человеческих ценностей, — отметил в своем приветствии президент общероссийской организации «Лига здоровья нации», главный сердечно-сосудистый хирург Минздрава, академик Лео Бокерия.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в своем письменном обращении к участникам форума подчеркнул, что «хорошее самочувствие человека зависит не только от медицины, но и от условий труда, отдыха», поэтому популяризации здорового образа жизни, физической культуры и спорта уделяется особое внимание.

Динамика роста ожидаемой продолжительности жизни в России продолжается, сообщил посетивший форум министр здравоохранения России Михаил Мурашко. На сегодняшний день этот показатель лучше, чем в допандемийный период. Министр также обратил внимание на то, что задача общества и государства — повысить приверженность к здоровью молодого поколения.

— Сегодня критически не хватает установки на здоровое общество, на формирование здорового пространства и поведения. Проекты «Трезвое село», «Здоровый муниципалитет» и «Готов к труду и обороне» — это блоки, касающиеся воспитания молодого поколения. Этого должно стать больше. Нужно вовлекать молодежь. Нужно делать это вкусно и интересно, — подчеркнул глава ведомства.

Во время форума эксперты из разных сфер намерены изучить успешный опыт региональных врачей и медицинских организаций. Лучшие предложения по итогам мероприятия будут направлены властям в виде резолюций. Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России» будет работать до 13 мая включительно.