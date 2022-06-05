Сто лет да любовь: почему женатые живут дольше холостяков

Минздрав РФ бьет тревогу: риск преждевременной смерти у одиноких мужчин в возрасте 55–64 лет увеличивается в 3 раза. Отсутствие брака стоит на одной позиции с такими отрицательными факторами, как употребление алкоголя и стресс. Среди женщин в зоне риска также и те, у кого нет детей. Почему отсутствие семейного очага губительно действует на россиян и как продлить не только годы жизни, но и молодость — выясняли «Известия».

И дольше века

Обеспокоенность врачей вызывает ранний уход из жизни и старение, которое называют преждевременным или ускоренным. Люди не в полной мере используют отпущенный им природой потенциал.

— В норме физиологическое старение должно наступать в 90–95 лет, поскольку длительность жизни человека как вида — это 110–120 лет. Мировой рекорд установила француженка Жанна Кальман. Она прожила 122 года. В России официальный рекорд принадлежит жительнице Якутии Варваре Семенниковой, которая скончалась в 117 лет , — рассказывает член-корреспондент Российской академии наук, заслуженный деятель науки РФ, вице-президент Геронтологического общества РАН профессор Владимир Хавинсон. Другие рекорды долгожительства, по его словам, документально не подтверждены.

Эксперт подчеркивает, что раннему старению, безусловно, способствуют курение, неправильное питание, неумеренное употребление алкоголя и, конечно, одиночество.

— Когда мы изучали семьи долгожителей, особенно на Кавказе, то пришли к выводу, что там понятия одиночества не существует. Все живут в больших семьях. Одиночество, безусловно, фактор стресса. Человек — социальное существо. Жить одному крайне тяжело и сложно, поскольку именно семья является источником положительных эмоций. При отсутствии этих эмоций преобладают негативные мысли о болезнях и смерти. А это приводит к тому, что человек теряет смысл жизни, находясь один в квартире. Это очень тяжело , — отмечает эксперт.

Сто лет да любовь 1 Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann

По словам профессора, люди должны заранее подумать, как они будут встречать старость. Важно, чтобы человек жил в семье, а вокруг него всегда были люди.

— На Кавказе долго живут еще и потому, что долголетие коррелирует с количеством детей. Наличие сексуальной жизни тоже является важным фактором профилактики ускоренного старения. Если жена раньше уходит в мир иной, то человек заключает брак с другой женщиной. И опять у него появляются дети, даже если ему за семьдесят. Жена, подруга — это гармония. Так повелось со времен Адама и Евы. В российской Конституции записано, что семья — это мужчина и женщина. Это абсолютно правильная линия, и я, как сторонник эволюции, с этим согласен, — продолжает Владимир Хавинсон.

По мнению ученого, длительность жизни в ближайшие пять десятилетий может достигнуть 90–95 лет. Самое главное — увеличить продолжительность трудоспособного периода, чтобы люди могли работать до 80.

— Мы и сейчас видим, что представители многих специальностей, например ученые и творческая интеллигенция, трудятся и в преклонном возрасте. Академик Борис Аркадьевич Лапин, возглавлявший Научно-исследовательский институт медицинской приматологии, в 95 лет написал монографию. Умер он на 99-м году жизни. Академик Федор Иванович Комаров, выдающийся врач, лауреат Государственной премии СССР, до преклонного возраста занимался любимым делом, а скончался, немного не дожив до ста лет. Многие члены Академии наук живут довольно долго и эффективно работают в преклонном возрасте,— рассказывает профессор.

В биографиях деятелей, о которых упоминает эксперт, можно найти информацию о их семьях. Это отчасти подтверждает теорию положительного воздействия домочадцев на продолжительность жизни.

Учет и контроль

Практикующие врачи уверены, что главное преимущество женатых мужчин перед одинокими — это контроль. Речь не о том, что супруги не спускают с мужей глаз, не давая сделать ни шага в сторону. Просто жены помогают спутникам жизни внимательнее следить за своим здоровьем.

— Мужчин вообще очень сложно лечить. Тяжелее, чем женщин, потому что у них очень малая приверженность к терапии. Это приводит к тому, что представители сильного пола пропускают прием лекарственных препаратов, не придают значения ежегодным обследованиям. Если же мужчина проживает в семье, то заботу о нем берет на себя женщина. Она знает, какие лекарственные препараты должен принимать муж по назначению врача, следит за режимом приема. Часто пациенты звонят именно жене, чтобы уточнить название препарата , — поясняет врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.

Врач констатирует, что если с одиноким человеком случился инфаркт, инсульт, гипертонический криз или транзиторная ишемическая атака, то он будет просто не в состоянии вызвать бригаду скорой помощи. Даже меню женатого мужчины отличается от рациона одиночки в лучшую сторону. Жены следят за кратностью и калорийностью пищи, стремятся соблюдать пропорции ингредиентов. Правильное питание продлевает человеку жизнь, избавляя от проблем с желудочно-кишечным трактом, и останавливает от развития ожирения.

По словам Прокофьева, забота друг о друге продлевает жизнь. А если имеются перегибы с двух сторон, выраженные в ссорах и выяснении отношений, то преодолеть их можно с помощью психологов и семейных терапевтов. Но даже вошедшие в анекдоты семейные скандалы не столь опасны для мужского здоровья, как унылое существование в четырех стенах.

Практикующий психолог Ольга Елисеева считает, что периодические разборки дают разрядку психике: чувства выходят наружу и сердце не страдает от невыраженных эмоций. Ссоры и выяснение отношений делают жизнь живой, наполненной страстями, избавляют от скуки.

— Еще один плюс семейной жизни в том, что у человека так или иначе есть чувство общности, нужности. А если повезет в любви, то желание жить еще больше усиливается. Большинству мужчин именно женщина дает смысл. Женщинам всегда что-то надо да побольше. А как только желание исполняется, то сразу возникает новое. Такова природа женщин, и таким образом в браке они подгоняют мужчин, — разъясняет психолог.

Сто лет да любовь 2 Фото: TASS/Scott Griessel

Ольга Елисеева уверена: когда перед мужчиной стоит цель, даже если к ней подтолкнула жена, то у него есть смысл жизни и, соответственно, хочется жить. Эту точку зрения разделяет и психолог-сексолог Ольга Бавыкина. Она также полагает, что если мужчина живет один, то, как правило, у него нет цели, что его и губит. Исключение составляют те, кто до преклонных лет востребован в профессии, посвящает свободное время захватывающему хобби или имеет возможность путешествовать.

— Мужчина — это всегда стратег. Поэтому для него важна цель — реализация себя, интерес к жизни. Когда у мужчины есть не только интересная работа, но и семья, если его ждут дома — это важно. Он заботится о близких, стремится воспитать, выучить и поднять на ноги детей и внуков, живет их проблемами. Если таких целей нет, а карьера не задалась, то мужчины долго не живут. Тем более что в эмоциональном плане они слабее женщин, но при этом им не положено показывать слабость. Мужчины не высказывают вслух свои мысли и чувства, а неудачи держат в себе, не могут их «проплакать» , — комментирует Ольга Бавыкина.

По словам эксперта, такие скрытые от всех переживания дают о себе знать повышением артериального давления, заболеваниями сердца.

— Есть заблуждение, что мужчины более устойчивы к одиночеству, более толерантны к тоске и печали, не плачут и не боятся. Стоит понимать, что это навязанное обществом мнение. Это только усугубляет ситуацию. Не все мужчины могут вынести всю тяжесть ответственности. Если они несут это бремя несколько лет, то в конце концов активнее могут скатиться именно по пути какой-либо зависимости. Что касается женщин, то отсутствие детей, нереализованная карьера, брак с нелюбимым человеком ведут их к одиночеству и влекут за собой те же самые последствия , — рассуждает главный врач Клиники доктора Исаева, нарколог Даниил Петров.

Материнская плата

Впрочем, к тому, что именно бездетность способствует ранней смертности женщин, специалисты относятся неоднозначно.

— Я знаю много женщин, у которых не было детей, но они занимались любимым делом и жили долго, — говорит Владимир Хавинсон. — Как пример — Майя Плисецкая. Я был знаком с ней и с ее мужем Родионом Щедриным. Майя Михайловна говорила, что ее дети — это балетные партии, роли. Таков был ее выбор. Она дожила практически до 90 лет. Конечно, всё зависит от конкретного человека. По статистике, рак молочной железы действительно чаще встречается у женщин, которые не живут половой жизнью.

Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева также не считает отсутствие или наличие детей ведущим фактором риска для женщин.

— Давно замечено, что одинокие люди имеют меньшую продолжительность жизни, будь то мужчины или женщины. Но я не очень убеждена, что для женщин это как-то связано с деторождением и количеством детей. Факторов, влияющих на продолжительность жизни, великое множество — от кулинарных предпочтений до физической активности и образа жизни. Это, например, рискованное поведение, увлечение агрессивными видами спорта, работа в тяжелых и вредных условиях,— объясняет врач.

Сто лет да любовь 3 Фото: Global Look Press/dpa/Peter Kneffel

Акушер-гинеколог подчеркивает, что жизнь укорачивают серьезные хронические заболевания, которые становятся в том числе и причинами бездетности. Это мнение разделяют и ее коллеги.

— К бездетности могут приводить уже имевшиеся проблемы со здоровьем, которые и помешали забеременеть. С возрастом они усугубляются. Играют роль и социально-экономические причины. Действительно, с медицинской точки зрения завершенные беременности и лактации снижают риск заболеваемости раком молочной железы. Но среди отрицательных для здоровья факторов этот недуг не стоит на первом месте — лидируют всё-таки сердечно-сосудистые заболевания, — комментирует Елена Младова, акушер-гинеколог, репродуктолог, главный врач клиники «Ремеди».

Куда более серьезную опасность, по мнению специалистов, могут представлять стрессы. Они угрожают и мужчинам, и женщинам. Но заработать стресс можно и из-за одиночества, в том числе и по причине отсутствия потомства.

Возьмите себя в руки

— Стресс провоцирует активацию выработки гормонов надпочечников, прежде всего кортизола, который перестраивает многоуровневые реакции в системе гормональной регуляции работы всего организма. Как следствие — нарушается регуляция тонуса сосудов, частота сокращений сердечной мышцы, работа щитовидной железы, а также выработка инсулина. Происходит нарушение перистальтики желудочно-кишечного тракта, сбивается выработка ферментов, способствующих усвоению пищи. Словом, меняется вся система жизнедеятельности. Организм переходит в режим повышенного риска и ожидания сбоев, на фоне которого быстрее начинает реализовываться наследственная предрасположенность к развитию тех или иных болезней , — отмечает акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, директор челябинской клиники «Репромед» Елена Канаева.

По словам эксперта, при таких обстоятельствах, как правило, запускаются механизмы развития депрессии, которые на ранних этапах очень сложно диагностировать. Человек порой и сам не понимает, что с ним, и вовремя не обращается за медицинской помощью. Стресс усугубляется, если сложная ситуация не разрешается и не происходит компенсация неприятностей положительными событиями и эмоциями. Прежде всего теми, которые мы получаем при общении с хорошими друзьями, людьми своего круга и близкими родственниками. Особенно, по мнению эксперта, важны позитивные отношения внутри семьи представителей разных поколений — мамы и папы, бабушки и дедушки, внуков и правнуков.

Сто лет да любовь 4 Фото: Global Look Press/Zoonar.com/Channel Partners

— Именно на фоне получения положительных эмоций вырабатываются гормоны радости — эндорфины, дофамин, серотонин, окситоцин. Все они противодействуют кортизолу — гормону стресса , — продолжает Елена Канаева.

Акушер-гинеколог отмечает, что отсутствие детей ограничивает возможность реализации личности именно в таком позитивном общении. Особенно это важно, когда женщина заканчивает свою трудовую деятельность. Если ей не о ком заботиться, то сложно получить равноценную замену былой социальной активности. Ситуация усугубляется, если близкие друзья заняты своими проблемами или уходят в мир иной, а социальные институты не всегда в полной мере обеспечивают общение с людьми своего возраста и занятия по интересам.

— Дефицит позитивных социальных связей и психологической поддержки, конечно, не заменить ничем. Даже интернет-контактами, создающими иллюзию социальной активности. Если положительных эмоций нет, то и стресс нечем гасить. Кроме того, у многих, как правило, отсутствует привычка заботиться о себе, своей физической активности. Не у всех есть серьезные увлечения, стремление к продолжению развития личности, — говорит Елена Канаева.

Развитие социальных институтов, объединяющих людей старшего возраста по интересам и увлечениям, активность каждого из них, своевременное внимание к своей социальной роли эксперт называет необходимым условием благополучного выхода из подобных ситуаций.

Врач отмечает, что отсутствие компенсации стрессовых ситуаций усугубляет появление физических заболеваний (гипертония, болезни сердца, неврозы и прочее). Мужчины часто решают проблемы с помощью алкоголя. Женщин же одиночество угнетает настолько, что возможно развитие серьезной депрессии.

Продолжение следует

Все эксперты сходятся в одном: человек — это социальное существо. И советуют ни в коем случае не оставаться в одиночестве. Рядом должен быть тот, кто поможет в трудную минуту.

— Ты продолжаешься в другом человеке — это помогает. Хочется жить дальше, чтобы наблюдать за своим «продолжением». Люди неизбежно встречаются с экзистенциальными вопросами смерти, жизни и смыслов, а одному с этим разбираться очень тяжело. На глубоких слоях психики человека «записана» потребность в своей стае, чтобы выжить. А наличие детей дает дополнительные смыслы и ощущение бессмертия , — считает Ольга Елисеева.

По словам Прокофьева, если у человека есть семья и дети, то он даже меньше подвержен употреблению алкоголя и никотина. Близкие осуждают эти вредные привычки и способствуют избавлению от них. С этим согласны и наркологи.

— Мужчины в семьях живут, по статистике, дольше, несмотря на те или иные зависимости. Семья — это микроколлектив. Она накладывает определенные обязательства на человека, дисциплинирующие его , — рассуждает Даниил Петров.

Сто лет да любовь 5 Фото: Global Look Press/picture alliance/Jan Haas

Однако в любом случае счастливая семейная жизнь и серьезные зависимости несовместимы. По словам нарколога, в здоровых семьях вполне естественно постоянно получать теплоту и положительные эмоции от партнера и детей, что мотивирует человека стремиться к большим высотам. Но в рамках алкоголизации или наркоголизации это невозможно.

Оказавшись в одиночестве, люди больше склонны скатиться в пропасть вредных привычек.

— Одиночество оставляет человека наедине с собой и стирает рамки социума, всегда ведет к какой-то рефлексии, более глубокому самоанализу и размышлению о несбывшихся мечтах. Часто это приводит к желанию уйти в некий светлый параллельный мир, и возникает выбор в пользу облегчения в виде алкоголя или других психоактивных веществ, — разъясняет Даниил Петров.

Нарколог подчеркивает, что слово «одиночество» среднего рода, мужчины и женщины одинаково ему подвержены. Однако сдаваться не имеет смысла.