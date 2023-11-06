Ученые пропустили мощную магнитную бурю

Ученые просчитались в оценках и пропустили мощную магнитную бурю. Об этом сообщили в РАН, передает телеканал «Известия». Специалисты рассматривали выброс как рядовой, уровня G1, то есть самого низкого класса. По расчетам исследователей, начало магнитной бури ожидалось 6 ноября. При этом сутками ранее зарегистрирована геомагнитная активность, и, согласно данным мониторинга, степень возмущения поля достигла уровня G3, который означает «сильно». В итоге магнитная буря оказалась настолько сильной, что вызвала полярные сияния, которые можно было наблюдать вплоть до юга России. По оценкам специалистов, 6 ноября Земля еще будет находиться в облаке солнечной плазмы.

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