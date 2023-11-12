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Врач рассказала о способах пережить магнитную бурю

Врач Лапа рассказала о способах пережить магнитную бурю
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Врач-терапевт Людмила Лапа 12 ноября рассказала, как пережить магнитную бурю.

В беседе с RT она отметила, что магнитные бури могут оказывать нагрузку на сосуды. Соответственно, люди с сосудистыми проблемами их ощущают.

Как указала Лапа, главное — выполнять назначения врача. При магнитных бурях надо контролировать давление, кислородное наполнение крови и головы.

По словам врача, в период магнитных бурь происходит неконтролируемое «сужение и расширение» сосудов. Поэтому надо отслеживать самочувствие. Лапа порекомендовала больше отдыхать, меньше нагружать себя, правильно питаться, гулять и разжижать кровь.

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Накануне сообщалось, что магнитная буря уровня G1 ожидается в ночь на 12 ноября. По прогнозам, явление будет непродолжительным. 12 ноября во второй половине дня интенсивность возмущений уменьшится.

27 сентября врач-кардиолог Андрей Кондрахин посоветовал людям с заболеваниями поберечь себя во время магнитных бурь. По его словам, определенные природные явления влияют на людей, у которых имеются кардиологические или почечные заболевания. В такое время стоит избегать физических нагрузок, ограничить употребление алкоголя, кофе, не курить, а также раньше ложиться спать.

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