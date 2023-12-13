Скованные дождем: из-за непогоды в Ростовской области нарушена подача света и воды

Около 100 тыс. жителей Ростовской области остаются без электричества после прошедшего в регионе ледяного дождя. Коркой льда оказались покрыты улицы, тротуары, деревья, автомобили и электропровода, что спровоцировало аварии на линиях электропередач, отключения котельных, нарушения подачи тепла и воды. Власти намерены устранить последствия непогоды в течение суток, но синоптики предупреждают, что в ближайшее время погодные условия в южных регионах будут сложными. Подробности — в материале «Известий».

Отключения электричества в Ростовской области

На утро 13 декабря около 100 тыс. человек остаются без света в Ростовской области. Серия аварий на электросетях региона вызвана прошедшим в понедельник ледяным дождем: толстым слоем льда покрылись не только улицы и тротуары, но и автомобили, деревья и провода. Штормовое предупреждение в регионе из-за непогоды продлено.

По итогам заседания оперштаба губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил восстановить нарушенное энергоснабжение в течение суток.

«Общая задача ― в течение суток справиться с ситуацией, последствиями стихии. Необходимо приложить максимум усилий, имея в виду сложную погодную ситуацию. Жду доклады о ходе исполнения ежечасно», ― сказал глава региона.

В пресс-службе администрации указали, что большая часть из оставшихся без электричества ― жители Азовского, Неклиновского, Родионово-Несветаевского и Аксайского районов.

Последствия ледяного дождя в Ростове-на-Дону Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Помимо прочего в связи с аварийным отключением электроснабжения на насосной станции, утром 13 декабря приостановлено водоснабжение города Гуково. Власти пообещали восстановить подачу воды после 14:00.

Местная жительница рассказала корреспонденту «Известий», что провела пять часов в доме без тепла и без света ― в частном доме энергозависимое отопление. Свет у них отключили накануне, в половине пятого вечера.

― Дом остыл, ребенок маленький, все замерзли, и только поздним вечером дали свет, ― рассказала она.

Накануне, 12 декабря, в некоторых районах был введен режим повышенной готовности.

«По состоянию на 21:00 ситуация по отключениям из-за ледяного дождя в Ростовской области остается сложной: без электроснабжения сейчас более 180 тыс. человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Неклиновском, Азовском, Каменском и других районах. Режим повышенной готовности введен в Ростове-на-Дону, Аксае и Белокалитвинском районе», ― написал губернатор в своем Telegram-канале.

Последствия ледяного дождя в Ростове-на-Дону Фото: ТАСС/Эрик Романенко

К утру энергетики, по словам главы региона, восстановили подачу электричества более 80 тыс. жителей Ростовской области.

«Около полуночи была восстановлена высоковольтная линия, что позволило возобновить электроснабжение района Александровка Ростова-на-Дону и части Аксая. На утро в Ростовской области пока остаются без электроснабжения около 100 тыс. человек», ― отметил он.

В городе Аксай 12 декабря из-за аварийного отключения электроэнергии остановлена работа восьми котельных, а верхняя часть города осталась без холодной воды. День без электричества провела единственная в районе больница. Также без воды на целый день остался Новочеркасск ― ее пустили только после 11 часов вечера.

Гололед в Ростовской области

Улицы Ростова-на-Дону и других районов области третий день покрыты толстым слоем льда. Также лед сковал кустарники, деревья и даже автомобили. В соцсетях пользователи делятся видео своих запертых во льду машин, сбить с них лед жители пытаются с помощью молотка. Число травм, которые за это время получили поскользнувшиеся на льду местные жители, превысило 300 , сообщили «Известиям» в региональном минздраве.

― В травмпункты Ростова-на-Дону с утра 11 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями за медицинской помощью обратились 333 человека, из них 71 ребенок, ― отметили в ведомстве вечером 12 декабря.

Последствия ледяного дождя в Ростове-на-Дону Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Отделения травматологии в Ростовской области работают с загрузкой 85 – 98% из-за увеличения числа пострадавших в связи с сильным гололедом , отметила пресс-служба губернатора по итогам совещания утром 13 декабря. Время работы кабинетов неотложной помощи продлили до 22:00.

В связи с погодными условиями школьникам Ростова-на-Дону разрешили остаться дома без необходимости предоставлять справку о состоянии здоровья . Педагогам поручено отправить оставшимся дома детям материалы для самостоятельной работы. В то же время многие школы области еще 12 декабря перевели детей на дистанционный формат учебы.

«Общеобразовательными учреждениями города собрана информация от родителей. 30% детей сегодня планирует прийти в школы, остальные останутся дома», ― заявили 13 декабря в администрации Ростова-на-Дону.

Также там отметили, что в диспетчерскую службу продолжают поступать сообщения от граждан о происшествиях. «На данный момент из 131 заявок отработано 56, 75 остаются на контроле», ― говорится в сообщении. Приостановлена работа четырех трамвайных и 13 троллейбусных маршрутов из-за обрыва проводов.

В администрации отчитались и о ходе работ по обработке улиц. «Обработано 759 объектов улично-дорожной сети. Израсходовано 537 т реагентов. В обработке тротуаров, остановочных комплексов задействовано 720 человек. Дворовые территории обрабатывали 2007 дворников управляющих организаций», ― отметили власти.

Фото: ТАСС/Наталья Никулина

Помимо этого на вечер 12 декабря зарегистрировано 30 обращений, связанных с падением деревьев.

Сложная ситуация с гололедом также наблюдается в Ставрополе, где тротуары покрыты коркой льда.

Когда наладится погода

Как рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, образование гололеда в южных регионах России было вызвано специфическим распределением холодных и теплых воздушных масс .

― В приземном слое воздуха температура отрицательная, на высоте около 1000 м положительная, потом опять отрицательная. Это привело к тому, что осадки, которые опускались в виде снега, попадали в теплый воздух, таяли, а затем, попадая в приземный слой, опять замерзали. И в результате капельки воды покрывались корочкой льда. И когда такая конструкция попадала на поверхность, она мгновенно застывала, что привело к покрытию ее коркой льда, ― рассказал эксперт.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

По его словам, образовался гололед толщиной 12 мм, что очень много. И в течение 13 декабря в регионе сохранится сложная ситуация, связанная с погодными условиями :

― Сегодня там прогнозируются сильные осадки: снег, мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. С завтрашнего дня ситуация будет улучшаться, ― отметил Роман Вильфанд.