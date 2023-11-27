В круге девятом: как выжить водителю в снежном аду

Столичный регион, а также ряд других областей России, накрыл мощный снегопад, местами переходящий в ледяной дождь. Многим водителям в первый рабочий день пришлось долго откапывать свои машины, превратившиеся в сугробы, покрытые ледяной глазурью. О чем следует помнить автомобилистам во время снегопадов и как себя вести на заснеженной дороге, выясняли «Известия».

А снег идет...

За минувшие сутки, по данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в столице выпало около 35% месячной нормы осадков, а в Подмосковье — почти 56%. Он отметил, что по некоторым данным это было рекордный снегопад за последние 40 лет. Ситуацию усугубил и ледяной дождь, который наблюдался в Москве и области утром 27 ноября.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Непогода преподнесла неприятный сюрприз автомобилистам, которые были вынуждены откапывать свои машины из сугробов и отколупывать с них ледяную корку. Многие водители заранее подготовились к разгулу стихии: по данным аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в минувшие выходные наборы для очистки автомобилей от снега в столичном регионе покупали почти в четыре раза чаще, чем обычно. В частности, продажи лопат (средний чек — 814 рублей, +15% к показателям прошлого года) по сравнению с позапрошлыми выходными выросли на 340%. Щетки для очистки машины от снега (средний чек 572 рубля, +19% к прошлому году) покупали на 180% чаще чем неделю назад. Кроме того, на 230% вырос спрос на незамерзающую жидкость (средняя стоимость покупки 342 рубля, что на 15% больше, чем годом ранее).

Отогрей меня

Заблаговременную покупку зимних аксессуаров для автомобиля автоэксперт, обозреватель автомобильной газеты «Авторевю» Константин Сорокин называет разумным и правильным решением. Однако важно правильно ими пользоваться, подчеркивает он.

— Я бы не рекомендовал скоблить лед на стеклах скребками, которые есть на щетках для снега. Велик риск поцарапать сами стекла и кузов машины, повредить «дворники». Лучше завести машину и направить поток воздуха на стекла, чтобы они постепенно сами оттаяли, — советует он автомобилистам.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

В этом случае не стоит опасаться, что стекло даст трещину, отмечает эксперт. Конечно, если не пытаться растопить лед на стеле, выплеснув на него горячую воду. В отличие от лета, когда на горячее стекло направляется ледяной кондиционированный воздух, зимой температура потока нарастает плавно, по мере нагрева двигателя, подчеркивает он.

— Перед запуском двигателя очень важно убедиться в том, что стеклоочистители выключены. В противном случае, при включении зажигания из-за примерзших щеток, есть большой риск оторвать резинки, а то и повредить механизм стеклоочистителей, — отмечает Константин Сорокин.

Буксовать или нет

Зимой, особенно при сильных снегопадах сложности у автомобилистов начинаются уже при выезде с парковки, отмечает руководитель Казанской школы высшего водительского мастерства (КШВВМ) Олег Шатов. Нередко на стоянках и во дворах после прохода снегоуборочной техники остаются высокие снежные валы, преодолеть которые бывает непросто, подчеркивает он

— В этом случае лучший способ избежать неприятностей — несколько минут поработать лопатой, расчистив себе путь. Преодолевать снежный занос лучше «внатяг», не допуская пробуксовки. При этом передние колесе должны стоять прямо, чтобы не создавать дополнительного сопротивления, — рекомендует Шатов.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Вместе с тем, инструктор контраварийного вождения отмечает, что в некоторых случаях без пробуксовки колес не обойтись. Например, на многих моделях с подключаемым полным приводом тяга на заднюю ось начинает передаваться только при проскальзывании передних колес. В этом случае следует точно дозировать тягу, чтобы машина не «закопалась» в снегу, советует он.

— Преодолевая сугробы на машине с передним проводом, имеет смысл слегка поворачивать руль — это даст возможность ведущим колесам получить дополнительный «зацеп». А если не получается заехать в скользкий подъем, то на переднем приводе можно попытаться сделать это задним ходом. В этом случае ведущие колеса будут больше нагружены, — рекомендует Шатов.

Независимо от типа привода автомобиля, эксперт не советует «штурмовать» снежные переметы и сугробы «ходом». Лучше несколько раз сдать вперед-назад, пробивая дорогу по свое колее, подчеркивает он.

Соблюдай скорость, держи дистанцию

На зимней дороге все движения рулем, торможения и изменения тяги должны быть максимально плавными, отмечает руководитель КШВВМ. Это позволит избежать скольжения и потери контроля над автомобилем, напоминает он.

— Разумеется, в холодное время годе водителям следует пересмотреть свой стиль вождения, перейти на «зимний режим». В первую очередь в разы снизить скорость и увеличить дистанцию. Следует помнить, что на обледенелой дороге, по сравнению с сухим асфальтом, тормозной путь увеличивается в десять раз. Исходя из этого и следует выбирать скорость движения и расстояние до впереди идущего автомобиля, — напоминает Олег Шатов.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Увеличенная дистанция, помимо большего пространства для маневра в случае необходимости, обеспечивает и лучшую видимость, отмечает эксперт. Снега и слякоть, вылетающие из-под колес впереди идущего автомобиля в этом случае будут меньше загрязнять лобовое стекло и фары вашей машины, поясняет он.

В зоне повышенного внимания

В условиях зимней непогоды лучше вообще отказаться от поездки на личном автомобиле, рекомендуют в Госавтоинспекции. Однако если по каким-то причинам это сделать невозможно, то залогом безопасной поездки является неукоснительное соблюдение ПДД, максимальная осторожность и внимательность, подчеркивают в ведомстве.

— На зимней дороге, особенно в условиях снегопада и метели, водителям необходимо максимально ответственно подойти к выбору скоростного режима. Он должен зависеть не от знаков, устанавливающих скоростной лимит на том или ином участке трассы, а от дорожных и погодных условий. К примеру, даже если на дороге установлен знак ограничения скорости 70 или 90 км/ч, это не значит, что необходимо двигаться именно с этой скоростью. На заснеженной дороге, а тем более в условиях снегопада, скорость должна быть такой, чтобы у автомобилиста была возможность своевременно заметить препятствие и остановить транспортное средство. Это прописано в п.10.1 ПДД, — напомнил старший инспектор по особым поручениям Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России полковник полиции Антон Белан.

Он также отметил, что зимой крайне важно увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля. В условиях снегопада и метели следует использовать противотуманные фары, а при необходимости и огни аварийной сигнализации, которые делают автомобиль более заметным при недостаточной ведомости.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— Зимой следует отказаться от лишних маневров и перестроений. Вне зависимости от времени года, дети в автомобиле должны ехать только в детских удерживающих устройствах. При этом нахождение ребенка в салоне автомобиля накладывает на водителя дополнительные обязательства: необходимо утроить концентрацию внимания и осторожность, — подчеркнул Антон Белан.

Важным условием благополучной поездки зимой в Госавтоинспекции считают взаимное уважение участников дорожного движения и проявление водительской культуры и взаимовыручки.

— Даже если вы едете по главной дороге и согласно ПДД не обязаны уступать дорогу водителям машин, выезжающих, например, с прилегающей территории, стоит все же притормозить, и дать им возможность выехать на основную трассу. Особенно это актуально в отношении большегрузных автомобилей, которым зачатую очень сложно забраться на скользкий подъем. Если вы пропустите фуру, дав ее водителю с разгона выехать на трассу, он будет вам только благодарен, — отметил Антон Белан.

Пешеходам на заметку

Особую осторожность и внимательность при метели и снегопаде надо проявлять не только водителем, но и пешеходам, отмечают в Госавтоинспекции. В ведомстве напоминают о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде, которые делает человека более заметным в темное время суток и в условиях непогоды. Кроме того, дорожные полицейские напоминают пешеходам о неукоснительном соблюдении правил безопасности при переходе проезжей части.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— В случае возникновения сложной ситуации на дорогах все участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать все возможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора, — рассказал «Известиям» Антон Белан.

Все свое вожу с собой

Чтобы на дороге не пришлось просить помощи у автоинспекторов или спасателей, к любой зимней поездке надо подготовиться заранее, уверен автопутешетвенник, организатор автомобильных туров Герман Матвеев.

— Зимняя трасса может быть перекрыта из-за снегопада или ДТП. Поэтому всегда есть риск, что придется какое-то время провести в машине, в ожидании, когда дорога будет открыта. Первое, о чем необходимо позаботиться, это запас горючего. Настоятельно рекомендую водителям заехать на заправку, как только стрелка уровня топлива минует половину шкалы. Абсолютно нелишним будет 10-20 литров топлива в канистре. Практика показывает, что зимой в заторах из-за непогоды можно провести сутки, а то и не одни. Поэтому, чтобы не замерзнуть в машине, запас топлива необходим, — отмечет он.

Фото: ТАСС/Александр Река

Помимо горючего, Герман Матвеев настоятельно рекомендует взять в любую зимнюю поездку как минимум пару литров воды и нехитрую снедь: снеки, сухарики, шоколадку, фрукты. Эти запасы позволят утолить жажду и голод, если по пути возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства . Кроме запаса еды и воды, автоэксперт Константин Сорокин советует прихватить собой и теплую одежду — сгодятся даже обычная телогрейка или толстый свитер. Разумеется, в багажнике машины должны находиться лопата, буксировочной трос и знак аварийной остановки, отмечают эксперты.

Кроме того, выходя из машины, например, для устранения неисправности, водителю необходимо надевать световозвращающий жилет, который также быть в автомобиле

Цепи или реагенты

Относительно способов повышения сцепления шин на обледенелой дороге мнения специалистов разошлись. По мнению Германа Матвеева, хорошим подспорьем для преодоления обледенелого подъема являются цепи противоскольжения.

— Не обязательно покупать полноценные цепи, которые опутывают все колесо. Сейчас есть неплохие так называемым «перемычки», которые достаточно просто крепятся через диск колеса, — рассказал он «Известиям».

Любые цепи, безусловно, повышают проходимость автомобиля и улучшают сцепление колес с обледенелой дорогой, согласен Константин Сорокин. Однако в реальной жизни мало кто из автомобилистов будет их использовать, считает он.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Нужно выйти из машины, достать их, надеть на колеса. Все это на морозе, под снегом, в грязи... Сомневаюсь, что кто-то из обычных водителей будет этим заниматься, — полагает он.

По его мнению, альтернативой цепям может быть мешок с противогололедным реагентом в багажнике машины. Эти средства продаются во многих строительных магазинах и помимо «химии», расплавляющей лед, в их состав входит мелкий гравий, который дополнительно улучшает сцепление с дорогой.