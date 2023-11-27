В Москве за сутки выпало около 35% от месячной нормы осадков, в Московской области — около 56%. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков. Если на ВДНХ это 12 мм, на Балчуге — 15 мм, то метеостанция МГУ зафиксировала 18 мм осадков», — написал он в своем Telegram-канале.

В Подмосковье самое большое количество осадков выпало на юге. В Кашире намело 23 мм снега, а это 56% от месячной нормы небесной влаги, отметил Тишковец. По его словам, в ночь на понедельник Москву накрыло необычное явление — «черная метель», когда под воздействием сильного ветра снег летит практически параллельно поверхности земли.

«По некоторым данным на город обрушился сильнейший за последние 40 лет снегопад. К утру на столицу, помимо этого, обрушился и ледяной дождь», — написал Тишковец.

Гидрометцентр также предупредил об опасной погоде в европейской части России в этот день. В большинстве регионов европейской части России ожидаются опасные погодные явления. Продолжится сильный снег, метель, ожидается гололедица, при этом особенно «неспокойная погода» будет в Центральном и Южном федеральных округах, дополняет «Газета.Ru».

Утром в понедельник столичный департамент транспорта сообщил, что движение на дорогах Москвы осложнено. Отмечается, что на некоторых участках буксуют грузовики. В связи со снегопадом коммунальные службы работают в усиленном режиме. Москвичей призвали отложить поездки на автомобилях.

В этот день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что в Москве на текущей недели ожидаются резкие перепады температур, а самым холодным днем станет среда. По словам синоптика, с вечера понедельника начнется понижение температуры, которое будет продолжаться в течение следующей ночи и дня, ожидается –5...–8 градусов.

Вильфанд также добавил, что в четверг в столицу придет более влажный воздух с юго-востока, ожидаются значительные осадки. Однако температура повысится, ожидается, что днем будет около –4 градусов.