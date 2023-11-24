Теплые выходные: чего ждать от погоды в Москве и других городах в ближайшее время

В Москве первый в этом сезоне сильный снегопад. По прогнозам синоптиков, прирост снежного покрова в столице может составить 10–12 см. Все городские службы перевели в режим повышенной готовности. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур городских округов дежурят круглосуточно. До конца пятницы, 24 ноября, сохранится «желтый» уровень опасности. Чего еще ждать от погоды в ближайшее время — в материале «Известий».

Какая погода будет в Москве в пятницу и выходные

Ближайшие дни в Москве будут теплыми и снежными, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, к вечеру пятницы высота снежного покрова в Москве вырастет до 10 см, а температура повысится до –2…–4 градусов. Из-за порывистого ветра на дорогах появятся снежные заносы в ночь на субботу. Кроме этого, 24 ноября прогнозируется рекордно низкое давление, оно опустится до 718–719 мм рт. ст. при норме 748 мм.

В выходные днем воздух прогреется еще немного — до –3… –1 градуса. «Это уже более-менее ноябрьская погода, хотя температура будет ниже нормы на 1–1,5 градуса», — отметил метеоролог. При этом ночи с пятницы по воскресенье останутся довольно морозными — ожидается –8... –5 градусов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

При этом в субботу и воскресенье сильных осадков в столице не ожидается, рассказала «РИА Новости» главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. «Погода будет облачная, временами снег от небольшого до умеренного. Это будет передышка в ненастье, то есть довольно комфортно для отдыха. Можно покататься на коньках и уже встать на лыжи, потому что образуется снежный покров», — пояснила она.

Какая погода будет в Москве на следующей неделе

«Наиболее теплый день во второй половине месяца прогнозируется в понедельник, когда очередной циклон подойдет к Москве. Давление вновь понизится, но не так, как в пятницу. Прогнозируется повышение температуры: ночью до –7…–2, а днем около нуля», — сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Вильфанд также добавил, что со вторника начнет холодать: днем будет около –6…–5 градусов, поэтому снег сохранится до конца месяца.

Позднякова добавила, что «в понедельник ночью снег местами сильный, местами метель, будут проблемы с налипанием мокрого снега, накатом на дорогах, местами возможны снежные заносы, добавится значительная порция снега».

Как коммунальные службы Москвы готовятся к снегопаду

В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур столичных округов находятся на круглосуточном дежурстве. Была проведена превентивная противогололедная обработка проезжей части. Коммунальщики будут следить за состоянием дорог.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК и объектам социальной сферы. На МКАД и в Новой Москве дежурят тягачи для помощи водителям большегрузов.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, для уборки города задействуют необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников и бригады ручной уборки.

Задержки рейсов в аэропортах Москвы

Из-за снегопада в столичных аэропортах задержали или отменили не меньше 50 рейсов.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Хуже обстановка на юге: в Домодедово на 11:33 мск 13 рейсов задержано и четыре отменено, во Внуково — 10 задержано и три отменено. В Шереметьево самолеты вылетают только с задержками.

Какая погода ожидается в других городах-миллионниках

Синоптики рассказали и о погоде в других городах-миллионниках в ближайшее время. В выходные дни, 25–26 ноября, холоднее всего будет в Омске, Санкт-Петербурге и Иркутске. В них температура будет варьироваться от –8 до –6 градусов.

Самая теплая погода в эти дни прогнозируется в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Махачкале и Сочи — здесь воздух прогреется до +11…+20 градусов.