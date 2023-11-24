Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада

В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада. Об этом в четверг, 23 ноября, рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Согласно прогнозам метеорологов, прирост снега может составить до 10 см, в связи с чем на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур столичных округов, отмечает телеканал «360».

Была проведена превентивная противогололедная обработка проезжей части. Также коммунальщики будут следить за состоянием дорог. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, а также объектам социальной сферы.

Помимо этого, дежурство тягачей для помощи водителям большегрузов организовано на МКАД и в Новой Москве, пишет сайт kp.ru.

Утром в пятницу, 24 ноября, коммунальщики очистят от снега и наледи кровли и выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков. Места проведения оградят лентами для исключения прохода пешеходов, отмечает «Москва 24».

Бирюков добавил, что для уборки города задействуют необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников, бригады ручной уборки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Он также призвал столичных автомобилистов соблюдать осторожность и по возможности не садиться за руль.

Ранее, 23 ноября, в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за снегопада. Как отмечает RT, в столице и области сохранятся метель и гололедица. На дорогах образовались снежные заносы. Предупреждение будет действовать до 21:00 пятницы, 24 ноября.

В тот же день телеканал «Звезда» сообщил, что метели бушуют также в других регионах страны. Например, в Хабаровске снежный циклон практически парализовал работу общественного транспорта. В Свердловской области зафиксировали десятки ДТП. В снежном плену оказалось более 250 дальнобойщиков в Ульяновской области.