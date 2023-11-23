В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за снегопада. Главное

В четверг, 23 ноября, на Москву обрушился мощный снегопад. Из-за непогоды в столице затруднено дорожное движение, в аэропортах отменяют рейсы, а городские службы находятся в состоянии повышенной готовности. О прогнозах синоптиков и обстоятельствах на улицах, читайте в материале «Известий».

Снегопад в Москве — прогноз

Днем 23 ноября в столице пошел снег, со временем усилившийся до метели. Накануне Гидрометцентр России объявил в Москве «желтый» уровень погодной опасности. Предполагалось, что он продлится до 21:00 четверга, однако в итоге предупреждение продлили еще на сутки, до вечера пятницы.

Как сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, снегопад продлится до 10:00 утра 24 ноября. По прогнозам синоптиков, может выпасть до 10 см снега. При этом ожидается усиление порывов ветра до 15 м/с.

В связи с этим коммунальные службы столицы перешли в режим повышенной готовности. На улицы выйдет снегоочистительная техника, особое внимание уделят очистке тротуаров, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро, МЦК и железнодорожным платформам.

На видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства, видно, как по заснеженным улицам едет спецтехника. Более мелкой работой занимаются дворники.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что столичный регион ждет потепление. По его словам, уже в пятницу начнется повышение температуры, которое достигнет пика в понедельник. В начале новой недели воздух в столице может прогреться до +2 градусов. После этого температура снова станет отрицательной, однако сильных морозов не будет.

Снегопад в Москве — пробки

Из-за непогоды в Москве резко повысилась загруженность дорог. По данным сервиса «Яндекс Карты», пробки достигли девяти баллов из десяти возможных. Особенно сильные заторы наблюдаются на Садовом и на Третьем транспортном кольце, на некоторых отрезках МКАД, а также на Ярославском и Ленинском шоссе.

В Сети пользователи делятся видео медленного автомобильного потока, который засыпает снегом.

Снегопад в Москве — задержка и отмена рейсов

Снегопад также стал причиной задержки и отмены более 30 рейсов в столичных аэропортах. Согласно информации сервиса «Яндекс Расписание», во Внуково отменили пять рейсов и девять задержали. В Домодедово шесть задержек и три отмены. В Шереметьево отложили девять вылетов и еще два полностью отменили.