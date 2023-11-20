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Мощные снегопады в России: ситуация на дорогах, уровень опасности

Выпавший снег стал причиной длинных пробок в регионах
Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
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С началом этой недели в нескольких регионах страны метеорологи зафиксировали сильнейшие снегопады. Как обстоит ситуация с погодой в Саратове, Воронеже и на Юге России — в материале «Известий».

Снегопад в Воронеже: «желтый» уровень опасности

В ночь на 20 ноября в Воронеже начался интенсивный снегопад. К 6:00 утра понедельника метеостанция в областном центре зафиксировала 3 мм осадков. В городе возникли 10-балльные пробки. Наиболее затруднено движение на Московском проспекте, улицах Тимирязева, Шишкова и Димитрова, отметили в сервисе «Яндекс Карты»

По данным прогностической карты Гидрометцентра России, в Воронежской области продолжает действовать «желтый» уровень погодной опасности. В городе объявили штормовое предупреждение в связи с возможной метелью, снежными заносами и порывами ветра до 15−18 м/с. Для оперативной расчистки городских дорог на улицы Воронежа вывели 155 единиц спецтехники, рассказали в пресс-службе мэрии Воронежа.

Снегопад в Воронеже

Снегопад в Воронеже

Фото: t.me/dor_vrn

«В этом месяце у нас по осадкам всё хорошо. Сейчас выпало почти под 200% от нормы. В понедельник сохраняется сильный снегопад, и мы ожидаем, что по итогам ноября у нас будет три месячные нормы», — рассказал РИА «Воронеж» метеоролог Воронежской области Александр Сушков. Эксперт отметил, что к 18:00 понедельника интенсивность снегопада снизится, а на следующие сутки погодные условия придут в норму.

Снегопад в Саратове: пробки 10 баллов

В воскресенье, 19 ноября, в Саратове установились минусовые температуры, а уже сегодня синоптики зафиксировали обильный снегопад. Из-за осадков, затруднивших проезд автомобилей в час пик, в городе образовались длинные пробки. Согласно данным сервиса «Яндекс Пробки», к 8:00 утра на дорогах образовались 10-балльные пробки.

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Наибольший затор установился на улицах Новоузенской, Шелковичной, Барнаульской, Политехнической, Тракторной, Усть-Курдюмской, 1-м проезде Танкистов, Московском шоссе, проспектах Строителей, Энтузиастов, 50 лет Октября, Новоастраханском шоссе и других.

Глава Саратова Лада Мокроусова прокомментировала ситуацию в своем телеграм-канале.

Последствия снегопада в Саратове

Последствия снегопада в Саратове

Фото: t.me/cityhallinforms

«Ночью в Саратове начался первый крупный снегопад в этом сезоне. Коммунальная техника приступила к работам сразу после выпадения снега. В час пик, когда саратовцы массово добираются до работы, использование специализированной техники на наиболее загруженных магистралях невозможно. Как только трафик снизится, коммунальным службам необходимо активизировать обработку реагентами и приводить дороги в порядок», — сообщила она.

В Минтрансе региона отметили, что в ночь на дорогах регионального значения работало 103 единицы снегоуборочной техники. Сейчас спецтехника продолжает расчистку на основных дорогах города.

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Снегопад на Юге России: в каких районах и сколько продлится

Этой ночью температура воздуха в Крыму приблизилась к нулю, и в регионе выпал первый снег. По словам главы Минтранса Крыма Николая Лукашенко, в настоящее время идут обильные снегопады в Бахчисарайском и Симферопольском районах. На дорогах работает дорожная техника.

Синоптики сообщают, что пришедшее похолодание задержится на полуострове до середины недели. К концу недели температура воздуха поднимется до +10 градусов тепла.

В Ростовской области снегопад прошел на севере, в Миллеровском, Верхнедонском и Чертковском районах. В южных и западных районах региона шли дожди.

Последствия снегопада в Ростовской области

Последствия снегопада в Ростовской области

Фото: vk.com/overhear_vkamenske

Выпадение осадков началось в ночь на 20 ноября и продлится до вторника. Метеорологи предупредили об усилении ветра до 5 м/с.

В Сочи снегом завалило горные вершины. На Розе Пик установилась минусовая температура и образовались сугробы. В связи с похолоданием начало лыжного сезона в этом году планируют 1 декабря.

В низменных районах города синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами до 25 м/с. Жителей и туристов предупредили о возможном падении рекламных щитов и других конструкций на транспорт. Кроме того, власти предупредили о подъеме уровня воды в реках из-за ливней.

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На севере Волгоградской области выпал снег, и на дорогах Новоаннинского района появились аварийные участки. Там усиливается снегопад, который местами переходит в дождь, покрывая дороги ледяной коркой. Об этом сообщило «АиФ-Волгоград».

Мэр Новоаннинска Сергей Егоров предупредил об опасности на дорогах города постом в телеграм-канале.

гололед
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

«Снегопад только усиливается, местами он переходит на дождь, возможно образование ледяной корки. На летней резине точно выезжать не стоит — не нужно играть в рулетку! Обильный снегопад, сопровождаемый порывистым ветром, сохранится минимум до полудня. Будьте осторожны на дорогах!» — призвал глава города.

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В региональном МЧС сообщили, что 20 ноября на территории региона ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Порывы восточного ветра составят до 20 м/с, а минимальная температура до −7 градусов. Автомобилистам на летней резине порекомендовали сменить шины на безопасные или остаться дома, чтобы не создавать аварий на дорогах города.

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