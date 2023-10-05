Холод не зимой: метеорологи предупредили об «арктическом вторжении»

Сентябрь стал самым теплым месяцем в столице за 145 лет, но октябрь не поддержал тенденцию: уже в ближайшие выходные россиян ждет «арктическое вторжение» — резкое похолодание и первый снег, сообщили метеорологи. Погода будет почти зимней — с метелью, порывами ветра и ухудшением видимости на дорогах . А москвичей 6–8 октября ждет еще и половина месячной нормы осадков, а также рекордное падение атмосферного давления. Всё это не лучшим образом скажется на самочувствии склонных к метеозависимости людей, отметили врачи.

Из лета в зиму

Бабье лето в Центральной России было недолгим — арктический циклон не даст шанса на золотую осень и перебросит россиян сразу в начало зимы, заявили синоптики. А в Москве всего за три дня — с 6 по 8 октября — выпадет половина месячной нормы осадков (до 38 мм) и резко упадет атмосферное давление.

Очередной североатлантический циклон нагрянет в пятницу, 6 октября, он обрушится на россиян обильными дождями и штормовым ветром , рассказал «Известиям» глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Особенно заметно похолодает в ночь на субботу , когда температуры в Подмосковье опустятся до отрицательных значений, а в Москве будут не выше +2 °С. В первой половине субботы начнется дождь с вкраплениями мокрого снега , — описал погодную картину грядущих дней метеоролог.

В ночь на 8 октября ситуация усугубится — атмосферное давление упадет до 720 мм ртутного столба , что на 25 единиц ниже нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Это самым негативным образом скажется на самочувствии и здоровье метеозависимых людей, которые как бы поднимутся на высоту московских небоскребов, — заявил синоптик в своем Telegram-канале.

Пик непогоды случится в воскресенье, 8 октября, когда мы окажемся «в тылу очень глубокого циклона» с порывистым северным ветром 15–20 м/с и температурой в дневные часы от +2 до +4 °С , уточнил Александр Шувалов. Столь резкое похолодание, помноженное на ветер, приведет к тому, что «на улице будет неприятно — абсолютно неуютно».

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Синоптик назвал столь существенный погодный перепад «настоящим арктическим вторжением».

— Это заключительный циклон серии, и за ним вторгается холодный воздух — даже не Баренцева моря, а скорее Гренландии. Поэтому и в понедельник особого тепла можно не ждать, — предупредил синоптик.

Евгений Тишковец назвал воскресную погоду почти зимней: ночью температура опустится до нуля. Однако из-за сильного пронизывающего ветра сработает «балтийский синдром», и «будет казаться, что на улице на несколько градусов ниже, чем на самом деле».

— Природа стремительно перебросит нас на месяц вперед — почти в предзимье, — констатировал Евгений Тишковец.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Метель в столице

Особенно в эти выходные не повезет москвичам — по словам Евгения Тишковца, в воскресенье «ливни перейдут в интенсивные заряды мокрого снега (до 9,1 мм), а ветер усилится до штормового». Москвичей «закружит метель с ухудшением видимости на дорогах», также вероятны сбои в авиасообщении. Кроме того, ночью и утром в выходные на дорогах Москвы и Московской области местами возможна гололедица, сообщили в Гидрометцентре.

Ко вторнику следующей недели снег уже растает. Однако в Москве не стали ждать этого момента и включили отопление — его получили более 80% жилых домов и почти 90% социальных объектов. Отопление начали давать 3 октября, на полный прогрев зданий может уйти до пяти дней, сообщили власти столицы. А вот сезон фонтанов в столице завершится одномоментно — 6 октября, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Александр Шувалов отметил, что температура грядущих выходных будет на 3–5 градусов ниже обычных октябрьских значений. Но ничего из ряда вон выходящего в таком понижении нет — по его словам, оно случается почти ежегодно.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

— Просто за сентябрь мы почти отвыкли от подобного рода сюрпризов со стороны погоды, — пояснил эффект неожиданности синоптик. — Весь месяц у нас была очень приятная ровная погода, поэтому столь резкий температурный скачок и первый мокрый снег производят впечатление. Но оно скорее эмоциональное, нежели подкрепленное климатическими аномалиями.

Такие холода еще не означают окончательное наступление зимы — по словам главы центра «Метео», ближе ко второй половине следующей недели погода реабилитируется. Температура восстановится до нормальных октябрьских значений. Днем будет до +12 °С, ночью до +4 °С.

Укрепить иммунитет

В межсезонье при смене температур повышается риск заражения вирусными инфекциями , напомнили врачи.

Простудных вирусов существует множество — это рота-, энтеро-, норовирусы и другие, рассказала врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова.

— У многих из них есть своя сезонность. Например, грипп и ОРВИ активизируются с октября и держатся всю зиму, захватывают весну, — сообщила врач.

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Она призвала при появлении симптомов воздержаться от самолечения и своевременно обратиться к врачу для постановки диагноза.

— Не стоит принимать антибиотики — в случае вирусных инфекций они бесполезны. Низкую эффективность в профилактике и лечении показали также иммуномодуляторы , — напомнила Екатерина Серебренникова.

При смене температур и повышенном риске заразиться вирусными инфекциями могут также обостряться хронические заболевания, связанные с дыхательной и сердечно-сосудистой системами , предостерегла старший врач-терапевт АО «Медицина» Олеся Савельева.

Чтобы избежать сезонных вирусов и осложнений после них, она посоветовала регулярно проветривать помещения, не вступать в контакт с болеющими людьми, особенно в течение первых нескольких дней болезни, когда риск передачи вируса максимально высокий. Укрепить иммунитет против основных штаммов гриппа поможет вакцинация, добавила врач.

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Похолодание опасно для людей с ослабленным иммунитетом, иммунодефицитом, подчеркнула научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

— Ослабляет иммунитет стресс, хронические инфекции, онкология. Если вы испытываете усталость уже во время пробуждения, наблюдаете снижение памяти, сталкиваетесь с частым герпесом, проявлениями аллергии — всё это может быть причиной ослабленного иммунитета, — пояснила врач.

Укрепить иммунитет, по ее словам, может помочь соблюдение режима сна, занятия спортом, снижение уровня стресса. Также Ольга Шуппо призвала придерживаться сбалансированной диеты, индивидуально скомпенсировать дефициты витаминов и микроэлементов.