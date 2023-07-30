Погодный случай: ураганы продолжают угрожать Поволжью

Ураганы, ливни и град продолжатся в Поволжье, Мордовии, Пермском крае и Татарстане вплоть до 31 июля, рассказали «Известиям» метеорологи. Неспокойно в ближайшие дни будет также в Томской, Кемеровской, Иркутской областях и Республике Алтай. Накануне стихия, обрушившаяся на Поволжье, стала причиной гибели 10 человек, еще 76 пострадали. В сотнях населенных пунктах отключилось электричество. Эпицентром трагедии стал берег озера Яльчик в Марий Эл, где упавшими деревьями убило восемь человек. Сейчас на месте работают экстренные службы. Устраняются последствия урагана и в других регионах. Что стало причиной разгула стихии и какие еще территории страны она может затронуть — в материале «Известий».

Жертвы непогоды

Десять человек погибли и 76 пострадали во время урагана в Поволжье вечером 29 июля и в ночь на 30 июля. Порывы ветра достигали 27 м/с. Стихия коснулась Татарстана, Марий Эл и Чувашии, а также Нижегородской, Пензенский, Ульяновской, Кировской и Самарской областей, сообщили в МЧС России. Без электричества остались 520 населенных пунктов, упало 550 деревьев, у 41 дома и семи социально значимых объектов повреждена кровля.

Больше всего жертв — в Марий Эл. В этой республике стихия накрыла окрестности озера Яльчик, на берегах которого отдыхали люди. Ураган оказался настолько сильным, что валил деревья, которые падали прямо на палатки и автомобили.

Фото: ГУ МЧС России по Республике Марий Эл

«По состоянию на 11 часов [утра 30 июля] пострадало 29 человек, в том числе семеро детей. Погибло восемь человек, трое из них — дети. Госпитализировано в медицинские учреждения 16 человек, в том числе двое детей», — сообщил первый замначальника ГУ МЧС России по Республике Марий Эл Алексей Сабадырев.

В настоящее время у озера Яльчик расчищаются завалы. На месте работают 93 человека с привлечением 30 единиц техники. По информации МЧС, пострадавшие не учли прогноз погоды и не зарегистрировались перед выходом на маршрут.

Электроснабжение на социально значимых объектах работает в штатном режиме, сообщил заместитель председателя правительства Республики Марий Эл Степан Воронцов. Несколько санаториев и лагерей, в том числе на озере Шап, Таир и Яльчик, работают на дизельных генераторах.

Фото: ГУ МЧС России по Республике Марий Эл

В Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту массовой гибели людей в результате стихийного бедствия.

Непогода была зафиксирована и в Татарстане. В результате ливня и шквального ветра погибла девочка 2009 года рождения, передает слова первого заместителя премьер-министра республики Рустама Нигматуллина пресс-служба региона.

— Также травмировано 24 гражданина, в том числе двое детей, в результате падения деревьев и слабо укрепленных конструкций, — сообщил он.

В течение 30 июля сложные погодные условия сохранятся и на территории Республики Чувашия, предупредило региональное отделение МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Республике Марий Эл

Аномалия из-за аномалии

Ливни и штормовое предупреждение сохранятся на территории Приволжского федерального округа до 31 июля, рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В регионе будет неустойчивая погода, жара держится на уровне +30–35 °C и теплые массы поднимаются вверх, создавая «взрывную конвекцию», — так называется интенсивный процесс образования мощной кучево-дождевой облачности.

— 30 и 31 июля на территории Поволжья прогнозируются очень сильные осадки, — отметил синоптик. — Сильные — это значит, что они могут привести к целому ряду неблагоприятных последствий, нарушению жизнедеятельности населенных пунктов. Причем не только в Поволжье, но и в Мордовии и Пермском крае.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Роман Вильфанд подчеркнул, что жителей этих регионов и Татарстана 30 июля ожидает сильный ветер, до 27 м/с, а в понедельник, 31 июля, погода станет еще хуже — сильный дождь, гроза и град.

Причины непогоды — аномальная жара, заявил в разговоре с «Известиями» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Например, в Казани 28 июля было зафиксировано +34,5 °C. Это рекорд, последний раз столь высокая температура в этот день была в 2010 году.

— Москву и область непогода обошла стороной, так как не было столь высокой температуры. А в Поволжье высокий контраст во фронтальной зоне привел к ливням. При таких условиях возникают грозовые ячейки, в которых ветер разгоняется до 25–30 км/с , — отметил синоптик.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Александр Шувалов добавил, что ранее подобное явление можно было наблюдать в итальянском Милане. В целом непогода, которая возникла из-за аномальной жары, — кратковременная и скоро должна сойти на нет.

По прогнозам синоптиков, не обойдут стороной неблагоприятные климатические условия Самарскую, Ульяновскую и Нижегородскую области. Серьезная угроза исходит также и от жары — температура воздуха может достигнуть +35 °C. Такие условия крайне негативно сказываются на здоровье людей, причем не только пожилых, но и средних лет, добавил Роман Вильфанд.