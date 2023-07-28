Кругом вода: Краснодарский край и Крым ожидают ливни и смерчи
На Краснодарский край надвигаются ливни и смерчи. В ближайшие дни на побережье региона ожидаются грозы, шторм и смерчи на море, поделились прогнозом с «Известиями» синоптики. В Крыму также установилась непогода. В обоих регионах объявлены штормовые предупреждения. Впрочем, по словам экспертов, такие погодные условия не сказываются негативно на туристической отрасли: отели работают и номера в них продолжают бронировать.
Южный ветер
28 июля Краснодарский край настиг штормовой циклон. В ближайшие дни на регион обрушится град, придут ливни с грозами, прогнозируется шквалистый ветер до 23–28 м/с. В крае объявлено штормовое предупреждение, сообщил местный гидрометцентр.
Синоптики прогнозируют, что 28–29 июля в Апшеронском, Белореченском, Лабинском, Мостовском, Курганинском и других районах, а также в Геленджике и Горячем Ключе уровень воды в реках достигнет опасной отметки.
— На юге Европейской России, в Крыму, в Краснодарском крае и непосредственно в Сочи — целый комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. В Краснодарском крае очень сильные дожди, — рассказал «Известиям» директор Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Роман Вильфанд.
На черноморском побережье есть условия для возникновения смерчей, но они будут над морем, без выхода на сушу, заверил он.
Главное управление МЧС по Краснодарскому краю не рекомендует купаться в штормовую погоду. Департамент курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Сочи предупредил жителей, что со второй половины ночи 28 июля и до конца суток 29 июля на участке Магри – Веселое «имеется опасность формирования смерчей на море». Волнение моря в этот период ожидается на уровне 4–5 баллов. В связи с этим пляжные территории закрыты и купание ограничено, говорится в сообщении.
По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского, в городе было организовано оповещение населения, патрулирование пляжей, мест отдыха на берегах рек и водоемов. Все городские, оперативные, коммунальные, дорожные службы, аварийно-спасательные формирования работают в режиме повышенной готовности.
— Сформировано 18 аварийных бригад ресурсоснабжающих организаций — это 386 человек, задействовано 109 единиц техники. Организовано взаимодействие с Сочинским гарнизоном МЧС России, — говорится в официальном сообщении администрации города.
И в Крыму тоже
Непогода обрушилась и на Крым. Минувшей ночью, 28 июля, на полуострове была сильная гроза и буря. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.
В Севастополе из-за сильных ливней бетонный корсет здания рухнул на детскую площадку, обошлось без пострадавших. От града жители укрывали свои автомобили подручными средствами.
— Я здесь раньше проживал, в четвертом подъезде. Мне кажется, дом не был подготовлен к тому, что будет ливень, что-то намудрили строители, — поделился с журналистами житель Севастополя Вадим Когут.
Резкое изменение погоды в Крыму связано с южным циклоном и появившимся вместе с ним холодным фронтом. Пройдут ливневые дожди, местами сильные, с грозами. В южных, западных, восточных районах и в горах усилится юго-западный с переходом на северо-западный ветер до 17–22 м/с. Дневная температура воздуха понизится на 8–10 градусов и составит 21–26 °С, сообщил местный Гидрометцентр.
— В Крыму прогнозируется очень сильный дождь, но самое главное — усиление ветра до 30–35 м/c, — сообщил «Известиям» Роман Вильфанд.
В таких погодных условиях есть высокий риск ЧС — обрыв линий связи и электропередачи, нарушение в работе транспорта и жилищно-коммунальных служб, обрушение слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов, крыш зданий, падения деревьев, говорится в сообщении администрации.
— Главное управление организовало комплекс превентивных мероприятий. В местах, наиболее подверженных подтоплениям, работают оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов, — сказал в своем видеообращении заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.
Туризму не помеха
В такую погоду крайне опасно находиться в прибрежной зоне и на пирсах. Сильнейший ветер представляет опасность, поэтому сейчас в Крыму и на черноморском побережье отдыхать не целесообразно, считает Роман Вильфанд.
Впрочем, как отметили опрошенные «Известиями» эксперты, ненастная погода пока не сказывается на туризме.
— Бронирования продолжаются, отели работают. Те, кто заранее забронировал, купил путевки, не отказываются от отдыха, потому что природные условия не являются предметом расторжения договора с полным возвратом денег, — объяснила «Известиями» исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталия Осипова.
С завтрашнего дня, 29 июля, в Краснодарском крае и Крыму погода начнет улучшаться, объем осадков снизится, спрогнозировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. На август прогноз благоприятный, добавил он.