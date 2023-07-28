Кругом вода: Краснодарский край и Крым ожидают ливни и смерчи

На Краснодарский край надвигаются ливни и смерчи. В ближайшие дни на побережье региона ожидаются грозы, шторм и смерчи на море, поделились прогнозом с «Известиями» синоптики. В Крыму также установилась непогода. В обоих регионах объявлены штормовые предупреждения. Впрочем, по словам экспертов, такие погодные условия не сказываются негативно на туристической отрасли: отели работают и номера в них продолжают бронировать.

Южный ветер

28 июля Краснодарский край настиг штормовой циклон. В ближайшие дни на регион обрушится град, придут ливни с грозами, прогнозируется шквалистый ветер до 23–28 м/с. В крае объявлено штормовое предупреждение , сообщил местный гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют, что 28–29 июля в Апшеронском, Белореченском, Лабинском, Мостовском, Курганинском и других районах, а также в Геленджике и Горячем Ключе уровень воды в реках достигнет опасной отметки.

Фото: РИА Новости/Игорь Онучин

— На юге Европейской России, в Крыму, в Краснодарском крае и непосредственно в Сочи — целый комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. В Краснодарском крае очень сильные дожди , — рассказал «Известиям» директор Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Роман Вильфанд.

На черноморском побережье есть условия для возникновения смерчей, но они будут над морем, без выхода на сушу , заверил он.

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю не рекомендует купаться в штормовую погоду. Департамент курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Сочи предупредил жителей, что со второй половины ночи 28 июля и до конца суток 29 июля на участке Магри – Веселое «имеется опасность формирования смерчей на море». Волнение моря в этот период ожидается на уровне 4–5 баллов. В связи с этим пляжные территории закрыты и купание ограничено, говорится в сообщении.

Фото: TASS/Zuma

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского, в городе было организовано оповещение населения, патрулирование пляжей, мест отдыха на берегах рек и водоемов. Все городские, оперативные, коммунальные, дорожные службы, аварийно-спасательные формирования работают в режиме повышенной готовности.

— Сформировано 18 аварийных бригад ресурсоснабжающих организаций — это 386 человек, задействовано 109 единиц техники. Организовано взаимодействие с Сочинским гарнизоном МЧС России, — говорится в официальном сообщении администрации города.

И в Крыму тоже

Непогода обрушилась и на Крым. Минувшей ночью, 28 июля, на полуострове была сильная гроза и буря. В регионе объявлено штормовое предупреждение , сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

В Севастополе из-за сильных ливней бетонный корсет здания рухнул на детскую площадку, обошлось без пострадавших. От града жители укрывали свои автомобили подручными средствами.

Фото: РИА Новости/Игорь Онучин

— Я здесь раньше проживал, в четвертом подъезде. Мне кажется, дом не был подготовлен к тому, что будет ливень, что-то намудрили строители, — поделился с журналистами житель Севастополя Вадим Когут.

Резкое изменение погоды в Крыму связано с южным циклоном и появившимся вместе с ним холодным фронтом. Пройдут ливневые дожди, местами сильные, с грозами. В южных, западных, восточных районах и в горах усилится юго-западный с переходом на северо-западный ветер до 17–22 м/с. Дневная температура воздуха понизится на 8–10 градусов и составит 21–2 6 °С, сообщил местный Гидрометцентр.

— В Крыму прогнозируется очень сильный дождь, но самое главное — усиление ветра до 30–35 м/c, — сообщил «Известиям» Роман Вильфанд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В таких погодных условиях есть высокий риск ЧС — обрыв линий связи и электропередачи, нарушение в работе транспорта и жилищно-коммунальных служб, обрушение слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов, крыш зданий, падения деревьев , говорится в сообщении администрации.

— Главное управление организовало комплекс превентивных мероприятий. В местах, наиболее подверженных подтоплениям, работают оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов, — сказал в своем видеообращении заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.

Туризму не помеха

В такую погоду крайне опасно находиться в прибрежной зоне и на пирсах. Сильнейший ветер представляет опасность, поэтому сейчас в Крыму и на черноморском побережье отдыхать не целесообразно , считает Роман Вильфанд.

Впрочем, как отметили опрошенные «Известиями» эксперты, ненастная погода пока не сказывается на туризме.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

— Бронирования продолжаются, отели работают. Те, кто заранее забронировал, купил путевки, не отказываются от отдыха, потому что природные условия не являются предметом расторжения договора с полным возвратом денег, — объяснила «Известиями» исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталия Осипова.