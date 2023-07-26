Течение обстоятельств: ливни в центре России продлятся всю неделю

Тропические ливни продолжатся в Центральной России до конца недели, спрогнозировали «Известиям» в «Фобосе». Только 26 июля в столице выпало около 20–25 мм осадков — 25–30% от месячной нормы. Затопило улицы, нижние этажи торговых центров и станции метро. Дожди прогнозируются в ближайшие дни и в других регионах. Влажная и прохладная погода может хорошо сказаться на росте капусты и образовании клубней у картофеля, а вот теплолюбивые томаты и баклажаны вряд ли дадут хороший урожай, полагают эксперты.

Московский заплыв

Тропические ливни будут заливать Центральную Россию до конца недели. Такой прогноз «Известиям» дали синоптики центра «Фобос».

Они начались в среду, 26 июля, — сильный ливень с грозой обрушился на Московский регион. Некоторые улицы столицы затопило — например, по Сивцеву Вражку люди шли буквально по колено в воде. А в других районах и вовсе можно было преодолеть лужи, только пробираясь по ограждениям. Столичные водители публикуют в соцсетях видео воды, заливающейся в салоны их авто.

В столице выпало около 20–25 мм осадков, что составляет 25–30% от месячной нормы, сообщил «Известиям» ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

На главной метеостанции Москвы — ВДНХ — к 18:00 выпало 26 мм осадков, это около трети от месячной нормы июля (31%) и самые сильные дожди для 26 июля за последние 74 года с момента начала производства наблюдений за погодой на этой метеостанции (с 1949 года), добавил ведущий специалист центра погоды Михаил Леус.

— В ближнем Подмосковье, в районе Алабино, выпало до 45 мм осадков. Это половина месячной нормы, — добавил он.

Подтопило и нижние этажи в нескольких торговых центрах, сообщают очевидцы. В соцсетях появились кадры из ТРК Vegas в Кунцево, мебельного центра Roomer, ТРЦ «Вэйпарл». Подтопления заметили также на станции метро «Парк культуры», на подмосковных ж/д станциях в Наро-Фоминске, Лесном Городке и Калитниках.

Экстренное предупреждение о сильном ливневом дожде и местами грозе, граде и ветре в 15–20 м/с сохраняется в столице до 21 часа среды, сказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

После ослабления осадков в четверг уже в пятницу и в выходные на Центральную Россию и Черноземье обрушатся настоящие тропические ливни, связанные с выходом балканского циклона, насыщенного морской влагой и теплом, предостерег Роман Вильфанд.

— В общей сложности до конца недели в регионе местами прольется до 60–80 мм, а это еще дополнительно почти месячная норма. В Москве на настоящий момент за месяц выпало 84 мм (112% от месячной нормы). До конца месяца прогнозируется еще 70 мм, — сообщил он.

Ненастный август

В ближайшие дни сильный дождь и грозы прогнозируются также в Ленинградской области, в Коми, Карелии, Новгородской области, перечислил Роман Вильфанд.

— В республиках Северного Кавказа, а именно в Северной Осетии, в Ингушской и Чеченской республиках, тоже прогнозируется сильный дождь — продолжительный, периодически переходящий в ливни. Ветер ожидается до 23 м/с, — добавил он. — Возможно также повышение уровня рек до неблагоприятных меток.

Сильные дожди, по его словам, накрыли и Сибирь.

— Сегодня в Иркутской области сильный дождь, ливень, град и ветер до 20 м/с. Аналогичная ситуация в центральных и южных районах Красноярского края, — сообщил эксперт.

В Новосибирской, Кемеровской областях, в Хакасии до конца рабочей недели прогнозируются сильный дождь, гроза, ветер 20 м/с. Аналогичная ситуация в Кемеровской области, на Дальнем Востоке, в Бурятии, а также в центральных и северных районах Хабаровского края. То же обещают и в Крыму — со второй половины четверга, предостерег Роман Вильфанд.

— Крым — это засушливый регион, где осадки выпадают редко. Поэтому реки там начнут подниматься в ближайшие дни быстро. Кроме того, в регионе ожидается гроза, град, ветер до 28 м/с, а в горах и вовсе до 35 м/с. Это опаснейшая ситуация, — отметил он. — Температура воздуха к пятнице понизится на 10–12 градусов и составит 20–25 градусов.

Антициклон, который привел к экстремальной жаре на юге Западной Европы, по словам эксперта, влияет на погоду и в российских регионах.

— К четвергу в Краснодарском крае будет до 39 градусов. Хотя уже послезавтра (28 июля. — «Известия») температура понизится на 7–8 градусов — до 30, что естественно для юга европейской части России, — пояснил Роман Вильфанд.

Июль в целом показывает себя прохладным и влажным, добавил Евгений Тишковец. Температура воздуха в этом месяце в среднем на 1,4 градуса ниже нормы.

А вот август, предварительно, в средней полосе России будет на 1–2 градуса теплее, чем обычно, отметил он. Но по количеству осадков в Центральной России и Черноземье предстоящий месяц может оказаться на 10–30% более влажным, чем положено.

Капустное лето

Сырая и влажная погода с пониженными температурами влияет на самочувствие людей и на будущий урожай, рассказали «Известиям» эксперты. Например, она плохо сказывается на ягодниках, пояснил агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.

— Помимо значительного ухудшения качества, когда ягода становится более водянистой — это касается малины, смородины, в меньшей степени крыжовника, — возникает еще опасность появления заболевания — мучнистой росы, — предупредил он.

В зоне риска также последний урожай клубники и созревающая смородина.

— Появляются серые гнили, которые значительно уменьшают урожай и снижают его качество, — пояснил эксперт. — Ягоды в основном уже созрели, поэтому нет возможности обработать их химикатами, это можно сделать только после сбора урожая.

Некоторым овощам, наоборот, нравится влажная и прохладная погода.

— В первую очередь это зеленые овощи. Прохладное, дождливое лето еще называют капустным. А вот на пасленовых оно будет сказываться отрицательно — это томат, перец, баклажан. Они любят солнечную, теплую, сухую погоду, — рассказал Владимир Викулов.

Пониженные температуры, по его словам, хорошо сказываются на образовании клубней у картофеля, но необходимо следить за появлением болезней.

У людей плохое самочувствие может вызвать понижение атмосферного давления, которым сопровождается ухудшение погоды, рассказали опрошенные «Известиями» врачи.

— Прежде всего от пониженного атмосферного давления страдают пациенты с хроническими заболеваниями, — объяснила врач-кардиолог семейной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Дзерасса Ходова. — Обычно на него реагируют люди с патологией сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата и сахарным диабетом — у них это может проявляться болями в сердце, одышкой, нарушениями ритма сердца, снижением работоспособности.

По ее словам, могут появиться отеки и онемение конечностей, головокружения, приступы слабости и нервозности, сонливость.

Чтобы избежать плохого самочувствия в дни низкого атмосферного давления, лучше придерживаться размеренного графика, позволять себе отдыхать, посоветовала врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова. Следует контролировать давление и при необходимости обращаться к врачу, подчеркнула она.