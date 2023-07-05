Мокрорегион: на восток России обрушились экстремальные ливни

На восток страны обрушились экстремальные ливни , которые принес с собой активный циклон из Китая. На некоторых реках Приморья ожидается рост уровня воды до 2,5 м. Режим повышенной готовности ввели также в Иркутской области — синоптики региона предупредили о сильных дождях и порывах ветра до 20 м/с. Под угрозой подтопления только в одном из районов региона находятся 216 домов в семи населенных пунктах. Тяжесть последствий зависит от того, насколько инфраструктура подготовлена к таким явлениям, считают эксперты.

Активный циклон

На Дальнем Востоке начинаются экстремальные дожди — на Приморье обрушился активный циклон, продвигающийся с территории Китая, рассказала «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

— Осадки начались еще в ночь на среду, 5 июня, они сопровождались усилением ветра до 20–21 метра в секунду. По мере приближения циклона дожди и ветер усиливаются, — пояснила она.

По последним данным измерений, порывы ветра на юге края достигают 27 м/с. Во Владивостоке — 17 м/с, и далее на побережье — 18–19 м/c. В центральной части края порывы ветра слабее, рассказала Алина Котилевская.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— По оценкам местных специалистов, количество выпавших осадков будет местами достигать 50–100 миллиметров. Это сильные и очень сильные дожди, но для региона такая погода характерна для летних месяцев, — пояснила эксперт «Фобоса».

С отходом циклона в четверг, 6 июля, погода улучшится и во Владивостоке будет солнечно. Дожди сохранятся местами на побережье в северо-восточной части края. Циклон, по словам Алины Котилевской, компактный, поэтому его зона осадков практически не заденет Хабаровский край.

Впрочем, на севере Хабаровского края и в Магаданской области тоже идут дожди, добавила эксперт. Это результат действия антициклона, расположенного над арктическими районами. По ее словам, в ближайшие дни осадки продолжатся, ослабнут только к выходным.

— Ситуация осложнится с выходом нового циклона с северных районов Красноярского края, который принесет сильные дожди в выходные и к началу следующей недели, — констатировала она.

Штормовое предупреждение

В Приморье 5–6 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщается на сайте Гидрометцентра. При этом на реках южных, юго-восточных и западных районов края ожидаются паводки — вода поднимется на 0,5–2,5 метра. В зоне риска, в частности, реки Борисовка, Раковка, Казачка и другие. Это грозит подтоплением пониженных территорий, сельхозугодий, участков дорог местного значения.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Штормовая готовность повышена в пунктах базирования Тихоокеанского флота (ТОФ) и на маршрутах перехода кораблей. Суда, действующие в море, заблаговременно отведены в безопасные районы. Дежурные силы флота несут службу в штатном режиме.

Режим повышенной готовности из-за продолжительных дождей и угрозы подтоплений ввели и в Иркутской области. Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Кобзев.

Ожидается повышение уровней в реках южного Прибайкалья. Возможно затопление пониженных участков местности, могут сойти сели. В зону возможного подтопления попадает турбаза и 216 домов в семи населенных пунктах Слюдянского района , сообщили в аккаунтах администрации города Байкальска в социальных сетях.

Туристам рекомендуют отложить запланированные походы на природу , а родителям побеседовать с детьми о возможных рисках вблизи рек и водоемов.

Последствия сильных дождей зависят от того, насколько инфраструктура была подготовлена к подобным природным событиям , сказал директор Института экологии НИУ ВШЭ, заслуженный эколог России Борис Моргунов.

— Руководители регионов должны знать, какие места наиболее опасны с точки зрения негативного воздействия на жилища граждан или объекты инфраструктуры. Как правило, эти объекты уже защищены, — подчеркнул он.

Существенные осадки, которые выпадают сейчас на Дальнем Востоке, не идут в сравнение с теми явлениями, которые наблюдаются во время весеннего паводка, полагает он.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Если не будет ничего катастрофического, из ряда выходящего, то и объекты инфраструктуры, и жилища, которые выдержали паводок или выдерживают его ежегодно, не получат сейчас никакого критического воздействия, — добавил Борис Моргунов.

Температурная опасность

Пока Дальний Восток заливает дождями, на другой части страны погода ставит температурные рекорды.

Так, по данным Гидрометцентра, 6–8 июля сильная жара ожидается в Воронежской области, температура может подняться до +35...+36 ℃. До 7 июля жара до +38 ℃ градусов ожидается в степных районах Северной Осетии. А в Калмыкии 6–9 июля местами воздух прогреется до +42 ℃.

Сильная жара (до +40 ℃) ожидается в ближайшие дни в Ставропольском крае и в степных районах Кабардино-Балкарии (до +38 ℃), в Краснодарском крае (до +39 ℃).

Жаркая погода может стать причиной как общего перегревания организма или теплового удара, так и перегревания головного мозга, то есть солнечного удара, напомнили эксперты. Особенно чувствительны к таким состояниям люди, страдающие артериальной гипертензией, ишемической болезнью, перенесшие инсульт или инфаркт, страдающие заболеваниями щитовидной железы, а также дети, беременные женщины и пожилые люди, подчеркнул терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков.

— Чтобы уберечься от жары, не выходите на улицу без особой надобности с 11 до 17 часов дня. На улице держитесь в тени, периодически заходите в помещения с кондиционерами, возьмите с собой бутылочку негазированной минеральной воды. Носите свободную одежду из натуральных тканей, открытую и комфортную обувь. Надевайте головные уборы из натуральных тканей, — напомнил он.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Также специалист посоветовал при наличии кондиционера не охлаждать воздух в помещении ниже 18–20 градусов, чтобы избежать переохлаждения. Следует пить не менее 1,5–3 литров нехолодной жидкости в день, исключить из рациона жирные, жареные и сладкие блюда, добавил Андрей Рябков.