Холодное лето 2023-го: чем грозят июньские заморозки в регионах

Пришедшие в Россию заморозки могут побить рекорды самых низких июньских температур для отдельных территорий, рассказали «Известиям» метеорологи. В ближайшие ночи минусовая температура ожидается как минимум в десяти регионах. Холода нагрянут в Сибирь, где еще совсем недавно была аномальная жара. Так, в Красноярском крае недавние +39 ℃ местами сменятся ночными –1 ℃. Заморозки также затронут Урал и северо-восточные области европейской части России. Они не продлятся долго, но теплолюбивые растения могут их не пережить, опасаются специалисты.

Июньские горки

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в разных регионах России. Так, в десяти субъектах в ближайшие дни ожидается до –5 ℃ в ночное время, рассказал «Известиям» глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Речь идет о Томской, Новосибирской, Кемеровской, Челябинской, Свердловской, Тюменской, Иркутской областях, Татарстане, Башкортостане и Пермском крае.

— Для этих регионов такая перемена погоды не является сверхнеобычным явлением. Да, это большой перепад температур, но жара закончилась уже несколько дней назад, идет перестройка атмосферного процесса, — пояснил Александр Шувалов.

Ранее в июне погода в Сибири била тепловые температурные рекорды — в Красноярске, Омской, Томской, Новосибирской областях воздух прогревался до 37–39 ℃.

Июньское похолодание, по словам метеоролога, близко к крайним срокам для регионов, где оно прогнозируется, но всё же не рекордно позднее.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— В отдельных сообщениях фигурирует цифра до –5 ℃, но это скорее возможно на севере Свердловской области, Тюменской области, Крайнем Севере и на достаточно больших высотах по отношению к уровню моря, — добавил Александр Шувалов.

В остальных регионах, по его словам, температуры ожидаются не такими низкими. Кроме того, заморозки не будут сплошными, их зафиксируют только местами.

Ночью 14 июня заморозки в воздухе и на поверхности почвы до –2 ℃ сохранятся в отдельных северных и горных районах Башкортостана и в некоторых районах Челябинской области, сообщили в Гидрометцентре.

Также заморозки до –1 ℃ местами ожидаются 14–16 июня в центральных районах Красноярского края, а 15–16 июня — в южных районах субъекта. Кроме того, 14–17 июня местами минимальная температура до –1 ℃ будет в Иркутской области.

— Продолжительность периода заморозков, судя по развитию ситуации, составит двое-трое суток, потом всё сойдет на нет и смена воздушных масс приведет к их прекращению, — пообещал Александр Шувалов.

Тем не менее в отдельных районах могут быть преодолены суточные минимумы температур, которые фиксировались за всю историю наблюдений на той или иной территории, не исключает он.

При этом после 12 июня суточные рекорды минимальной температуры воздуха уже обновились почти в десятке населенных пунктов России, следует из данных центра погоды «Фобос». Среди рекордсменов — Псков, Старая Русса, Бологое, Череповец, Кострома, Пермь, Ижевск и Сарапул. В Перми обновлено достижение 1919 года — новый минимум для 12 июня теперь составляет +0,8 °С.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Привыкнуть к перепадам

Погодные аномалии негативно влияют на человека, сельское хозяйство и инфраструктуру , предостерегли эксперты. Например, плодовые деревья в периоды сильной жары и перепадов погоды сильнее страдают от вредителей, рассказал «Известиям» специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.

— Сейчас, в период роста молодых побегов, настоящий бич — это тля. Можно заметить на косточковых, на розах и не только, что концы побегов бывают полностью облеплены вредителями, — пояснил он.

Важно вовремя принимать меры, используя современные средства, напомнил эксперт. Пережить стрессовый период, не сократив урожай, растениям также помогут своевременный полив и подкормка.

Овощные культуры, особенно пасленовые (огурцы, перцы, томаты) , которые любят тепло и солнце, тоже важно поддержать в этот период, контролируя появление вредителей, своевременно поливая и подкармливая. После сухой погоды небольшие понижения температур для них не очень критичны, успокоил Владимир Викулов.

Перепады погоды стали в последние годы характерным явлением не только для России, но и для всего мира , пояснил климатолог Алексей Кокорин.

— Движение воздушных масс стало активнее. Граница между полярными и умеренными широтами теперь как бы более подвижная. Она всегда была нежесткой, но сейчас по ней идут огромные волны, — рассказал он «Известиям».

Это, по его словам, связано с глобальным потеплением и с небольшим, но значимым усилением человеком парникового эффекта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Получается, что перепады погоды — это закономерный процесс, понятно, что он будет продолжаться в течение всего XXI века. Этих перепадов больше в жаркую сторону, но и в холодную тоже есть , — предостерег Алексей Кокорин.

В ближайшее десятилетие стоит ожидать всё больше случаев проявления неустойчивой, «неправильной» погоды, предупредил эксперт. Лишь к концу века есть надежда, что все страны смогут достигнуть углеродной нейтральности, когда выбросы будут равны поглощению. Можно надеяться, что тогда ситуация стабилизируется, резюмировал эксперт.