Берега попутаны: как долго продлятся ливни на юге России
Ливневые дожди на Северном Кавказе и Кубани, уже ставшие причиной подтоплений некоторых территорий Ингушетии, Северной Осетии, Дагестана и Краснодарского края, продлятся как минимум до среды, 21 июня. В ингушском Карабулаке потоки воды разрушили мост. Местные жители опасаются — если уровень реки Сунжи продолжит подниматься, они останутся без домов. Власти предупредили горожан о возможной эвакуации в случае ухудшения ситуации. В некоторых районах и населенных пунктах введен режим ЧС. Метеорологи объясняют катаклизм фронтальным разделом — явлением, при котором сталкиваются воздушные массы с разными свойствами. Продолжающиеся дожди могут вызвать наводнения и в соседней Кабардино-Балкарии, предупредили в МЧС.
Опять потоп
Режим чрезвычайной ситуации из-за потопов введен в ряде населенных пунктов и районов Северного Кавказа и Кубани. Из-за продолжительных ливневых дождей оказались затоплены некоторые территории Ингушетии, Северной Осетии, Дагестана и Краснодарского края.
В ночь на понедельник, 19 июня, в Ингушетии из-за подъема уровня воды в реке Сунже оказался разрушен временный мост в городе Карабулаке. Жителей предупредили о возможной эвакуации в случае ухудшения ситуации, сообщила пресс-служба администрации населенного пункта.
Наибольший ущерб нанесен домам, которые находятся прямо у реки, рассказали очевидцы.
— Если вода поднимется еще на метр, то мы потеряем дом, — пожаловалась «Известиям» потерпевшая.
В городе Сунже из-за аномальных ливней нарушено электроснабжение. Есть проблемы с электричеством и во Владикавказе, сообщили в МЧС.
— Подтоплены один многоквартирный и шесть частных домов. Их жители эвакуированы к родственникам. Также сотрудники МЧС России спасли двух человек из затопленного автомобиля, — говорится в сообщении ведомства о ситуации в столице Северной Осетии.
Везде дожди
Власти дагестанского Буйнакска ввели режим ЧС 19 июня, сообщили в пресс-службе главы региона Сергея Меликова. Ливни с градом в регионе идут уже три дня, в городе повреждены кровли некоторых домов и автомобили.
По предварительным данным, повреждения получили более 2 тыс. частных домовладений, 33 жилых высотных дома, 14 детсадов, семь школ.
Во Владикавказе режим чрезвычайной ситуации действует с 18 июня, до 21 июня продлено штормовое предупреждение. Также режим ЧС ввели и в Пригородном районе региона. Там ливень спровоцировал сход селевого потока. Дома затопило в населенных пунктах Верхняя Саниба и Октябрьский.
Также 18 июня из-за продолжительных осадков введен режим ЧС в двух районах Краснодарского края — Лабинском и Кавказском. В пункт временного размещения сотрудники МЧС эвакуировали 23 человека.
ГУ МЧС предупреждает, что подтопления возможны и в Кабардино-Балкарии: вода в реках может подняться до неблагоприятных отметок, в горах ожидается сход селей малого объема.
Дожди не закончатся
Причина сильных дождей — фронтальный раздел. Это явление, при котором сталкиваются воздушные массы с разными свойствами, рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
— Как раз этот процесс и происходит над Ингушетией, Северной Осетией и Краснодаром. Облака над этими регионами очень мощные и водные, из-за чего и происходят осадки, — отметил метеоролог. — Им свойственно усиливаться до ливней, что мы можем наблюдать в том числе в Кабардино-Балкарии и Дагестане. Такие условия приводят к повышению уровня рек.
Роман Вильфанд подчеркнул, что в течение первой половины недели — как минимум до среды, 21 июня, — ситуация с обильными осадками не поменяется и будет мешать нормальной жизнедеятельности.
— В ближайшие дни мы прогнозируем в этих регионах сильные дожди и грозы, град и усиление ветра до 25 м/с, что создает опасную ситуацию, — пояснил эксперт.
Основные причины обильных и более частых, чем раньше, дождей — изменение климата, в частности, погодных паттернов, полагает климатолог Михаил Юлкин.
— Если раньше в южных регионах засушливые и дождливые дни чередовались, то теперь произошел скос в одну сторону, то есть сначала долгий период засухи, а потом — ливней, — рассказал «Известиям» эксперт. — Самое неприятное, что теперь мы чаще стали фиксировать ситуации, когда месячная норма осадков может выпасть фактически за день.
Он добавил, что подобные изменения климата фиксируются во всем мире, что связано в первую очередь с глобальным потеплением.
— Такая же ситуация происходит и в Сочи. Если раньше подобные ливни фиксировались раз в три года, то теперь это становится ежегодным событием, — рассказал Михаил Юлкин.
Последнее наводнение в Сочи произошло буквально на прошлой неделе — в ночь на 14 июня там вышли из берегов реки Мзымта и Мацеста. Потоки воды снесли машины, были подтоплены дома, образовательные учреждения и дороги, поврежден газопровод, пострадала набережная Мацесты. Сейчас вода отступила.
Михаил Юлкин подчеркнул, что дальнейшее изменение климата неизбежно и частота ливней и других неблагоприятных явлений с годами будет увеличиваться.