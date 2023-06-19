Берега попутаны: как долго продлятся ливни на юге России

Ливневые дожди на Северном Кавказе и Кубани , уже ставшие причиной подтоплений некоторых территорий Ингушетии, Северной Осетии, Дагестана и Краснодарского края, продлятся как минимум до среды, 21 июня . В ингушском Карабулаке потоки воды разрушили мост. Местные жители опасаются — если уровень реки Сунжи продолжит подниматься, они останутся без домов. Власти предупредили горожан о возможной эвакуации в случае ухудшения ситуации. В некоторых районах и населенных пунктах введен режим ЧС. Метеорологи объясняют катаклизм фронтальным разделом — явлением, при котором сталкиваются воздушные массы с разными свойствами. Продолжающиеся дожди могут вызвать наводнения и в соседней Кабардино-Балкарии, предупредили в МЧС.

Опять потоп

Режим чрезвычайной ситуации из-за потопов введен в ряде населенных пунктов и районов Северного Кавказа и Кубани. Из-за продолжительных ливневых дождей оказались затоплены некоторые территории Ингушетии, Северной Осетии, Дагестана и Краснодарского края.

В ночь на понедельник, 19 июня, в Ингушетии из-за подъема уровня воды в реке Сунже оказался разрушен временный мост в городе Карабулаке. Жителей предупредили о возможной эвакуации в случае ухудшения ситуации, сообщила пресс-служба администрации населенного пункта.

«На месте чрезвычайной ситуации находятся представители руководства города и всех экстренных служб. Несмотря на то что уровень воды немного спал, сохраняется угроза подтопления частных домовладений», — говорится в сообщении. Фото: Пресс-служба АМС Владикавказа

Наибольший ущерб нанесен домам, которые находятся прямо у реки, рассказали очевидцы.

— Если вода поднимется еще на метр, то мы потеряем дом, — пожаловалась «Известиям» потерпевшая.

В городе Сунже из-за аномальных ливней нарушено электроснабжение. Есть проблемы с электричеством и во Владикавказе, сообщили в МЧС.

— Подтоплены один многоквартирный и шесть частных домов. Их жители эвакуированы к родственникам. Также сотрудники МЧС России спасли двух человек из затопленного автомобиля, — говорится в сообщении ведомства о ситуации в столице Северной Осетии.

Фото: ТАСС/НТК «Осетия-Ирыстон»

Везде дожди

Власти дагестанского Буйнакска ввели режим ЧС 19 июня , сообщили в пресс-службе главы региона Сергея Меликова. Ливни с градом в регионе идут уже три дня, в городе повреждены кровли некоторых домов и автомобили.

По предварительным данным, повреждения получили более 2 тыс. частных домовладений, 33 жилых высотных дома, 14 детсадов, семь школ.

Во Владикавказе режим чрезвычайной ситуации действует с 18 июня , до 21 июня продлено штормовое предупреждение. Также режим ЧС ввели и в Пригородном районе региона. Там ливень спровоцировал сход селевого потока. Дома затопило в населенных пунктах Верхняя Саниба и Октябрьский.

Также 18 июня из-за продолжительных осадков введен режим ЧС в двух районах Краснодарского края — Лабинском и Кавказском. В пункт временного размещения сотрудники МЧС эвакуировали 23 человека.

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

ГУ МЧС предупреждает, что подтопления возможны и в Кабардино-Балкарии: вода в реках может подняться до неблагоприятных отметок, в горах ожидается сход селей малого объема.

Дожди не закончатся

Причина сильных дождей — фронтальный раздел. Это явление, при котором сталкиваются воздушные массы с разными свойствами , рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Как раз этот процесс и происходит над Ингушетией, Северной Осетией и Краснодаром. Облака над этими регионами очень мощные и водные, из-за чего и происходят осадки, — отметил метеоролог. — Им свойственно усиливаться до ливней, что мы можем наблюдать в том числе в Кабардино-Балкарии и Дагестане. Такие условия приводят к повышению уровня рек.

Роман Вильфанд подчеркнул, что в течение первой половины недели — как минимум до среды, 21 июня, — ситуация с обильными осадками не поменяется и будет мешать нормальной жизнедеятельности.

— В ближайшие дни мы прогнозируем в этих регионах сильные дожди и грозы, град и усиление ветра до 25 м/с, что создает опасную ситуацию , — пояснил эксперт.

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Основные причины обильных и более частых, чем раньше, дождей — изменение климата, в частности, погодных паттернов, полагает климатолог Михаил Юлкин.

— Если раньше в южных регионах засушливые и дождливые дни чередовались, то теперь произошел скос в одну сторону, то есть сначала долгий период засухи, а потом — ливней , — рассказал «Известиям» эксперт. — Самое неприятное, что теперь мы чаще стали фиксировать ситуации, когда месячная норма осадков может выпасть фактически за день.

Он добавил, что подобные изменения климата фиксируются во всем мире, что связано в первую очередь с глобальным потеплением.

— Такая же ситуация происходит и в Сочи. Если раньше подобные ливни фиксировались раз в три года, то теперь это становится ежегодным событием , — рассказал Михаил Юлкин.

Фото: ТАСС/Пресс-служба администрации города Сочи

Последнее наводнение в Сочи произошло буквально на прошлой неделе — в ночь на 14 июня там вышли из берегов реки Мзымта и Мацеста. Потоки воды снесли машины, были подтоплены дома, образовательные учреждения и дороги, поврежден газопровод, пострадала набережная Мацесты. Сейчас вода отступила.