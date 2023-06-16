Отводные пути: почему Сочи не справляется с последствиями непогоды

Переживший потоп Сочи возвращается к нормальной жизни: из города вывезли принесенный водой мусор, 15 июня вновь открылись пляжи. Но климатологи не обещают курорту легкой жизни: из-за глобального потепления такие ЧП будут повторяться с печальной регулярностью. А водоотводная инфраструктура остается на уровне 70-х годов прошлого века, рассказали эксперты по ЖКХ: ливневок явно недостаточно, а часть из них забита мусором или заварена. Сочи необходимо вводить в строй и новые очистные сооружениях, чтобы нечистоты не попадали в зоны купания, отметили в Госдуме.

Вышли из берегов

В ночь на 15 июня из сочинского микрорайона Мацеста выехали более 70 грузовых машин с мусором. Коммунальщики занимались восстановлением электрических сетей и очисткой дворов от ила, сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Работа у коммунальных служб появилась после масштабного наводнения в ночь на 14 июня: в Сочи прошли залповые ливни, в результате чего вышли из берегов реки Мзымта и Мацеста. Потоками воды снесло машины, подтопило дома, образовательные учреждения и дороги. Был поврежден газопровод, пострадала набережная Мацесты.

В сети широко распространились кадры с плывущими по улицам автомобилями.

Сейчас ситуация в городе нормализуется — 15 июня в Сочи открыли практически все 170 пляжей. Пробы воды соответствуют нормам, объявила администрация города.

Похожая ситуация произошла в Сочи год назад. Тогда из-за сильных ливней оказались подтоплены свыше десяти населенных пунктов, сели повредили автомобильные и железные дороги, мосты. Две машины с туристами смыло в Черное море, погибли два человека, одного из мужчин в шоковом состоянии и с переохлаждением спасатели сняли с плывущего бревна.

По словам туристов, Сочи затапливает с завидной регулярностью.

— Мы с мужем часто отдыхаем в Сочи, и чуть ли не каждый сезон там потоп — даже при обычном дожде, не говоря о ливне. В позапрошлому году в один из таких дождливых дней мы поехали из Хосты на экскурсию в водолечебницу в Мацесте. Туда добрались еще нормально, а обратно еле выехали: дороги затопило, хотя дождь шел от силы часов 5-6, — рассказала «Известиям» путешественница Елена.

Судя по статистике за последние годы, затопления в Сочи чаще всего происходят в разгар курортного сезона — в июне-июле и сентябре. Грязь относит в море, власти закрывают пляжи, что разрушает планы тех, кто приехал на курорт в отпуск.

От туров при этом никто не отказывается — авиабилеты зачастую невозвратные, а отпуск давно спланирован. По сообщению Ассоциации туроператоров России (АТОР), отмен бронирований на курортах Сочи в связи с непогодой сейчас нет.

Почему постоянно затапливает

Причины регулярных затоплений в Сочи две: ошибки градостроителей и плохое состояние ливневых канализаций, считает зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

— Состояние ливневок — беда в общем-то всех российских городов. Где-то они в плохом состоянии — завалены мусором или заварены, где-то вообще отсутствуют. Даже Москва в этом смысле не исключение, — заметила она в беседе с «Известиями».

Хорошая новость в том, что из средств, которые идут на проекты по модернизации коммунальной инфраструктуры, сейчас разрешили выделять деньги на восстановление ливневых канализаций, продолжила Светлана Разворотнева.

— Сочи надо определенно воспользоваться этой возможностью. Тем более, что сейчас там комплексно строят очистные сооружения. Систему надо закольцовывать, чтобы вода не загрязняла окружающую среду, — сказала она.

А вот с хаотичной застройкой в городе уже ничего не поделаешь — если такие дома расположены в низинах рек, это высокий риск, посетовала Светлана Разворотнева.

Особенно плохо, что грязные потоки воды после наводнений сливаются в море, где каждый год купается множество людей, заметила она. Исправить ситуацию могло бы как раз возведение очистных сооружений.

— Откровенно говоря, наше южное побережье нельзя назвать чистым. В Сочи даже без ливней и подтоплений существует проблема того, что канализация частных домов без всяких фильтров и очистки выводится в море, — сказала представитель Госдумы.

С ней согласилась и председатель комитета по ЖКХ Галина Хованская.

— В Сочи действительно есть проблема с ливневками, плюс очень сложный рельеф. И так не только в Сочи, но и в Крыму — я сама попала в наводнение в Алуште, воды было по колено. Инфраструктура устарела, — рассказала она.

«Известия» направили запрос в администрацию Краснодарского края с просьбой прокомментировать регулярную проблему потопов.

Климат изменился

Более частые и сильные дожди в регионе связаны с изменением климата, считает климатолог Михаил Юлкин.

— Если лет 10-20 назад это было бы необычным, то сейчас почти в порядке вещей, что на Сочи и весь кавказский регион обрушивается сезон дождей и затапливает его, — рассказал он «Известиям».

В целом по планете климат стал теплее, заметил он. При этом в России глобальное потепление проявляется по-разному в зависимости от региона. Так, в Сибирь приходят небывало жаркие и засушливые дни, а на Кавказ — сильны дожди.

— В том числе это связано с повышением температуры моря: тепло на его поверхности притягивает дожди, они теперь обрушиваются чаще. Если раньше такая ситуация, как, например, в Сочи случалась раз в три-пять лет, то теперь так происходит трижды в год. На мой взгляд, когда строили Олимпийскую деревню и другие объекты в Сочи, это не учли, поэтому их теперь стандартно заливает, затоплены все первые этажи, — добавил Михаил Юлкин.

Многие здания в регионе построены с расчетом на климат середины семидесятых годов прошлого столетия, обратил внимание климатолог.

— Происходит поляризация: сначала несколько очень засушливых дней подряд, а потом продолжительные проливные дожди, и все реки выходят из берегов. Начинается затопление всех территорий, которые примыкают к этим вроде бы маленьким речкам. Когда выпадает практически месячная доза осадков за один день, то никакое русло не справляется и происходит подтопление, — заметил он.

Изменение климата нужно учитывать при строительстве, уверен эксперт — менять нормы и правила, понимать куда сместились климатические зоны. Потому что климатические зоны в Сочи — это теперь не то же самое, что было тридцать лет назад, резюмировал эксперт.