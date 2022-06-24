У моря непогода: в чем причина ежегодных потопов в Сочи и окрестностях

Городские пляжи Сочи закрыты для купания из-за сильного шторма. Ливни повысили уровень воды в реках, подтоплены 11 населенных пунктов. Сели повредили автомобильные и железные дороги, мосты. Две машины с туристами смыло в Черное море, есть погибшие. Штормовое предупреждение объявлено до 25 июня, но синоптики прогнозируют непогоду как минимум до 28 июня. Но это вряд ли остановит туристов от поездки на долгожданный отдых, считают представители туроператоров. Более частые и интенсивные проявления непогоды — последствие глобального потепления, которое прекратится в лучшем случае через 50 лет, заявил «Известиям» климатолог.

Кругом вода

Интенсивные осадки в горах привели к тому, что 24 июня поднялся уровень воды в реках. В результате подтоплены 11 населенных пунктов Лазаревского района города Сочи, сообщили «Известиям» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Основной удар стихии пришелся на поселок Зубова Щель. Там селевые массы сошли на автомобильную дорогу Джубга – Сочи и частично перекрыли движение по железнодорожным путям на станции Чемитоквадже. В районе села Марьино поврежден автомобильный мост через реку Псезуапсе. В поселке Мирный вышедшая из берегов река Цусхвадж подтопила газопровод.

В зоне наводнения оказалась и территория главного водозаборного комплекса на реке Псезуапсе. Дефицит воды могут испытывать жители поселков Солоники и Волконка. Пока ее туда доставляет спецтранспорт.

У моря непогода_1 Последствия подтопления на одной из улиц села Зубова Щель в Лазаревском районе Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

— Везде, где есть река, риски есть всегда, все это прекрасно понимают. Когда вода сойдет, сделаем подворовые обходы, чтобы оценить ущерб. Есть алгоритм действий, сейчас со всем разберемся, — заверил журналистов и местных жителей глава города Сочи Алексей Копайгородский.

В устранении последствий стихии задействованы более тысячи специалистов и почти 400 единиц техники, сообщили «Известиям» в городской администрации.

В самом Сочи две машины смыло в Черное море. В них находились туристы из Ставропольского края, которые остановились переночевать у горной реки Чемитоквадже в районе поселка Зубова Щель. Из восьми человек в машинах трое — дети. Один мужчина смог удержаться на бревне. Его спасли в море и доставили в больницу. Обнаружена также погибшая женщина. Еще двое взрослых и трое детей числятся пропавшими без вести. На месте работают следователи и спасатели.

— Погода резко испортилась, идут дожди, на море шторм. Днем иногда бывают просветления, но ненадолго, — поделилась с «Известиями» местная жительница Анна Королева.

Городские пляжи, по ее словам, закрыты.

У моря непогода_2 Дом, пострадавший в результате ливня в селе Зубова Щель Лазаревского района Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Штормовое предупреждение сохраняется на территории всего города Сочи до 25 июня. В это время купание на пляжах запрещено, подтвердили в городской администрации.

В течение 24 и 25 июня на участке Магри – Веселое ожидается формирование смерчей над морем. Существует опасность их выхода на сушу, отметили в городской администрации. Сохраняется и риск схода селевых потоков.

— По нормализации погодных условий и прекращению действия штормовых и экстренных предупреждений пляжи могут быть открыты вновь, — подчеркнули в пресс-службе краевого МЧС.

Ждать от моря

Грозовые ливни в Сочи продлятся до вторника, 28 июня, сказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. А в горных районах и республиках Северного Кавказа (Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии) они задержаться еще на какое-то время.

— Непогода с проливными дождями вызвана так называемым черноморским циклоном, центр его находится над акваторией Черного моря. Происходит интенсивное смешение воздушных масс, сказываются особенности горного рельефа, который способствует возникновению конвективных, вертикальных движений воздуха. Это и стало причиной таких сильных ливней, — пояснил синоптик.

У моря непогода_3 Устранение последствий подтопления на одной из улиц аула Большой Кичмай в Лазаревском районе Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Штормовое предупреждение вряд ли заставит туристов отказаться от запланированного отдыха в Сочи, считает генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

— Погода не бывает всегда хорошей, и если вы едете на две недели, то, наверное, встретите около 10 погожих дней, два так себе и два плохих. К сожалению, если вы летите самолетом, то билеты, скорее всего, у вас невозвратные, и авиакомпания не примет аргумент, что не нравится погода, — пояснил он.

Туристические компании также неохотно возвращают деньги в случае внезапного отказа от путевки накануне отъезда, напомнил Сергей Ромашкин.

— Отпуска согласованы, билеты куплены, в последний момент переменить свои планы будет затруднительно и психологически, и финансово, — полагает он.

Тепло и еще теплее

С масштабным разгулом непогоды почти в эти же даты Краснодарский край уже сталкивался год назад. Из-за подтоплений, вызванных сильными дождями, режим ЧС тогда вводили в Сочи, Геленджике, Туапсинском, Славянском и Северском районах, а также в Горячем Ключе. Не обошлось и без жертв: в результате разлива реки в районе поселка Джубга с трассы смыло автомобиль, в котором находилась семья из Свердловской области. Погибли 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь. Также из-за прилива воды в своем доме в селе Горском погиб 71-летний мужчина.

Причиной частых и более сильных негативных погодных явлений может быть изменение климата, вызванное глобальным потеплением, считает директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин.

— К сожалению, вызванное человеком глобальное потепление, — это не мягкое, плавное повышение температуры, это в первую очередь увеличение частоты и силы опасных метеорологических явлений, связанных с осадками, температурой и ветром — те же смерчи. Число таких явлений возрастет не то чтобы в разы, но существенно. К этому нужно быть готовыми. Глобальное потепление стабилизируется на некоем уровне в лучшем случае лет через 50, — отметил он.

У моря непогода_4 Подтопление дома на одной из улиц аула Большой Кичмай в Лазаревском районе Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

При этом, по словам эксперта, речь не идет о каких-то невиданных прежде явлениях. Просто характерные для этой местности становятся более частыми и сильными.

— Сила может проявляться как в абсолютной величине — сколько выпало осадков, так и в их резкости. Количество осадков может быть даже относительно небольшим, но выпасть за короткий период. Для предгорий Кавказа, для горной местности, где всё это произошло, резкое сильное выпадение осадков всегда было характерно, но сейчас это стало происходить чаще, — резюмировал Алексей Кокорин.

Вода в Черном море теплеет год от года, что тоже становится предпосылкой усиления осадков.

В России есть национальный план адаптации к изменениям климата. От простых граждан требуется ответственное отношение к предупреждениям местных гидрометеорологических служб и выполнение их указаний. Тогда трагедий удастся избежать, напомнил эксперт.