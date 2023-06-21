По холодным следам: в какие регионы придут летние заморозки

Аномально холодная ночная погода, в том числе с заморозками, прогнозируется в нескольких регионах России, сообщили «Известиям» в Гидрометцентре. Это редкость для третьей декады июня в Центральном и Приволжском федеральных округах, добавил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. На отдельных территориях обновятся рекорды низких температур, полагают в центре погоды «Фобос». Изменения погоды связаны с тем, что по центральным областям Европейской части России проходит атмосферный фронт с дождями и грозами — он открывает дорогу холодному воздуху.

Мерзлая земля

Редкие для третьей декады июня заморозки ждут в ближайшие дни несколько регионов России, рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— В Ярославский, Костромской области ночью температура уже опускалась ниже нуля, что крайне редко бывает в конце второй декады июня, — пояснил он.

Понижение температуры до –2 °С в ночные часы ожидается с 20 по 22 июня в северных и горных районах Башкортостана, сообщил он. В эти же дни –3 °С может быть в Иркутской и Кировской областях.

— После очень жаркой погоды холодные воздушные массы перемещаются на юго-восток европейской части России, и на юг Приволжского и Уральского федеральных округов, и на юг Западной Сибири, — отметил Роман Вильфанд.

В Москве и Московской области ближайшие ночи также будут холодными, но до заморозков не дойдет: столбики термометров по области опустятся только до +2 °С.

В июне этого года заморозки уже отмечались в западных регионах и на Южном Урале. Так, в Псковской области метеостанция в городе Дно зафиксировала температуру –0,4 °С, следует из данных центра погоды «Фобос». В Новгородской и Тверской областях показания термометров опускались примерно до –1 °С. На севере Смоленской области температура в начале июня доходила до 0°. Заморозки отмечались также в Поволжье и Предуралье.

Быстрые массы

На стыке второй и третьей декад июня солнечные лучи уже насыщены энергией, что, казалось бы, гарантирует теплую погоду, отметил Роман Вильфанд. Однако холодные воздушные массы очень быстро перемещаются — и ночью при ясном небе происходит активное охлаждение окружающей среды, что приводит к редким для последней трети июня заморозкам.

— Столкновение воздушных масс с разными физическими свойствами, в том числе с разными температурами, происходит уже третью неделю. От этого усилилась конвекция, то есть перенос насыщенного влагой воздуха от поверхности Земли в более высокие слои атмосферы, — пояснил метеоролог. — Это и приводит к усилению ветра и осадкам.

Холодный атмосферный фронт с дождями и грозами проходит по центральным областям Европейской части России, добавили в «Фобос». Он же откроет дорогу в регион прохладному воздуху. А затем ядро скандинавского антициклона очистит небо от облаков и усилит процессы выхолаживания, полагают там.

Прогнозируемые температуры находятся на уровне суточных рекордов минимальной температуры воздуха, так что в «Фобосе» не исключили и обновление рекордов метеорологической статистики.



Теплый воздух вернется в европейскую часть страны к пятнице, 23 июня, пообещали синоптики.

Контролировать давление

Резкое изменение температуры, переход от солнца к дождям и наоборот сопровождается повышением или понижением атмосферного давления и может привести к ухудшению самочувствия: головным болям, слабости, тошноте, высокой утомляемости, рассказала терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Ирина Ефимова.

— Такие изменения порой негативно сказывается на состоянии людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы (в частности, гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца). При повышении атмосферного давления возможны подъемы давления артериального, — пояснила она.

Ирина Ефимова напомнила о необходимости контролировать артериальное давление и обязательно принимать назначенные препараты и выполнять предписанные рекомендации.

Изменения погоды стоит отслеживать и метеозависимым пациентам. Им рекомендуют обратиться к врачу, чтобы минимизировать проявление нежелательных симптомов. Также под ударом люди с заболеваниями центральной нервной, сосудистой систем.

В «зоне риска» во время перепадов температуры — пожилые, люди с хроническими заболеваниями, а также имевшие разные травмы, добавила врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова. Они могут жаловаться, что «крутит» суставы, болит голова.

— При сильных перепадах температуры лучше всего себя немного разгрузить, сделать более размеренный режим дня, избегать избыточного звука и света, чтобы не провоцировать развитие головной боли, — посоветовала она.

Обычно, по ее словам, у людей из групп риска есть сложившиеся правила, как наиболее безболезненно пережить периоды перепадов температуры. Одним помогает отдых в течение дня, другим — умеренные физические нагрузки или прогулка. При болях в суставах могут помочь суставная гимнастика и разминка.